Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5c7499c5-4c34-4742-a861-fa59a77d70ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bertone tervezte X1/9 az egyetlen középmotoros hátsókerék-hajtású Fiat, és most ebből a szériából vár gazdára egy alig használt közel 4 évtizedes példány.","shortLead":"A Bertone tervezte X1/9 az egyetlen középmotoros hátsókerék-hajtású Fiat, és most ebből a szériából vár gazdára...","id":"20210508_mint_egy_mini_ferrari_idoutazasra_hiv_ez_az_elado_apro_fiat_sportkocsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c7499c5-4c34-4742-a861-fa59a77d70ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f345356-9ac5-459d-ba9d-1f91bd0d3765","keywords":null,"link":"/cegauto/20210508_mint_egy_mini_ferrari_idoutazasra_hiv_ez_az_elado_apro_fiat_sportkocsi","timestamp":"2021. május. 08. 06:41","title":"Mint egy mini Ferrari: időutazásra hív ez az eladó apró Fiat sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391563c1-6097-4172-b74f-42d0e6af902d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Red Bull hollandja kemény volt a rajtnál, és sokáig vezetett, de a Mercedes jobban taktikázott. ","shortLead":"A Red Bull hollandja kemény volt a rajtnál, és sokáig vezetett, de a Mercedes jobban taktikázott. ","id":"20210509_f1_spanyol_nagydij_lewis_hamilton_max_verstappen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=391563c1-6097-4172-b74f-42d0e6af902d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bf9915-8169-4098-bead-97211ca56760","keywords":null,"link":"/cegauto/20210509_f1_spanyol_nagydij_lewis_hamilton_max_verstappen","timestamp":"2021. május. 09. 17:58","title":"Hiába hajtott Verstappen, Hamilton nyerte a Spanyol Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82dd6ff-0886-485d-a800-48b72db7e367","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő az MTV fénykorában több együttessel is dolgozott. 59 éves volt.","shortLead":"A színésznő az MTV fénykorában több együttessel is dolgozott. 59 éves volt.","id":"20210509_Meghalt_a_nyolcvanas_evek_videoklipjeinek_a_sztarja_Tawny_Kitaen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b82dd6ff-0886-485d-a800-48b72db7e367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bebab71-b454-4e98-a98b-5b0ab47845e0","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Meghalt_a_nyolcvanas_evek_videoklipjeinek_a_sztarja_Tawny_Kitaen","timestamp":"2021. május. 09. 07:55","title":"Meghalt a nyolcvanas évek videoklipjeinek a sztárja, Tawny Kitaen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A határon túlra átjáró dolgozók helyzetéről és a turizmusról is tárgyalt Palkovics László az osztrák munkaügyi miniszterrel, de a távmunkáról és az egységes európai minimálbér elutasításáról is beszélt.","shortLead":"A határon túlra átjáró dolgozók helyzetéről és a turizmusról is tárgyalt Palkovics László az osztrák munkaügyi...","id":"20210508_Palkovics_tavmunka_munka_turizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a44a3a6-65ce-425f-9fcb-7fc05a98e898","keywords":null,"link":"/kkv/20210508_Palkovics_tavmunka_munka_turizmus","timestamp":"2021. május. 08. 15:12","title":"Palkovics: A cégvezetőkre és a dolgozókra kell hagyni, mi legyen a home office sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672d4d80-6645-4031-9863-66474193bfea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megtalálták a legkorábbi emberi temetkezési helyet Afrikában: a 78 ezer éves sírba egy két és fél-hároméves gyermeket temettek – jelentették be a sírt feltáró kutatók.","shortLead":"Megtalálták a legkorábbi emberi temetkezési helyet Afrikában: a 78 ezer éves sírba egy két és fél-hároméves gyermeket...","id":"20210508_homo_sapiens_legregebi_sir_temetkezesi_hely_mtoto_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=672d4d80-6645-4031-9863-66474193bfea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fed5b45-5293-41db-b9e2-a7afcc9e27f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210508_homo_sapiens_legregebi_sir_temetkezesi_hely_mtoto_gyerek","timestamp":"2021. május. 08. 10:03","title":"Találtak egy 78 000 éves sírt, benne egy 3 éves gyerek maradványaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82f092c-0872-4c3a-9bbd-4effa1378557","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20210509_michael_jordan_mez_arveres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d82f092c-0872-4c3a-9bbd-4effa1378557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f042451c-757f-4065-a005-05e106297d29","keywords":null,"link":"/elet/20210509_michael_jordan_mez_arveres","timestamp":"2021. május. 09. 16:24","title":"Valaki több mint 1,3 millió dollárt fizetett Michael Jordan mezéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b90d89-42db-4ce4-bb35-c7bffdab1a58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vásárlónak 100 millió forint feletti összeget kell fizetnie a négykerekű bajor portékáért.","shortLead":"A vásárlónak 100 millió forint feletti összeget kell fizetnie a négykerekű bajor portékáért.","id":"20210509_ritka_alkalom_elado_egy_nagyon_ritka_bmw_m1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59b90d89-42db-4ce4-bb35-c7bffdab1a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa92fe7a-db0e-4ffa-8b6d-a219f4a257c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210509_ritka_alkalom_elado_egy_nagyon_ritka_bmw_m1","timestamp":"2021. május. 09. 06:41","title":"Ritka alkalom: eladó egy nagyon ritka BMW M1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részletezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma, milyen feltételekkel lehet kórházba menni, amikor majd újraindulnak a halasztható műtétek és a rehabilitáció.","shortLead":"Részletezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma, milyen feltételekkel lehet kórházba menni, amikor majd újraindulnak...","id":"20210508_pcr_teszt_rehabilitacio_mutet_emmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a0c3a0-45f6-436b-8ead-a706915b8399","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_pcr_teszt_rehabilitacio_mutet_emmi","timestamp":"2021. május. 08. 18:25","title":"Saját magának fizetheti a PCR-tesztet az, aki oltás nélkül menne halasztható műtétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]