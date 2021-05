Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat kezdeményez az ügyben.","shortLead":" A csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat...","id":"20210530_Horvatorszag_tovabbi_engedmenyeket_tesz_a_nyari_szezon_megmentesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21dc276-947a-4afd-8ad9-09fcf5ffdba5","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Horvatorszag_tovabbi_engedmenyeket_tesz_a_nyari_szezon_megmentesere","timestamp":"2021. május. 30. 15:02","title":"Horvátország további engedményeket tesz a nyári szezon megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Edda vezetője alaposan leszidta a dobost.



","shortLead":"Az Edda vezetője alaposan leszidta a dobost.



","id":"20210531_Pataky_az_Edda_ittasan_balesetet_okozo_dobosarol_Van_penze_tud_uj_autot_venni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9641cdd6-364e-4996-8e59-fa90974f61b1","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Pataky_az_Edda_ittasan_balesetet_okozo_dobosarol_Van_penze_tud_uj_autot_venni","timestamp":"2021. május. 31. 09:27","title":"Pataky Attila az Edda ittasan balesetet okozó dobosáról: „Van pénze, tud új autót venni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a483b920-bab7-45ed-aa11-7fd562232f0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalos képeken látható a Levante kistestvérének prototípusa.","shortLead":"Hivatalos képeken látható a Levante kistestvérének prototípusa.","id":"20210531_a_maserati_megmutatta_elerhetobb_aru_uj_szabadidoautojat_grecale_levante_suv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a483b920-bab7-45ed-aa11-7fd562232f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038aca7f-4507-4be0-b915-beb335fbee7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_a_maserati_megmutatta_elerhetobb_aru_uj_szabadidoautojat_grecale_levante_suv","timestamp":"2021. május. 31. 11:21","title":"A Maserati megmutatta elérhetőbb árú új szabadidő-autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5603011b-8884-4429-9eb4-41ee4d1f1ee4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Thomas Tuchel és magyar segítője januárban vette át a londoni futballcsapat irányítását, és néhány hónap alatt BL-győztest faragott belőlük.","shortLead":"Thomas Tuchel és magyar segítője januárban vette át a londoni futballcsapat irányítását, és néhány hónap alatt...","id":"20210530_low_zsolt_thomas_tuchel_chelsea_bajnokok_ligaja_gyozelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5603011b-8884-4429-9eb4-41ee4d1f1ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a83d8b-4eca-4471-aa02-56963dc80aeb","keywords":null,"link":"/sport/20210530_low_zsolt_thomas_tuchel_chelsea_bajnokok_ligaja_gyozelem","timestamp":"2021. május. 30. 12:49","title":"„Harakiriakció” után jutott az európai futball csúcsára Lőw Zsolt a Chelsea-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az edző szerint a klub már nem bízott benne, pedig ez nélkülözhetetlen az együttműködéshez.","shortLead":"Az edző szerint a klub már nem bízott benne, pedig ez nélkülözhetetlen az együttműködéshez.","id":"20210531_zidane_real_madrid_nyilt_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82165381-0603-4983-8264-d5e4bcf8d0be","keywords":null,"link":"/sport/20210531_zidane_real_madrid_nyilt_level","timestamp":"2021. május. 31. 10:54","title":"Zidane nyílt levélben magyarázza, miért hagyja ott a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztés Szegeden készült, és a T-sejtes immunitást vizsgálja.","shortLead":"A fejlesztés Szegeden készült, és a T-sejtes immunitást vizsgálja.","id":"20210531_sejtes_immunitas_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1f39e0-c65a-4615-a0ee-5f8d35b75348","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_sejtes_immunitas_koronavirus_teszt","timestamp":"2021. május. 31. 10:59","title":"Ez a magyar fejlesztésű teszt megmondja, kialakult-e a koronavírus elleni sejtes immunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48130f8-a912-4ef2-bc95-ead3db1c641b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mexikó kulturális kisajátítással vádolja a Zarát több másik ruházati üzletlánc mellett. ","shortLead":"Mexikó kulturális kisajátítással vádolja a Zarát több másik ruházati üzletlánc mellett. ","id":"20210531_Bajban_a_Zara_nehany_ruha_motivuma_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48130f8-a912-4ef2-bc95-ead3db1c641b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc680ba-14fe-496c-a5db-bec5e52a33dc","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Bajban_a_Zara_nehany_ruha_motivuma_miatt","timestamp":"2021. május. 31. 15:06","title":"Bajban a Zara néhány ruha motívuma miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48558af0-841f-4160-9305-36397e8f008a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahelyett, hogy a zavaros vízbe merült volna, hogy megkeresse az elveszett iPhone-t, inkább más megoldás után nézett egy férfi. ","shortLead":"Ahelyett, hogy a zavaros vízbe merült volna, hogy megkeresse az elveszett iPhone-t, inkább más megoldás után nézett...","id":"20210531_magsafe_tolto_kanalis_vizbe_esett_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48558af0-841f-4160-9305-36397e8f008a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44c7721-243d-4360-8e79-139e8380e5c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_magsafe_tolto_kanalis_vizbe_esett_iphone","timestamp":"2021. május. 31. 09:40","title":"A MagSafe előnye: kihorgászták a kanálisba pottyant iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]