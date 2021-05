Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az integrált OTP banka Srbija 213 fiókkal és 322 ATM-mel rendelkezik Szerbiában.","shortLead":"Az integrált OTP banka Srbija 213 fiókkal és 322 ATM-mel rendelkezik Szerbiában.","id":"20210506_otp_integracio_szerbia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6024e693-cb69-4bec-9664-ed1bfc87f4b4","keywords":null,"link":"/kkv/20210506_otp_integracio_szerbia","timestamp":"2021. május. 06. 14:19","title":"Egyesült az OTP két szerbiai bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nőknél japán Oszaka Naomi teniszező nyert, de díjat kapott Lewis Hamilton, Mohamed Szalah és Patrick Mahomes is.","shortLead":"A nőknél japán Oszaka Naomi teniszező nyert, de díjat kapott Lewis Hamilton, Mohamed Szalah és Patrick Mahomes is.","id":"20210506_Rafael_Nadal_Bayern_Munchen_sport_Oscardij_Laureus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e857bcc5-e49d-4222-b694-e35ab501e91b","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Rafael_Nadal_Bayern_Munchen_sport_Oscardij_Laureus","timestamp":"2021. május. 06. 21:34","title":"Rafael Nadal és a Bayern München is „sport Oscar-díjat” nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b176f6-a155-4675-8396-b33039ea68ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"AZ MLSZ tervei szerint Nemzeti Népegészségügyi Központ által fejlesztett applikáció alkalmas lesz erre.","shortLead":"AZ MLSZ tervei szerint Nemzeti Népegészségügyi Központ által fejlesztett applikáció alkalmas lesz erre.","id":"20210507_eb_meccs_applikacio_mlsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21b176f6-a155-4675-8396-b33039ea68ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ebe5d7-c477-46a4-9cc1-7c78c59f63ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_eb_meccs_applikacio_mlsz","timestamp":"2021. május. 07. 08:11","title":"Applikációval fogják ellenőrizni a nézők védettségét a budapesti Eb-meccseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334a0348-13f6-4920-9a2c-e58d514143ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony már öt éve nem adott ki új tükörreflexes fényképezőgépet, és mostantól a régieket se lehet megvásárolni.","shortLead":"A Sony már öt éve nem adott ki új tükörreflexes fényképezőgépet, és mostantól a régieket se lehet megvásárolni.","id":"20210505_sony_tukorreflexes_fenykepezogep_dslr_kinalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=334a0348-13f6-4920-9a2c-e58d514143ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8628806c-ef95-4159-8e47-063b002a7dc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_sony_tukorreflexes_fenykepezogep_dslr_kinalat","timestamp":"2021. május. 05. 18:03","title":"Véget ért egy korszak, nem árul többé tükörreflexes fényképezőgépet a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google hamarosan mindenkinél bevezeti majd a kétfaktoros azonosítást, de már most is beállíthatjuk magunknak.","shortLead":"A Google hamarosan mindenkinél bevezeti majd a kétfaktoros azonosítást, de már most is beállíthatjuk magunknak.","id":"20210506_google_fiok_bejelentkezes_ketfaktoros_azonositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82d3c0f-e4d0-47dc-a7a2-9e91ac7a7d43","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_google_fiok_bejelentkezes_ketfaktoros_azonositas","timestamp":"2021. május. 06. 19:03","title":"Változtat a Google, másként kell majd bejelentkeznie a fiókjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK politikusa szerint ahogy bejelentette, hogy miniszterelnök-jelölt lesz, nyomozást indított vele szemben az ügyészség. ","shortLead":"A DK politikusa szerint ahogy bejelentette, hogy miniszterelnök-jelölt lesz, nyomozást indított vele szemben...","id":"20210505_Legfobb_Ugyeszseg_Dobrev_Klara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8aa3cb1-d61f-4cad-a38f-3cd7c45bf947","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_Legfobb_Ugyeszseg_Dobrev_Klara","timestamp":"2021. május. 05. 14:43","title":"A Legfőbb Ügyészség szerint nem Dobrev ellen nyomoznak, hanem \"ismeretlen tettes ellen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c04cc6-b46d-4005-9df6-bbe2043e308b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Magyar Közlönyben már benne van az erről szóló kormányrendelet, de a stadiont nem nevezik meg. A helyrajzi szám alapján ugyanakkor be lehet azonosítani.","shortLead":"A Magyar Közlönyben már benne van az erről szóló kormányrendelet, de a stadiont nem nevezik meg. A helyrajzi szám...","id":"20210505_groupama_arena_felujitas_kiemelt_beruhazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c04cc6-b46d-4005-9df6-bbe2043e308b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7584211-ab42-47a4-aefb-aae48694eb62","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210505_groupama_arena_felujitas_kiemelt_beruhazas","timestamp":"2021. május. 05. 11:30","title":"Kiemelt jelentőségű lett a Groupama Aréna felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b9cee9-2ac6-42ca-92b9-bfde7f5f722a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japánok követik a francia konszerntárs példáját és eladták a német cégben lévő részvényeiket.","shortLead":"A japánok követik a francia konszerntárs példáját és eladták a német cégben lévő részvényeiket.","id":"20210506_A_Renault_utan_a_Nissan_is_kiszallt_a_Mercedesbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67b9cee9-2ac6-42ca-92b9-bfde7f5f722a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d4a8bd-6f9b-4e0c-8320-053e8cffe377","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_A_Renault_utan_a_Nissan_is_kiszallt_a_Mercedesbol","timestamp":"2021. május. 06. 09:41","title":"A Renault után a Nissan is kiszállt a Mercedesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]