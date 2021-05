Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ideig nem hirdetnek meg oltást az AstraZeneca vakcinájából.","shortLead":"Egy ideig nem hirdetnek meg oltást az AstraZeneca vakcinájából.","id":"20210526_Online_idopont_foglalas_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e548cee7-1d17-4972-9565-c03d36ee59c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Online_idopont_foglalas_oltas","timestamp":"2021. május. 26. 09:45","title":"Továbbra is lehet online időpontot foglalni az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8e8431-1bb5-4ada-9780-260e77cc888f","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Hamász megerősödött az izraeli–gázai háború után, Netanjahu hatalmi pozíciója javult. A palesztinok az egység érzését tapasztalták meg, Izrael megosztottá vált. A békés egymás mellett élés esélyei tovább romlottak.","shortLead":"A Hamász megerősödött az izraeli–gázai háború után, Netanjahu hatalmi pozíciója javult. A palesztinok az egység érzését...","id":"202121__izraelhamasztuzszunet__visszaszamlalas__kirekeszto_identitas__egysegbe_forralva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd8e8431-1bb5-4ada-9780-260e77cc888f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b18e8eb-b420-411e-93c2-1ee2a3009b8d","keywords":null,"link":"/360/202121__izraelhamasztuzszunet__visszaszamlalas__kirekeszto_identitas__egysegbe_forralva","timestamp":"2021. május. 27. 17:00","title":"A tűzszünet a palesztinoknak egységet, Izraelnek megosztottságot hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c416f59-1230-4e7e-be3b-7d2a7b1588aa","c_author":"Lengyel Tibor","category":"kkv","description":"A nyomozás folyik, gyanúsítottja azonban továbbra sincs a négy évvel ezelőtti több száz milliós betörésnek.","shortLead":"A nyomozás folyik, gyanúsítottja azonban továbbra sincs a négy évvel ezelőtti több száz milliós betörésnek.","id":"20210526_Negy_ev_utan_sincs_gyanusitottja_az_Arton_Capital_rablasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c416f59-1230-4e7e-be3b-7d2a7b1588aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb933368-6bc2-4933-ad3c-48f9c2bf9d05","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_Negy_ev_utan_sincs_gyanusitottja_az_Arton_Capital_rablasnak","timestamp":"2021. május. 26. 11:20","title":"Négy év után sincs gyanúsítottja a letelepedési kötvény-bizniszben érdekelt Arton Capital kirablásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d456126f-4da5-4a29-b7d8-c10fa9a339a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatók tovább próbálják fokozni a hozamot, és szabadföldi hidrogéntermelésre alkalmas fotobioreaktort építenének. ","shortLead":"A kutatók tovább próbálják fokozni a hozamot, és szabadföldi hidrogéntermelésre alkalmas fotobioreaktort építenének. ","id":"20210527_szegedi_biologiai_kutatokozpont_zoldalga_hidrogentermeles_fotobioreaktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d456126f-4da5-4a29-b7d8-c10fa9a339a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2f86bc-6937-437b-a764-7546be110d2f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210527_szegedi_biologiai_kutatokozpont_zoldalga_hidrogentermeles_fotobioreaktor","timestamp":"2021. május. 27. 17:17","title":"Hatékonyan sikerült zöldalgákkal hidrogént termeltetni Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9311d823-928d-48ee-ae1d-85cddb496822","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Elfelejtett óvintézkedések, véletlen balesetek, gyártási hibák vezettek az új gyógyászati eljárások jogi és etikai szabályozásához, a gyógyszerfelügyeleti hatóságok létrehozásához és az új szerek alkalmazásának folyamatos követéséhez. ","shortLead":"Elfelejtett óvintézkedések, véletlen balesetek, gyártási hibák vezettek az új gyógyászati eljárások jogi és etikai...","id":"20210526_oltas_Calmette_Lubeck_Cutter_Salk_Sabin_dengue","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9311d823-928d-48ee-ae1d-85cddb496822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3d4f48-a31c-45d9-9ede-1540131211ac","keywords":null,"link":"/360/20210526_oltas_Calmette_Lubeck_Cutter_Salk_Sabin_dengue","timestamp":"2021. május. 26. 15:00","title":"Az oltások története sikertörténet, mert tanultak a hibákból és balszerencsés esetekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán napos, száraz idő várható, csütörtökön azonban záporra, zivatarra is számítani kell.","shortLead":"Szerdán napos, száraz idő várható, csütörtökön azonban záporra, zivatarra is számítani kell.","id":"20210526_Idojaras_napsutes_front","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db638827-2efc-42ec-a826-7adfb1beedcb","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Idojaras_napsutes_front","timestamp":"2021. május. 26. 05:55","title":"Egy napra megnyugszik az időjárásunk, aztán jön az újabb front","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézet felmérése szerint a társadalom nagy része egyik pártot sem gondolja oltásellenesnek.","shortLead":"Az intézet felmérése szerint a társadalom nagy része egyik pártot sem gondolja oltásellenesnek.","id":"20210526_oltasellenes_ellenzek_fidesz_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3c8c25-f259-4587-9fb5-91dd0ff3a96e","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_oltasellenes_ellenzek_fidesz_felmeres","timestamp":"2021. május. 26. 08:57","title":"IDEA: Csak a fideszes szavazók szerint oltásellenes az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa958caa-c9a0-45e6-ad92-bf5d89ff1f68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"1981. május 27-én hunyt el Pilinszky János Kossuth- és József Attila-díjas költő, a XX. századi magyar költészet egyik legnagyobb alakja.","shortLead":"1981. május 27-én hunyt el Pilinszky János Kossuth- és József Attila-díjas költő, a XX. századi magyar költészet egyik...","id":"20210527_pilinszky_janos_halalanak_40_evforduloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa958caa-c9a0-45e6-ad92-bf5d89ff1f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a506ee7-eac0-4d93-a854-bcd51ba2f46f","keywords":null,"link":"/kultura/20210527_pilinszky_janos_halalanak_40_evforduloja","timestamp":"2021. május. 27. 11:42","title":"„Költő vagyok és katolikus” – 40 éve halt meg Pilinszky János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]