[{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az otthonában legalábbis. A jelenségnek több oka is van, köztük az életkor és a vagyoni helyzet.","shortLead":"Az otthonában legalábbis. A jelenségnek több oka is van, köztük az életkor és a vagyoni helyzet.","id":"20210614_nmhh_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eba9209-0deb-457e-82f7-20abee43b88e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_nmhh_internet","timestamp":"2021. június. 14. 11:47","title":"Másfél millió magyar még mindig nem internetezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8384e6-11b3-421b-a201-20c7d94bc372","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Folyamatos tudósítással követtük egész hétfőn az Európa-bajnokság eseményeit, a nap minden történését itt olvashatják el.","shortLead":"Folyamatos tudósítással követtük egész hétfőn az Európa-bajnokság eseményeit, a nap minden történését itt olvashatják...","id":"20210614_foci_eb_euro_2020_junius_14_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c8384e6-11b3-421b-a201-20c7d94bc372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78f6386-23c9-4127-b6c9-69594510e0d7","keywords":null,"link":"/sport/20210614_foci_eb_euro_2020_junius_14_percrol_percre","timestamp":"2021. június. 14. 07:15","title":"Ez történt az Eb negyedik napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74bf696-874b-4e50-b780-210c8b8d895b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Butler videói a koronavírus-járvány alatt lettek igazán népszerűek, mert a nézői szerint a videói segítenek oldani a bennük lévő szorongást és feszültséget.","shortLead":"John Butler videói a koronavírus-járvány alatt lettek igazán népszerűek, mert a nézői szerint a videói segítenek oldani...","id":"20210614_john_butler_youtube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d74bf696-874b-4e50-b780-210c8b8d895b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7d5976-fb4e-4e5a-bc78-b2e59e5d9405","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_john_butler_youtube","timestamp":"2021. június. 14. 17:23","title":"Egy 84 éves brit farmer a YouTube új sztárja, imádják a hangját a nézői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b08c93f-daba-465e-afac-25d4bf811c33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA 992 fotót és a februárban felvett marsi hangokat szerkesztette össze egy olyan videóba, amit látva olyan érzésünk lehet, mintha ott állnánk a bolygón.","shortLead":"A NASA 992 fotót és a februárban felvett marsi hangokat szerkesztette össze egy olyan videóba, amit látva olyan...","id":"20210614_nasa_mars_perseverance_panoramavideo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b08c93f-daba-465e-afac-25d4bf811c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c081c29-adc0-421f-9d56-3ce154b76895","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_nasa_mars_perseverance_panoramavideo","timestamp":"2021. június. 14. 14:03","title":"Nézzen rá: 360 fokos videót készített a NASA a Marsról, a hangokat is hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7791e14-a47d-4764-854b-66db0b997cee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint véget ér a veszélyhelyzet, azonnal beadják a kezdeményezéseket. ","shortLead":"Amint véget ér a veszélyhelyzet, azonnal beadják a kezdeményezéseket. ","id":"20210613_Baranyi_Krisztina_Meg_iden_osszel_megtarthatjak_a_nepszavazast_a_Fudanrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7791e14-a47d-4764-854b-66db0b997cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148a15ea-1a0a-4189-ae8c-ce9573e207fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Baranyi_Krisztina_Meg_iden_osszel_megtarthatjak_a_nepszavazast_a_Fudanrol","timestamp":"2021. június. 13. 18:55","title":"Baranyi Krisztina: Még idén ősszel megtarthatják a népszavazást a Fudanról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9942d758-be50-4729-9f37-ad5dba718ada","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Egy kutatóintézet Susanne Raab integrációs miniszterrel karöltve a politikai iszlámnak nevezett szélsőségesek feltérképezésével indokolja a térkép elkészítését. A bírálók szerint ez stigmatizálja az Ausztriában élő muzulmánokat, és hecceli az idegenellenes csoportokat.","shortLead":"Egy kutatóintézet Susanne Raab integrációs miniszterrel karöltve a politikai iszlámnak nevezett szélsőségesek...","id":"20210615_Szeretettel_Becsbol_iszlam_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9942d758-be50-4729-9f37-ad5dba718ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e95834-c4c2-4aa0-960d-f4f81032edba","keywords":null,"link":"/360/20210615_Szeretettel_Becsbol_iszlam_terkep","timestamp":"2021. június. 15. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Hatalmas botrány lett az úgynevezett \"iszlám térképből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4550d94b-c045-45e3-8432-0255dacddac7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak azok a halak kaphatnak védelmet, amelyeket a Balaton területén tenyésztenek.","shortLead":"Csak azok a halak kaphatnak védelmet, amelyeket a Balaton területén tenyésztenek.","id":"20210614_Unios_oltalom_Balaton_fogassullo_ponty","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4550d94b-c045-45e3-8432-0255dacddac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af02415-1bc3-4321-ad7d-79f9ec4aa98f","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Unios_oltalom_Balaton_fogassullo_ponty","timestamp":"2021. június. 14. 15:46","title":"Uniós oltalmat kapott két \"Balatoni hal\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ac219-1d04-48a2-8a9e-fe9d7cb05243","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy elkészült törvényjavaslat szerint ezek sokkal elrettentőbbek lennének, mint a dobozra nyomott üzenetek.","shortLead":"Egy elkészült törvényjavaslat szerint ezek sokkal elrettentőbbek lennének, mint a dobozra nyomott üzenetek.","id":"20210614_Szalankent_is_nyomnanak_cigire_elrettento_feliratokat_a_britek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=568ac219-1d04-48a2-8a9e-fe9d7cb05243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf85439-fbc7-478b-a990-22dfcbadef4a","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Szalankent_is_nyomnanak_cigire_elrettento_feliratokat_a_britek","timestamp":"2021. június. 14. 09:25","title":"Minden szál cigire elrettentő feliratokat raknának a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]