[{"available":true,"c_guid":"0dbe70f9-9654-4a62-8e3b-b3aad37c1773","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig egy hét múlva mutatkozik be a rendszer legfrissebb kiadása, de az adatbányászoknak hála már most látni, mire számíthat a közönség.","shortLead":"Alig egy hét múlva mutatkozik be a rendszer legfrissebb kiadása, de az adatbányászoknak hála már most látni, mire...","id":"20210616_windows_11_kinezet_felulet_start_menu_widget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dbe70f9-9654-4a62-8e3b-b3aad37c1773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd63a48-8d24-45de-bd2f-5e1e5053c926","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_windows_11_kinezet_felulet_start_menu_widget","timestamp":"2021. június. 16. 08:33","title":"Kiszivárgott a Windows 11 felülete, új Start menü és widgetek is lesznek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy friss kutatás szerint heten 2019 decemberére már át is eshettek a koronavírus-fertőzésen.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint heten 2019 decemberére már át is eshettek a koronavírus-fertőzésen.","id":"20210615_koronavirus_egyesult_allamok_elso_fertozottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b219931a-3a71-423b-a767-1c9c288e8bdd","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_koronavirus_egyesult_allamok_elso_fertozottek","timestamp":"2021. június. 15. 22:00","title":"Már jóval az első ismert eset előtt terjedhetett a koronavírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a452e9-17fb-4ee5-93ee-d8dcd450b69c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A jelölőbizottság hétfői ülése után tették közzé a javaslatot, mely szerint Márki Zoltán a jelölt.","shortLead":"A jelölőbizottság hétfői ülése után tették közzé a javaslatot, mely szerint Márki Zoltán a jelölt.","id":"20210614_alkotmanybirosag_jelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38a452e9-17fb-4ee5-93ee-d8dcd450b69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e6c7de-866a-4c83-8937-0334f0c4637d","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_alkotmanybirosag_jelolt","timestamp":"2021. június. 14. 12:53","title":"Megvan, ki lehet az új alkotmánybíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f657dd80-6d7f-4e4c-a2b9-7e47429947e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Balaton idei fagyija hársmézzel, karamellizált mandulával és almával készül, Balatonmáriafürdőn. 