Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210425_Egy_keppel_valaszolt_Kemenesi_Gabor_arra_mit_gondol_a_hetvegi_bulikrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7010557d-a43f-4c1f-a86e-d8da2223d67b","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Egy_keppel_valaszolt_Kemenesi_Gabor_arra_mit_gondol_a_hetvegi_bulikrol","timestamp":"2021. április. 25. 21:33","title":"Egy képpel válaszolt Kemenesi Gábor arra, mit gondol a hétvégi bulikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfcf20d-7fb2-4320-a11b-8a90a4b86537","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A parlament keddi ülésén gyorsan kikristályosodott a menetrend: a Fideszből alig vett részt valaki, de három államtitkár le tudta osztani, ki magyarázza el változatos kérdésekre és kritikákra, miért oltásellenes az ellenzék.","shortLead":"A parlament keddi ülésén gyorsan kikristályosodott a menetrend: a Fideszből alig vett részt valaki, de három...","id":"20210426_parlament_ules_oltaselleneseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cfcf20d-7fb2-4320-a11b-8a90a4b86537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308c1ea8-a569-489d-b1d6-4c1171e597bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_parlament_ules_oltaselleneseg","timestamp":"2021. április. 26. 15:31","title":"Jakab Pétert rendre intették, miután fideszes hosszú hajú ficsúrnak nevezte Deutsch Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386d4579-8084-4a67-b8a7-b18c8b5c9358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biciklivel hajtott neki az idős nőnek egy férfi.","shortLead":"Biciklivel hajtott neki az idős nőnek egy férfi.","id":"20210426_temeto_jarokeretes_rablas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=386d4579-8084-4a67-b8a7-b18c8b5c9358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e96d6d-9c27-40ea-8062-75a773c08323","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_temeto_jarokeretes_rablas","timestamp":"2021. április. 26. 08:24","title":"Elütötte a temetőben a járókeretes nőt, majd kirabolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök úgy látja, hogy Magyarország kimaradt az elmúlt félezer év magas életszínvonalat eredményező nyugati folyamataiból, emiatt is érdemes a legújabb, keleti sikerekre figyelnie. Olyan európai „oroszláncsapatot” kellene nevelni szerinte, amelyben minket KIDSzingChi.hu névvel illetnek.","shortLead":"A jegybankelnök úgy látja, hogy Magyarország kimaradt az elmúlt félezer év magas életszínvonalat eredményező nyugati...","id":"20210426_matolcsy_gyorgy_magyarorszag_kelet_felzarkozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5e5285-33ec-4e4d-87a1-903b0d432bf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210426_matolcsy_gyorgy_magyarorszag_kelet_felzarkozas","timestamp":"2021. április. 26. 18:25","title":"Matolcsy szerint Keleten kell keresni a fenntartható felzárkózás mintáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legtöbb ország gazdasága még akkor is megsínyli majd a klímaváltozást 2050-re, ha elérjük a párizsi megállapodásba foglalt klímacélokat.","shortLead":"A legtöbb ország gazdasága még akkor is megsínyli majd a klímaváltozást 2050-re, ha elérjük a párizsi megállapodásba...","id":"20210426_vilaggazdasag_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8b6a65-5785-4ea3-b09c-d3e153912f41","keywords":null,"link":"/zhvg/20210426_vilaggazdasag_klimavaltozas","timestamp":"2021. április. 26. 18:39","title":"Egy kutatás szerint Magyarországon a turizmus, a mezőgazdaság és az egészségügy bánja, ha nem állítjuk meg a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint van értelme a középiskolák május 10-ei nyitásának, mert a diákok így legalább a tanév egytizedét a jelenléti oktatásban teljesíthetik.","shortLead":"Az államtitkár szerint van értelme a középiskolák május 10-ei nyitásának, mert a diákok így legalább a tanév egytizedét...","id":"20210426_Maruzsa_Zolta_Van_ertelme_a_kozepiskolak_majus_10ei_nyitasanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1888747b-014c-4f0e-ab6d-480d77991407","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_Maruzsa_Zolta_Van_ertelme_a_kozepiskolak_majus_10ei_nyitasanak","timestamp":"2021. április. 26. 11:37","title":"Maruzsa reméli, hogy az érettségizők elkerülték a tömegjeleneteket a hétvégi terasznyitáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra figyelmeztet: továbbra is fontos az elővigyázatosság.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra figyelmeztet: továbbra is fontos az elővigyázatosság.","id":"20210426_koronavirus_jarvany_szennyviz_nnk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dec1e23-19ef-4403-8c6f-4727a8659c77","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_koronavirus_jarvany_szennyviz_nnk","timestamp":"2021. április. 26. 18:13","title":"Egyre kevesebb van a koronavírus örökítőanyagából a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a692f7-eeec-4d2d-b090-48d053a81818","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A boldog, önálló élet alapvető feltétele, hogy tisztában legyünk a saját szükségleteinkkel, vágyainkkal, érdekeinkkel, céljainkkal és nem utolsósorban a felelősségünkkel. Ezek mentén határokat állítunk fel, hiszen meg akarjuk őrizni önmagunkat. Miénk a testünk, a gondolataink, az érzéseink, mi döntünk a szellemi és anyagi javaink felől, és ezeket senkinek sincs joga elvenni tőlünk. ","shortLead":"A boldog, önálló élet alapvető feltétele, hogy tisztában legyünk a saját szükségleteinkkel, vágyainkkal, érdekeinkkel...","id":"20210425_Az_enhatarok_megtartasa_nem_onzes_hanem_onbecsules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7a692f7-eeec-4d2d-b090-48d053a81818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b1d664-a601-47d4-9714-b613bc2da5f8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210425_Az_enhatarok_megtartasa_nem_onzes_hanem_onbecsules","timestamp":"2021. április. 25. 20:15","title":"Az énhatárok megtartása nem önzés, hanem önbecsülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]