[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos szelvény nem volt.","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt.","id":"20210530_Megvannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d910a0a1-9d77-441f-820b-056672c15946","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Megvannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. május. 30. 17:43","title":"Megvannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lukasenka embereit és a fehérorosz cégeket veszik célba.","shortLead":"Lukasenka embereit és a fehérorosz cégeket veszik célba.","id":"20210529_Szankciokat_vezet_be_Belarusz_ellen_az_Egyesult_Allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3eb2199-055f-4cfd-83ce-22655810b670","keywords":null,"link":"/vilag/20210529_Szankciokat_vezet_be_Belarusz_ellen_az_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. május. 29. 08:22","title":"Szankciókat vezet be Belarusz ellen az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság állásfoglalását kéri a Demokratikus Koalíció arról, hogyan utazhatnak azon országok polgárai, mint például Magyarország, akiknek a kormánya titkolja, milyen vakcinát kaptak. ","shortLead":"Az Európai Bizottság állásfoglalását kéri a Demokratikus Koalíció arról, hogyan utazhatnak azon országok polgárai, mint...","id":"20210529_A_DK_az_Europai_Bizottsag_allasfoglalasat_keri_hogyan_lehet_utazni_a_magyar_vedettsegi_igazolvannyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4f2249-4360-472b-9ace-9a0a9d42f1d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210529_A_DK_az_Europai_Bizottsag_allasfoglalasat_keri_hogyan_lehet_utazni_a_magyar_vedettsegi_igazolvannyal","timestamp":"2021. május. 29. 16:26","title":"Állásfoglalást kér az Európai Bizottságtól a DK arról, hogyan lehet utazni a magyar védettségi igazolvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenekar dobosa, Hetényi Zoltán a Népligetnél épülő kézilabdacsarnokot körülvevő ideiglenes kerítést tarolta le autójával.","shortLead":"A zenekar dobosa, Hetényi Zoltán a Népligetnél épülő kézilabdacsarnokot körülvevő ideiglenes kerítést tarolta le...","id":"20210530_Ittasan_torte_totalkarosra_autojat_az_Edda_tagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248faf07-971b-4500-8e0e-5897c4b89240","keywords":null,"link":"/elet/20210530_Ittasan_torte_totalkarosra_autojat_az_Edda_tagja","timestamp":"2021. május. 30. 15:43","title":"Ittasan törte totálkárosra az autóját az Edda tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"","category":"itthon","description":"Erős kételyei vannak, hogy jó ötlet-e megtartani a gyereknapot vagy bármilyen más rendezvényt a faluban.","shortLead":"Erős kételyei vannak, hogy jó ötlet-e megtartani a gyereknapot vagy bármilyen más rendezvényt a faluban.","id":"20210530_Kevesen_oltakoztak_ezert_Furged_polgarmestere_nem_akarta_megtartani_a_gyereknapot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd1aac0-6b51-4d19-910c-1764fc595669","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Kevesen_oltakoztak_ezert_Furged_polgarmestere_nem_akarta_megtartani_a_gyereknapot","timestamp":"2021. május. 30. 20:14","title":"Kevesen oltakoztak, ezért Fürged polgármestere nem akarta megtartani a gyereknapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5603011b-8884-4429-9eb4-41ee4d1f1ee4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Thomas Tuchel és magyar segítője januárban vette át a londoni futballcsapat irányítását, és néhány hónap alatt BL-győztest faragott belőlük.","shortLead":"Thomas Tuchel és magyar segítője januárban vette át a londoni futballcsapat irányítását, és néhány hónap alatt...","id":"20210530_low_zsolt_thomas_tuchel_chelsea_bajnokok_ligaja_gyozelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5603011b-8884-4429-9eb4-41ee4d1f1ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a83d8b-4eca-4471-aa02-56963dc80aeb","keywords":null,"link":"/sport/20210530_low_zsolt_thomas_tuchel_chelsea_bajnokok_ligaja_gyozelem","timestamp":"2021. május. 30. 12:49","title":"„Harakiriakció” után jutott az európai futball csúcsára Lőw Zsolt a Chelsea-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed2ace65-9932-46ad-8c3c-7848b6c86a49","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A koronavírus valósága elől a gyerekeknek sem volt menekvés: a játszóterek egy időre kiürültek, az otthonból iskola, az önfeledt játékból óvatoskodás lett. Karanténoktatás, elővigyázatos látogatás a nagyszülőknél és a jól megérdemelt pihenés jelenetei - gyereknapi válogatás az elmúlt év képeiből. ","shortLead":"A koronavírus valósága elől a gyerekeknek sem volt menekvés: a játszóterek egy időre kiürültek, az otthonból iskola...","id":"20210530_gyerekek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed2ace65-9932-46ad-8c3c-7848b6c86a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d5ae93-f337-40fd-b94a-92135f57a282","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210530_gyerekek_koronavirus","timestamp":"2021. május. 30. 19:00","title":"Óvatos ölelések és a felszabadultság ritka pillanatai - a gyerekektől is sok mindent elvett a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e97a2a-7d84-4e97-aa33-ee4b8e1a3240","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milliók látják majd telefonjaikon a Realme tervezőversenyén legjobbnak ítélt háttérképeket – készítőik pedig milliókat is kaphatnak értük.","shortLead":"Milliók látják majd telefonjaikon a Realme tervezőversenyén legjobbnak ítélt háttérképeket – készítőik pedig milliókat...","id":"20210529_realme_hatterkeptervezo_palyazat_designing_infinity","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1e97a2a-7d84-4e97-aa33-ee4b8e1a3240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff832f2-7d17-45ec-b7d1-a1590736a81d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_realme_hatterkeptervezo_palyazat_designing_infinity","timestamp":"2021. május. 29. 08:03","title":"Arra kéri az egyik mobilgyártó, tervezzen neki háttérképet – 2,8 millió forintot kaphat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]