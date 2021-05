Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8e50c930-e867-46b5-8b04-24fb79c72563","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyarok legyőzték az izraeli csapatot.","shortLead":"A magyarok legyőzték az izraeli csapatot.","id":"20210514_noi_roplabda_valogatott_izrael_europa_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e50c930-e867-46b5-8b04-24fb79c72563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfaf1bf-e7c9-4451-a930-455842a7afa0","keywords":null,"link":"/sport/20210514_noi_roplabda_valogatott_izrael_europa_bajnoksag","timestamp":"2021. május. 14. 20:52","title":"Kijutott az Európa-bajnokságra a női röpiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely Nyírtasson jelentette be, hogy indul a miniszterelnöki posztért. ","shortLead":"Karácsony Gergely Nyírtasson jelentette be, hogy indul a miniszterelnöki posztért. ","id":"20210515_Karacsony_ismet_kiallna_Orban_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ac0007-1284-4766-aea5-6f48462bb893","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Karacsony_ismet_kiallna_Orban_ellen","timestamp":"2021. május. 15. 09:13","title":"Karácsony bejelentette, hogy elindul a miniszterelnök-jelölt választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2a656-d0a8-4179-9c8a-b8ed456d2bf0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombatra virradó éjjel is folytatódtak a harci cselekmények Izrael és a palesztin dzsihadista szervezet, a Hamász között: utóbbi rakétákkal támadta Izraelt, Izrael pedig légi csapásokat mért a Hamász állásaira - írta az MTI.","shortLead":"Szombatra virradó éjjel is folytatódtak a harci cselekmények Izrael és a palesztin dzsihadista szervezet, a Hamász...","id":"20210515_Nem_csitulnak_a_harcok_Izrael_es_a_Hamasz_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2a656-d0a8-4179-9c8a-b8ed456d2bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbad6aca-8972-44aa-864c-194cd257769c","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Nem_csitulnak_a_harcok_Izrael_es_a_Hamasz_kozott","timestamp":"2021. május. 15. 08:34","title":"Nem csitulnak a harcok Izrael és a Hamász között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdecdd9-7259-4fb4-9361-a258676a2f12","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tavaly októberben vezették be, legutóbb április végén hosszabbították meg. Részben a javuló járványügyi adatok miatt döntött így a kormány.","shortLead":"Tavaly októberben vezették be, legutóbb április végén hosszabbították meg. Részben a javuló járványügyi adatok miatt...","id":"20210514_koronavirus_jarvanyugyi_veszhelyzet_vege_szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bdecdd9-7259-4fb4-9361-a258676a2f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f6b77b-db29-42b8-b7a3-421e3620c4f3","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_koronavirus_jarvanyugyi_veszhelyzet_vege_szlovakia","timestamp":"2021. május. 14. 21:30","title":"Véget ér szombaton a járványügyi vészhelyzet Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86e8a6d-ca7f-47f8-950c-eb71fd0a6e19","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Debrecen után a címvédő Győri Audi ETO KC jutott döntőbe a női kézilabda Magyar Kupában, miután 29-25-re legyőzte a Ferencvárost az elődöntőben, a veszprémi négyes döntő első játéknapján.","shortLead":"A Debrecen után a címvédő Győri Audi ETO KC jutott döntőbe a női kézilabda Magyar Kupában, miután 29-25-re legyőzte...","id":"20210515_noi_kezilabda_magyar_kupa_negyes_donto_gyor_ftc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a86e8a6d-ca7f-47f8-950c-eb71fd0a6e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530d4d2a-809f-4fb4-a97b-65449122a7e8","keywords":null,"link":"/sport/20210515_noi_kezilabda_magyar_kupa_negyes_donto_gyor_ftc","timestamp":"2021. május. 15. 19:01","title":"Győzelemmel tért vissza a Győrhöz Ambros Martín","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az 540 milliárdos beruházást javarészt kínai hitelből állják, amelyet magyar közpénzből kell majd visszafizetni.","shortLead":"Az 540 milliárdos beruházást javarészt kínai hitelből állják, amelyet magyar közpénzből kell majd visszafizetni.","id":"20210515_A_jobboldaliakat_is_megosztja_a_kinai_Fudan_egyetem_budapesti_campusepitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fce3d7e-8578-47f5-a7ec-4b5e1b234438","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210515_A_jobboldaliakat_is_megosztja_a_kinai_Fudan_egyetem_budapesti_campusepitese","timestamp":"2021. május. 15. 11:30","title":"A jobboldaliakat is megosztja a kínai Fudan egyetem budapesti campusépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84819863-a85a-4544-a84a-1436bdda839a","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Egy film tette híressé, és most egy szerelmi vallomással is felérő olasz játékfilm mutatja be a Vespa történetét. ","shortLead":"Egy film tette híressé, és most egy szerelmi vallomással is felérő olasz játékfilm mutatja be a Vespa történetét. ","id":"20210514_Nyeregbe_szalltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84819863-a85a-4544-a84a-1436bdda839a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedbf27e-0e0a-417b-a334-21ba953ca8f4","keywords":null,"link":"/360/20210514_Nyeregbe_szalltak","timestamp":"2021. május. 14. 17:00","title":"75 éves a kultikus robogó, amely egy filmmel futott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb49f79a-2d16-4649-9221-7213e256c679","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A metróvonalat annak idején úgy építették, hogy ha egyszerűen lifteket építenének beléjük, az lehet, hogy lakóházak földszintjén érne a felszínre.","shortLead":"A metróvonalat annak idején úgy építették, hogy ha egyszerűen lifteket építenének beléjük, az lehet, hogy lakóházak...","id":"20210515_Szokatlan_megoldassal_fold_alatti_sikloval_akadalymentesitik_a_3as_metrot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb49f79a-2d16-4649-9221-7213e256c679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbd854c-0f91-42c4-92aa-b0863d2bbc3e","keywords":null,"link":"/elet/20210515_Szokatlan_megoldassal_fold_alatti_sikloval_akadalymentesitik_a_3as_metrot","timestamp":"2021. május. 15. 20:25","title":"Szokatlan megoldással, föld alatti siklóval akadálymentesítik a 3-as metrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]