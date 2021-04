Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"002ace42-d634-4549-8d82-7de004a4eead","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Voyager-1 és a Voyager-2 után újabb szonda indulhat útnak, hogy feltérképezze a csillagközi teret.","shortLead":"A Voyager-1 és a Voyager-2 után újabb szonda indulhat útnak, hogy feltérképezze a csillagközi teret.","id":"20210429_urkutatas_nasa_urszonda_helioszfera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=002ace42-d634-4549-8d82-7de004a4eead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047ee519-e11c-474c-8f06-d37a35c773fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_urkutatas_nasa_urszonda_helioszfera","timestamp":"2021. április. 29. 11:52","title":"Csillagközi utazásra készül a NASA, új űrszondát küldenek a Naprendszer peremére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak az idei év első három hónapjában több mint 3 millió új PS5-öt adott el a Sony.","shortLead":"Csak az idei év első három hónapjában több mint 3 millió új PS5-öt adott el a Sony.","id":"20210428_playstation_5_ps5_eladas_ps_plus_elofizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bf95ef-6bb2-49dc-9c98-c1e1f129f7eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_playstation_5_ps5_eladas_ps_plus_elofizetes","timestamp":"2021. április. 28. 11:33","title":"7,8 millió eladott PlayStation 5-nél jár a Sony, megint sok új PS Plus előfizető lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb0a65b-bc49-4892-b09f-bebe7fb28ca4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az öt német és belga juhászkutyát izzadságmintákkal tesztelték, melyeket koronavírusos páciensektől gyűjtöttek be. Az állatok egyszer sem tévedtek.","shortLead":"Az öt német és belga juhászkutyát izzadságmintákkal tesztelték, melyeket koronavírusos páciensektől gyűjtöttek be...","id":"20210427_kutyak_koronavirus_szaglas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcb0a65b-bc49-4892-b09f-bebe7fb28ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9dd87d7-500e-4fb3-b28c-84e7880cac66","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_kutyak_koronavirus_szaglas","timestamp":"2021. április. 27. 19:03","title":"A román rendőrség kutyái 100 százalékos pontossággal ismerik fel a koronavírusos mintákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fecd14f-a3a8-4fff-9d8c-07af664ad401","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Aranyér. Elsőre nem hangzik túl jól, de a kezdeti elkeseredés után inkább fogjunk bele az életmódváltásba, amibe iktassuk be a rendszeres sportot is, ha addig még nem tettük volna. Segítünk, hogy melyik sport tehet jót és melyik az, melyet messziről el kellene kerülniük az aranyérrel küszködőknek.\r

","shortLead":"Aranyér. Elsőre nem hangzik túl jól, de a kezdeti elkeseredés után inkább fogjunk bele az életmódváltásba, amibe...","id":"proktis_20191209_Sport_aranyer_edzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fecd14f-a3a8-4fff-9d8c-07af664ad401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02eca218-9981-4da3-84e6-f08979ebdcf2","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191209_Sport_aranyer_edzes","timestamp":"2021. április. 28. 07:30","title":"Sport és aranyér: nem mindegy, hogy hogyan és mit edzünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"87a1ada0-81e8-4eb1-af07-5e38996846b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrhajós Neil Armstronggal és Buzz Aldrinnel együtt vett részt az első holdraszálláson. ","shortLead":"Az űrhajós Neil Armstronggal és Buzz Aldrinnel együtt vett részt az első holdraszálláson. ","id":"20210428_Meghalt_Michael_Collins_Apollo11","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87a1ada0-81e8-4eb1-af07-5e38996846b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e5455b-adce-4e90-8e99-ab4df3bf6083","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_Meghalt_Michael_Collins_Apollo11","timestamp":"2021. április. 28. 19:36","title":"Meghalt Michael Collins, az Apollo-11 asztronautája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6313b7-a591-4249-9993-99abcd2d6191","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix néhány piacon és néhány felhasználónál megakadályozta, hogy a fiókokhoz olyanok is hozzáférjenek, akik nem fizetnek elő a szolgáltatásra. A jelenség ugyanakkor csak teszt jellegű, és egyelőre nem várható az általános bevezetése – közölte a szolgáltató vezérigazgatója.","shortLead":"A Netflix néhány piacon és néhány felhasználónál megakadályozta, hogy a fiókokhoz olyanok is hozzáférjenek, akik nem...","id":"20210428_netflix_jelszo_megosztasa_massal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6313b7-a591-4249-9993-99abcd2d6191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cf924a-1d75-44ce-a3c0-9bb62e003831","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_netflix_jelszo_megosztasa_massal","timestamp":"2021. április. 28. 08:03","title":"A Netflix döntött: egyelőre nem bünteti azokat, akik megosztják másokkal a jelszavukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc5f1ca-8d25-469a-b439-66b91a8b77b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elhunytak családtagjai szerint túlságosan enyhe ítélet született.","shortLead":"Az elhunytak családtagjai szerint túlságosan enyhe ítélet született.","id":"20210428_richardpusey_rendorok_baleset_itelet_bortonbuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc5f1ca-8d25-469a-b439-66b91a8b77b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c778a8-1c78-4deb-957d-f159481ed39e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_richardpusey_rendorok_baleset_itelet_bortonbuntetes","timestamp":"2021. április. 28. 12:19","title":"Elítélték „Ausztrália leggyűlöltebb emberét”, aki levideózta négy rendőr haldoklását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Mérhetetlen szomorúság tölt el, de közben forr bennem az indulat is” – írta az ügyről Vajda Zoltán kerületi képviselő.","shortLead":"“Mérhetetlen szomorúság tölt el, de közben forr bennem az indulat is” – írta az ügyről Vajda Zoltán kerületi képviselő.","id":"20210429_emlektabla_xvi_kerulet_koronavirus_elhunyt_mecses_virag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cb32fd-fac5-486f-8c79-64a6370ed250","keywords":null,"link":"/elet/20210429_emlektabla_xvi_kerulet_koronavirus_elhunyt_mecses_virag","timestamp":"2021. április. 29. 07:04","title":"Eltűnt a koronavírus áldozatainak állított emléktábla, a mécsesek és a virágok a XVI. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]