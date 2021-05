Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte az egész országra figyelmeztető előrejelzést adtak ki a meteorológusok.","shortLead":"Szinte az egész országra figyelmeztető előrejelzést adtak ki a meteorológusok.","id":"20210531_idojaras_hetfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c8039e-8bf2-480b-b379-f3dcb5a87917","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_idojaras_hetfo","timestamp":"2021. május. 31. 05:15","title":"Zivatarokkal indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzék pártjai megegyeztek a kormányalakításról.","shortLead":"Az ellenzék pártjai megegyeztek a kormányalakításról.","id":"20210530_Tizenket_ev_utan_elveszitheti_a_hatalmat_Benjamin_Netanjahu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8a74ef-d8fa-4ec0-840e-edf5d9a29844","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Tizenket_ev_utan_elveszitheti_a_hatalmat_Benjamin_Netanjahu","timestamp":"2021. május. 30. 20:02","title":"Tizenkét év után elveszítheti a hatalmat Benjamin Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5335fa2-929a-4aca-9f8b-e6ab6b7652c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dorogi férfi egy autót rongált meg, korábbi ügye miatt halmazati büntetést kapott.","shortLead":"A dorogi férfi egy autót rongált meg, korábbi ügye miatt halmazati büntetést kapott.","id":"20210531_16_centis_kes_autogumi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5335fa2-929a-4aca-9f8b-e6ab6b7652c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff39a0c4-6280-4dce-ae52-dd76d3f67896","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_16_centis_kes_autogumi","timestamp":"2021. május. 31. 10:49","title":"16 centis pengéjű késsel szúrta ki egy autó kerekeit, eljárás indult ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dbd2f9-929c-48ca-9342-b8480b2de828","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hipersportkocsi kevesebb, mint 2 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"A hipersportkocsi kevesebb, mint 2 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","id":"20210531_holnap_debutal_a_horvatok_kozel_2000_loeros_villanyautoja_rimac_c_two","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7dbd2f9-929c-48ca-9342-b8480b2de828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d59cafb-980c-4261-bca0-eebfee98c1bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_holnap_debutal_a_horvatok_kozel_2000_loeros_villanyautoja_rimac_c_two","timestamp":"2021. május. 31. 07:59","title":"Holnap debütál a horvátok közel 2000 lóerős villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642a3e0f-d5f0-40c8-a56c-4399321b21d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kína felbocsátotta első teherűrhajóját az épülő űrállomására.","shortLead":"Kína felbocsátotta első teherűrhajóját az épülő űrállomására.","id":"20210529_Kina_elinditotta_elso_teherurhajojat_az_epulo_urallomasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=642a3e0f-d5f0-40c8-a56c-4399321b21d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82095ac-3bc2-4dbc-be30-35038bea802b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_Kina_elinditotta_elso_teherurhajojat_az_epulo_urallomasra","timestamp":"2021. május. 29. 18:25","title":"Kína elindította első teherűrhajóját az épülő űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat kezdeményez az ügyben.","shortLead":" A csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat...","id":"20210530_Horvatorszag_tovabbi_engedmenyeket_tesz_a_nyari_szezon_megmentesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21dc276-947a-4afd-8ad9-09fcf5ffdba5","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Horvatorszag_tovabbi_engedmenyeket_tesz_a_nyari_szezon_megmentesere","timestamp":"2021. május. 30. 15:02","title":"Horvátország további engedményeket tesz a nyári szezon megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szivárványcsaládokért Alapítvány azért időzítette gyereknapra a Micsoda család! megjelenését, mert ez a gyerekek és a családok ünnepe. ","shortLead":"A Szivárványcsaládokért Alapítvány azért időzítette gyereknapra a Micsoda család! megjelenését, mert ez a gyerekek és...","id":"20210530_Ujabb_mesekonyv_jelent_meg_a_szivarvanycsaladokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8605ee11-136f-4f32-8acd-6e35e8447002","keywords":null,"link":"/kultura/20210530_Ujabb_mesekonyv_jelent_meg_a_szivarvanycsaladokrol","timestamp":"2021. május. 30. 14:01","title":"Újabb mesekönyv jelent meg a szivárványcsaládokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2056b9d5-0462-4879-b40b-307e44f6c61b","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Az ötszörös győztes Győri Audi ETO KC bronzérmet nyert a női kézilabda Bajnokok Ligájában, miután 32-21-re legyőzte az orosz CSZKA Moszkva csapatát a harmadik helyért rendezett mérkőzésen, a Papp László Budapest Sportarénában zajló négyes döntő vasárnapi játéknapján.","shortLead":"Az ötszörös győztes Győri Audi ETO KC bronzérmet nyert a női kézilabda Bajnokok Ligájában, miután 32-21-re legyőzte...","id":"20210530_kezilabda_bajnokok_ligaja_gyori_cszka_negyes_donto_bronzerem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2056b9d5-0462-4879-b40b-307e44f6c61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bafde44-508c-42f0-90e4-e4644e37038b","keywords":null,"link":"/sport/20210530_kezilabda_bajnokok_ligaja_gyori_cszka_negyes_donto_bronzerem","timestamp":"2021. május. 30. 16:56","title":"Kézilabda BL: fölényes győzelemmel bronzérmes a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]