[{"available":true,"c_guid":"ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor 2019-ben jelentette be a programot. Az Emmi most azt közölte, 2022-re halasztották elindítását.","shortLead":"Orbán Viktor 2019-ben jelentette be a programot. Az Emmi most azt közölte, 2022-re halasztották elindítását.","id":"20210514_ingyenes_nyelvtanfolyam_gimnazistak_halasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c855152-bc3b-468a-a8af-9d20e8704b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_ingyenes_nyelvtanfolyam_gimnazistak_halasztas","timestamp":"2021. május. 14. 10:07","title":"Tovább csúszik a gimnazisták ingyenes külföldi nyelvtanfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány felhasználó már észrevehette, hogy bizonyos YouTube videók címénél és leírásánál megjelenik az automatikus fordítás lehetősége.","shortLead":"Néhány felhasználó már észrevehette, hogy bizonyos YouTube videók címénél és leírásánál megjelenik az automatikus...","id":"20210513_automatikus_cim_es_leiras_forditas_youtube","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c566147-e7c1-462a-bcd8-f2ff33ae72da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_automatikus_cim_es_leiras_forditas_youtube","timestamp":"2021. május. 13. 09:03","title":"Remek új funkció jön a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365adb60-42dc-4657-9302-9c263dbec0a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kolumbiában hetek óta tartó véres tüntetéssorozat sem riasztotta el a magyar kormányt a „déli nyitás politikájától”. ","shortLead":"A Kolumbiában hetek óta tartó véres tüntetéssorozat sem riasztotta el a magyar kormányt a „déli nyitás politikájától”. ","id":"20210514_kolumbiai_kulugyminiszter_szijjartoval_targyal_lemond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=365adb60-42dc-4657-9302-9c263dbec0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f230ab9-0bc0-48ef-99e9-c1b2bdc05a61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_kolumbiai_kulugyminiszter_szijjartoval_targyal_lemond","timestamp":"2021. május. 14. 09:41","title":"Kedden még Szijjártóval tárgyalt, most lemondott a kolumbiai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f01978c-5899-4425-9092-028ef6722e48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jason Knauf a Cambridge-i hercegi pár alapítványát vezeti jelenleg.","shortLead":"Jason Knauf a Cambridge-i hercegi pár alapítványát vezeti jelenleg.","id":"20210513_Tavozik_posztjarol_a_Meghan_Marklet_megvadolo_volt_sajtofonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f01978c-5899-4425-9092-028ef6722e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7568ae3a-e724-45df-93ff-27df617dfa75","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Tavozik_posztjarol_a_Meghan_Marklet_megvadolo_volt_sajtofonok","timestamp":"2021. május. 13. 09:24","title":"Távozik posztjáról a Meghan Markle-t megvádoló volt sajtófőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa2e993-fec1-41a8-ad38-367d1afe4e87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az eucharisztikus kongresszus zárómiséjét fogja a pápa pontifikálni.","shortLead":"Az eucharisztikus kongresszus zárómiséjét fogja a pápa pontifikálni.","id":"20210513_ferenc_papa_hosok_tere_mise","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fa2e993-fec1-41a8-ad38-367d1afe4e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cded0d0-b4ea-48be-a7c2-5b6631d28a12","keywords":null,"link":"/elet/20210513_ferenc_papa_hosok_tere_mise","timestamp":"2021. május. 13. 13:11","title":"Ferenc pápa a Hősök terén fog misézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7384db20-21b4-4ec0-b464-70f562f5e9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég töltőberendezésein mind az AC-, mind a DC-töltés jelentősen drágul.","shortLead":"A cég töltőberendezésein mind az AC-, mind a DC-töltés jelentősen drágul.","id":"20210514_matol_dupla_aron_tolthetok_a_villanyautok_a_hazai_eon_toltokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7384db20-21b4-4ec0-b464-70f562f5e9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7641a2b8-c7f3-4a63-b3e2-d027290f266b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_matol_dupla_aron_tolthetok_a_villanyautok_a_hazai_eon_toltokon","timestamp":"2021. május. 14. 07:59","title":"Vége az olcsó áramnak: mától dupla áron tölthetők a villanyautók a hazai E.ON töltőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A konzuli szolgálat közzétette a technikai részleteket a Horvátországba készülő turistáknak: a beutazáshoz az oltásról szóló pecsétes dokumentum is kell. Csak a 7 év alatti kiskorúak mentesülnek a tesztelési és karantén-kötelezettség alól.","shortLead":"A konzuli szolgálat közzétette a technikai részleteket a Horvátországba készülő turistáknak: a beutazáshoz az oltásról...","id":"20210512_horvatorszag_vedettsegi_igazolvany_utazasi_feltelelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126deb60-4330-4306-825a-8fb8ef982232","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_horvatorszag_vedettsegi_igazolvany_utazasi_feltelelek","timestamp":"2021. május. 12. 14:45","title":"Horvátországba mégsem elég a magyar védettségi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562b18a9-1c92-4f53-bbe1-e6a0e2e2c984","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A Huawei szerint az AirPon nevű technológiával harmadára csökkenthető a hálózatok kiépítési ideje, és a költségeket is le lehetne faragni.","shortLead":"A Huawei szerint az AirPon nevű technológiával harmadára csökkenthető a hálózatok kiépítési ideje, és a költségeket is...","id":"20210513_gigabit_magyarorszag_huawei_airpon_internet_fejlesztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=562b18a9-1c92-4f53-bbe1-e6a0e2e2c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f03ac8-38c5-43b1-afa3-a25e1e91b705","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_gigabit_magyarorszag_huawei_airpon_internet_fejlesztese","timestamp":"2021. május. 13. 17:03","title":"70%-kal gyorsabban vinné el a pörgős internetet a magyar háztartásokba a Huawei és a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]