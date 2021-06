Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A schengeni belső határokon állíthatják vissza a normális átjárást.","shortLead":"A schengeni belső határokon állíthatják vissza a normális átjárást.","id":"20210616_hatarzar_schengen_szijjarto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0977baf-61b4-49a5-8dd7-92b101e0d089","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_hatarzar_schengen_szijjarto","timestamp":"2021. június. 16. 16:10","title":"Szijjártó bejelentette, hogy hamarosan könnyebben léphetjük át a határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3341276-7ae4-4bfa-a213-65b6aa0088aa","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Gazdaságpolitikai szempontból nincs sok értelme az adó-visszatérítésnek, sőt kifejezetten problematikus – állítja Prinz Dániel, a londoni Institute for Fiscal Studies közgazdásza.","shortLead":"Gazdaságpolitikai szempontból nincs sok értelme az adó-visszatérítésnek, sőt kifejezetten problematikus – állítja Prinz...","id":"20210617_Rosszkor_rossz_helyen_Prinz_Daniel_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3341276-7ae4-4bfa-a213-65b6aa0088aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da3a495-e636-4675-8fc3-a093d6ec4799","keywords":null,"link":"/360/20210617_Rosszkor_rossz_helyen_Prinz_Daniel_interju","timestamp":"2021. június. 17. 11:00","title":"Prinz Dániel: Jobb helyre is mehetne a gyermeket nevelőknek szánt 600 milliárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyáry Krisztián felsorolja azokat a szerzőket, akik „problémásak” lehetnek a kormány szemében most, hogy betiltják a 18 éven aluliak számára elérhető LMBTQ-tartalmakat. ","shortLead":"Nyáry Krisztián felsorolja azokat a szerzőket, akik „problémásak” lehetnek a kormány szemében most, hogy betiltják a 18...","id":"20210617_Most_akkor_Proust_Shakespeare_Janus_Pannonius_is_menjen_a_kukaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da6c3fa-d964-4a78-9d56-35625912ed71","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Most_akkor_Proust_Shakespeare_Janus_Pannonius_is_menjen_a_kukaba","timestamp":"2021. június. 17. 12:18","title":"Melegellenes törvény: akkor menjen a kukába Proust, Shakespeare, Janus Pannonius is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fbfe75-05eb-4b97-b31f-f7bc702e8f47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A márka legújabb modellje július 6-án mutatkozik be az egyik leghíresebb autófesztiválon.","shortLead":"A márka legújabb modellje július 6-án mutatkozik be az egyik leghíresebb autófesztiválon.","id":"20210617_Lotus_Emira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1fbfe75-05eb-4b97-b31f-f7bc702e8f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd467b09-27b7-479b-87ac-463aac9204d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210617_Lotus_Emira","timestamp":"2021. június. 17. 09:38","title":"Lotus Emira néven hagyományos sportkocsit dob piacra a brit cég, mielőtt áttér az elektromos hajtásra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73845de3-138e-48d3-8c1f-9ef9c4d4a358","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az autokráciák és a demokráciák harcához kérte és kapta meg szövetségesei támogatását Európában Joe Biden amerikai elnök, aki a gyors egymásutánban szervezett csúcstalálkozóin igyekezett visszaépíteni mindazt, amit Donald Trump lerombolt – de nem feledte az USA érdekeit.","shortLead":"Az autokráciák és a demokráciák harcához kérte és kapta meg szövetségesei támogatását Európában Joe Biden amerikai...","id":"202124__biden_europaban__kinai_kihivas__orosz_fenyegetes__listazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73845de3-138e-48d3-8c1f-9ef9c4d4a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac3afad-fc71-4aa7-9069-d7b9f2728836","keywords":null,"link":"/360/202124__biden_europaban__kinai_kihivas__orosz_fenyegetes__listazas","timestamp":"2021. június. 16. 17:00","title":"Az USA \"visszatért\": a szövetségesek örülhetnek Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86d55dc-e27c-489d-b601-94dd21d2eba6","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"A közhely szerint régen minden jobb volt, de azért ez nem feltétlenül állja meg a helyét, különösen akkor, ha különféle kütyükről vagy digitális technológiákról van szó. ","shortLead":"A közhely szerint régen minden jobb volt, de azért ez nem feltétlenül állja meg a helyét, különösen akkor, ha különféle...","id":"magyartelekomnyrt_20210513_6_dolog_ami_az_elmult_evtizedben_gyokeresen_megvaltoztatta_az_eletunket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e86d55dc-e27c-489d-b601-94dd21d2eba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5346e99b-0f6c-4b1c-a684-70b395c824ce","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20210513_6_dolog_ami_az_elmult_evtizedben_gyokeresen_megvaltoztatta_az_eletunket","timestamp":"2021. június. 17. 15:30","title":"6 dolog, ami az elmúlt évtizedben gyökeresen megváltoztatta az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"c6b00253-47fe-467f-9e20-2d0083b870bc","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az egész ország rosszul jár az LMBT+-jogok szűkítésével, akkor is, ha nem az érzelmeket és a jogi kérdéseket nézzük, hanem szigorúan csakis a gazdasági hatásokat. Ahogy százötven éve a nők, fél évszázaddal ezelőtt pedig nyugaton a feketék diszkriminációja kapcsán, úgy vezetik le most közgazdászok: a teljes nemzetgazdaság bukik azon, ha néhány csoportot kiközösítünk.","shortLead":"Az egész ország rosszul jár az LMBT+-jogok szűkítésével, akkor is, ha nem az érzelmeket és a jogi kérdéseket nézzük...","id":"20210617_homofob_gazdasag_novekedes_diszkriminacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6b00253-47fe-467f-9e20-2d0083b870bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e749812-e6f8-4484-ab91-acae6d711ba3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_homofob_gazdasag_novekedes_diszkriminacio","timestamp":"2021. június. 17. 11:27","title":"Óriásit nőhet a gazdaság teljesítménye, ha a kormány nem homofób","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A volt amerikai elnök azt állítja, hogy épp egy könyvön dolgozik, csakhogy egy komoly kiadó sincs, amely kiadná azt.","shortLead":"A volt amerikai elnök azt állítja, hogy épp egy könyvön dolgozik, csakhogy egy komoly kiadó sincs, amely kiadná azt.","id":"20210616_trump_konyv_kiado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13926fad-bc2b-4a79-a15f-c77e82663e4c","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_trump_konyv_kiado","timestamp":"2021. június. 16. 13:13","title":"Hallani sem akarnak a nagy kiadók arról, hogy Trump könyve náluk jelenjen meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]