Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"28b41060-2417-478c-9421-8c4462af021c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Da Vinci Salvator Mundijától kezdve Rembrandt Öreg férfi karosszékben című képén át Rubens Fiatal lány portréjáig számos kép szerzőségével kapcsolatban merültek fel kételyek. Ezekből mutatjuk be a leghíresebb eseteket 5x1 percben.","shortLead":"Da Vinci Salvator Mundijától kezdve Rembrandt Öreg férfi karosszékben című képén át Rubens Fiatal lány portréjáig...","id":"202119_festmenyek_vitatott_szerzosege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28b41060-2417-478c-9421-8c4462af021c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54642100-bd88-4ca9-a945-c17447e130c2","keywords":null,"link":"/360/202119_festmenyek_vitatott_szerzosege","timestamp":"2021. május. 15. 16:00","title":"Adna 450 millió dollárt egy képért, amelyet talán Leonardo festett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c45611-faef-4fd0-963f-8eaf0c65b5a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A houstoni férfit ugyan azóta letartóztatták, de a vele lévő tigrist napokig nem találták meg. Jó állapotban van, és hamarosan egy vadállatmenhelyre kerül.","shortLead":"A houstoni férfit ugyan azóta letartóztatták, de a vele lévő tigrist napokig nem találták meg. Jó állapotban van, és...","id":"20210516_Megtalaltak_es_cumibol_megtetettek_a_tigrist_amellyel_egyutt_menekult_egy_ferfi_a_letartoztatas_elol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8c45611-faef-4fd0-963f-8eaf0c65b5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d218013a-bdf0-4a97-abb8-bc4ecc3236ae","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Megtalaltak_es_cumibol_megtetettek_a_tigrist_amellyel_egyutt_menekult_egy_ferfi_a_letartoztatas_elol","timestamp":"2021. május. 16. 11:37","title":"Megtalálták és cumiból megetették a tigrist, amellyel együtt menekült egy férfi a letartóztatás elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6317b1b7-bfb4-487a-a0c3-43fad7e358a3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Valter Attila az esélyesekkel együtt célba érve megőrizte az összetettben élen állónak járó rózsaszín és a legjobb 25 éven aluli versenyzőt illető fehér trikót a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny nyolcadik, szombati szakaszán.","shortLead":"Valter Attila az esélyesekkel együtt célba érve megőrizte az összetettben élen állónak járó rózsaszín és a legjobb 25...","id":"20210515_Ujabb_siker_Valter_megorizte_az_elen_allonak_jaro_rozsaszin_trikot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6317b1b7-bfb4-487a-a0c3-43fad7e358a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2208e545-e4ea-4426-adbe-888f047c3ddf","keywords":null,"link":"/sport/20210515_Ujabb_siker_Valter_megorizte_az_elen_allonak_jaro_rozsaszin_trikot","timestamp":"2021. május. 15. 17:30","title":"Újabb siker: Valter megőrizte az élen állónak járó rózsaszín trikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be15893c-1729-4664-9c4d-2b421641a138","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mind több a bizonyíték arra, hogy az Apple tényleg nem akar senkitől sem függeni. Nem véletlen, hogy nemcsak házon belüli lapkakészleten, hanem saját 5G modemen is dolgozik, és immár azt is sejteni lehet, mikor rukkol majd ki vele.","shortLead":"Mind több a bizonyíték arra, hogy az Apple tényleg nem akar senkitől sem függeni. Nem véletlen, hogy nemcsak házon...","id":"20210514_apple_5g_modem_iphone_qualcomm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be15893c-1729-4664-9c4d-2b421641a138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55da9dc6-209b-4954-92a9-6e08ca6a3035","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_apple_5g_modem_iphone_qualcomm","timestamp":"2021. május. 14. 14:03","title":"Saját modemre válthat az iPhone-okban az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d00404-22eb-4919-a092-5d6df1213018","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi egy napon belül kétszer is elvitte egy üzlet elől a kiállított ruhadarabokat.","shortLead":"A férfi egy napon belül kétszer is elvitte egy üzlet elől a kiállított ruhadarabokat.","id":"20210516_Nem_eleg_hogy_reszeg_volt_probabaval_egyutt_lopott_ruhakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44d00404-22eb-4919-a092-5d6df1213018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5060f348-1795-4073-b6f9-f678e3c9ccdc","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Nem_eleg_hogy_reszeg_volt_probabaval_egyutt_lopott_ruhakat","timestamp":"2021. május. 16. 09:29","title":"Nem elég, hogy részeg volt, próbabával együtt lopott ruhákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0ab413-7daa-45d0-8219-117a59e6f3c6","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Vagy van örök felelősség azért, amit az elődök elkövettek, vagy nincs. A mai németek túlnyomó többsége nem a holokausztért felelős, hanem azért, hogy mit gondol arról.","shortLead":"Vagy van örök felelősség azért, amit az elődök elkövettek, vagy nincs. A mai németek túlnyomó többsége nem...","id":"20210514_Revesz_Felelotlenul_a_felelossegrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f0ab413-7daa-45d0-8219-117a59e6f3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0747c027-c1a6-4ef7-9f44-7e0c3006dcbf","keywords":null,"link":"/360/20210514_Revesz_Felelotlenul_a_felelossegrol","timestamp":"2021. május. 14. 16:00","title":"Révész: Merkelnek nincs igaza, a mai németek nem felelősek a holokausztért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49c21da-4b85-4aee-a222-10bca88c530f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenhét alkalommal említette meg a témát, egyszer például azért, hogy azt mondja, belőle is darált húst csinálhatnak, akkor sem hagyja a maffiának, hogy az országot irányítsák.","shortLead":"Tizenhét alkalommal említette meg a témát, egyszer például azért, hogy azt mondja, belőle is darált húst csinálhatnak...","id":"20210516_Ledaralt_emberhusbol_keszult_csevaprol_beszelt_a_szerb_allamfo_a_teveben_es_sajat_megolesere_buzditott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e49c21da-4b85-4aee-a222-10bca88c530f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21fc4f9b-7159-44cd-8581-f6cbca453986","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Ledaralt_emberhusbol_keszult_csevaprol_beszelt_a_szerb_allamfo_a_teveben_es_sajat_megolesere_buzditott","timestamp":"2021. május. 16. 12:21","title":"Ledarált emberhúsból készült csevapról beszélt a szerb államfő a tévében, és saját megölésére buzdított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dfac07-cf10-4dd8-81dc-b8eb63b5ac47","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Barna Sándor és családja igen aktív a balatoni város üzleti életében.","shortLead":"Barna Sándor és családja igen aktív a balatoni város üzleti életében.","id":"202119_plazs_terasz_siofoki_keszulodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28dfac07-cf10-4dd8-81dc-b8eb63b5ac47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a411c636-38ec-404f-a8bf-55f430375c19","keywords":null,"link":"/360/202119_plazs_terasz_siofoki_keszulodes","timestamp":"2021. május. 15. 11:10","title":"Étteremnyitásra készül Siófokon az óbudai Symbol volt tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]