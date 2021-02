Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3132dac2-501b-40cc-8a7f-7911cc82dce4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A menekülő utasok és a legénység által hátra hagyott személyes tárgyakat hoztak a felszínre a búvárrégészek Lord Elgin angol diplomata Kitera görög szigetnél 1802-ben elsüllyedt hajójának, a Mentornak a roncsai közül – jelentette be a görög kulturális minisztérium.","shortLead":"A menekülő utasok és a legénység által hátra hagyott személyes tárgyakat hoztak a felszínre a búvárrégészek Lord Elgin...","id":"20210206_lord_elgin_mentor_1802_elsullyedt_hajo_okori_targyak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3132dac2-501b-40cc-8a7f-7911cc82dce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6112e7e7-4839-43c4-a254-c2991d37f5c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_lord_elgin_mentor_1802_elsullyedt_hajo_okori_targyak","timestamp":"2021. február. 06. 20:03","title":"Nem mindennapi tárgyakat hoztak föl egy 1802-ben elsüllyedt hajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fiatal amerikai férfi “tréfából” eljátszotta, hogy rabolni készül. 