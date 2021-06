Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év első öt hónapjában 77 százalékkal nőtt a természetes fogyás 2020 január-májusához képest.","shortLead":"Az év első öt hónapjában 77 százalékkal nőtt a természetes fogyás 2020 január-májusához képest.","id":"20210625_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f7e8da-cec0-4883-b1eb-69aaafeba708","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","timestamp":"2021. június. 25. 09:38","title":"Nagyot esett a születések száma májusban, nőtt a halálozásoké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén sem szükséges nyelvvizsga a diploma átvételéhez.","shortLead":"Idén sem szükséges nyelvvizsga a diploma átvételéhez.","id":"20210624_nyelvvizsga_amnesztia_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551132cf-85b6-4ce9-a70b-77be1fc24c45","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_nyelvvizsga_amnesztia_egyetem","timestamp":"2021. június. 24. 09:33","title":"Eldőlt: 2021-ben is nyelvvizsga-amnesztiát kapnak az egyetemisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a03cb89-bd80-4a3b-98af-51b7cfbac7be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A házat 40 éve építették, nem tudni, mi okozta a tragédiát.","shortLead":"A házat 40 éve építették, nem tudni, mi okozta a tragédiát.","id":"20210624_miami_omlas_lakohaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a03cb89-bd80-4a3b-98af-51b7cfbac7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15889888-d0f5-48c0-a287-9061ae66a46a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210624_miami_omlas_lakohaz","timestamp":"2021. június. 24. 10:56","title":"Összeomlott egy 12 emeletes lakóház egy része Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e74dda-3486-47b4-968a-0b865a82fe37","c_author":"Dobszay János - Gergely Márton","category":"360","description":"A Fidesz még csak keresi a 2022-es kampányhoz a győztes üzenetet, de már most látszik, hogy a politikai küzdelem egyik fő hadszíntere Brüsszel lesz. Persze a régi hívószavakat sem engedik feledésbe merülni. ","shortLead":"A Fidesz még csak keresi a 2022-es kampányhoz a győztes üzenetet, de már most látszik, hogy a politikai küzdelem egyik...","id":"202125__orban_kampanytemai__fejjel_azeunak__orokzoldek__brusszel_gyurcsany_esamelegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4e74dda-3486-47b4-968a-0b865a82fe37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e3a363-4cdf-4dde-b87a-762b80847edc","keywords":null,"link":"/360/202125__orban_kampanytemai__fejjel_azeunak__orokzoldek__brusszel_gyurcsany_esamelegek","timestamp":"2021. június. 24. 15:00","title":"Brüsszel, Gyurcsány és a melegek démonizálásával őrizné hatalmát Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Queenslandi Egyetem kutatói egyelőre egereken tesztelték az Alzheimer-kór újfajta kezelési módját, de hamarosan klinikai vizsgálatokkal is tesztelni fogják.","shortLead":"A Queenslandi Egyetem kutatói egyelőre egereken tesztelték az Alzheimer-kór újfajta kezelési módját, de hamarosan...","id":"20210623_alzheimer_kor_kezelese_ultrahang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbac0169-0668-443c-828a-d3fdf82833eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_alzheimer_kor_kezelese_ultrahang","timestamp":"2021. június. 23. 18:03","title":"Áttörést hozhat egy ultrahangos módszer az Alzheimer-kór kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a0dacd-5338-4651-8f88-ccfaa3f4d0b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jelentősen hátráltatja a zéró kibocsátás elérését, ha az országok csak az elektromos járművek bevezetésére koncentrálnak. Sokkal nagyobb szerepet kellene kapnia az „aktív utazásnak”, így a kerékpározásnak és a gyaloglásnak a klímacélok megvalósításában, mint eddig gondolták – hangsúlyozza egy nemzetközi tudóscsoport.","shortLead":"Jelentősen hátráltatja a zéró kibocsátás elérését, ha az országok csak az elektromos járművek bevezetésére...","id":"202125_aktiv_utazas_zero_kibocsatas_ket_kerekkel_kevesebb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30a0dacd-5338-4651-8f88-ccfaa3f4d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892d0899-dd46-482a-9efc-8f53107ca544","keywords":null,"link":"/360/202125_aktiv_utazas_zero_kibocsatas_ket_kerekkel_kevesebb","timestamp":"2021. június. 24. 16:00","title":"Hihetetlenül sokat jelenthet, ha csak heti egy nap kerékpárra ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6dd6ec1-8907-43dd-91ae-1369175221d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzat a hvg.hu-nak azt mondta, hogy azért nem adnak több helyet a teraszok számára, mert így aránytalanul csökkenne a parkolóhelyek száma.","shortLead":"Az önkormányzat a hvg.hu-nak azt mondta, hogy azért nem adnak több helyet a teraszok számára, mert így aránytalanul...","id":"20210624_Ketmillio_forintos_birsagot_is_kaphatnak_a_teherautora_rakott_bisztroterasz_tulajdonosai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6dd6ec1-8907-43dd-91ae-1369175221d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2283660e-d4dd-4b68-8467-27bb7c9ca437","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_Ketmillio_forintos_birsagot_is_kaphatnak_a_teherautora_rakott_bisztroterasz_tulajdonosai","timestamp":"2021. június. 24. 20:59","title":"Kétmillió forintos bírságot is kaphatnak a teherautóra rakott bisztróterasz tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa1825b-3dd1-4dcb-8309-ccb71a07fc03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a felnőttekkel szemben nincs tilalom, akkor nem is lehet diszkriminatív a törvény – ezzel magyarázta az elnök azt, hogy nem volt kifogása a melegellenes törvénnyel kapcsolatban.","shortLead":"Ha a felnőttekkel szemben nincs tilalom, akkor nem is lehet diszkriminatív a törvény – ezzel magyarázta az elnök azt...","id":"20210623_Ader_Janos_alairta_a_melegellenes_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa1825b-3dd1-4dcb-8309-ccb71a07fc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86aefd3-7dd3-4a1d-95e8-8bfd9d591b56","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Ader_Janos_alairta_a_melegellenes_torvenyt","timestamp":"2021. június. 23. 18:46","title":"Áder János aláírta a melegellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]