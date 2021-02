Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7b5cae5-d8e2-4242-bbcd-60bc8bdb2d38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó kompakt crossoverének végsebessége eléri a 285 km/h-t.","shortLead":"A német gyártó kompakt crossoverének végsebessége eléri a 285 km/h-t.","id":"20210226_kicsi_de_nagyon_eros_475_loeros_lett_a_volkswagen_troc_r","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7b5cae5-d8e2-4242-bbcd-60bc8bdb2d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba0733a-2b92-45dd-95d8-07cf81bf6f40","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_kicsi_de_nagyon_eros_475_loeros_lett_a_volkswagen_troc_r","timestamp":"2021. február. 26. 09:31","title":"Kicsi, de nagyon erős: 475 lóerős lett a Volkswagen T-Roc R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea783ae-7a67-4e4d-8630-5ea026356944","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Indiegogón gyűjtötték a pénzt arra a különleges alsóneműre, amely egy speciális anyagnak hála folyamatosan öntisztul. Legalábbis a gyártó szerint.","shortLead":"Az Indiegogón gyűjtötték a pénzt arra a különleges alsóneműre, amely egy speciális anyagnak hála folyamatosan...","id":"20210225_alsonadrag_hercleon_hercfiber_kozossegi_finanszirozas_indiegogo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ea783ae-7a67-4e4d-8630-5ea026356944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04095932-867e-4e37-9103-09dbbf304be6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_alsonadrag_hercleon_hercfiber_kozossegi_finanszirozas_indiegogo","timestamp":"2021. február. 25. 09:03","title":"Elkészült az öntisztuló bugyi és alsógatya, a gyártó állítja: ezt hónapokig nem kell mosni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf","c_author":"-t-","category":"elet","description":"A konyha ördöge séfkabátját elegáns öltönyre cserélte, és nagy tétekben játszik.","shortLead":"A konyha ördöge séfkabátját elegáns öltönyre cserélte, és nagy tétekben játszik.","id":"20210226_Gordon_Ramsay_aranytombokkel_bankarkodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae90a2ed-2e51-4456-b28e-49a7edc882dc","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Gordon_Ramsay_aranytombokkel_bankarkodik","timestamp":"2021. február. 26. 11:45","title":"Gordon Ramsay aranytömbökkel bankárkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5482d374-551e-4789-8fc4-473235435978","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 1968-ban lebontott épületet idén kezdik el újra felhúzni a Szent György téren.","shortLead":"Az 1968-ban lebontott épületet idén kezdik el újra felhúzni a Szent György téren.","id":"20210225_Igy_fog_kinezni_az_ujra_felepitett_Jozsef_fohercegi_palota_a_budai_Varban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5482d374-551e-4789-8fc4-473235435978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36afdd13-29b9-4ffb-a59c-d229d72b257c","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Igy_fog_kinezni_az_ujra_felepitett_Jozsef_fohercegi_palota_a_budai_Varban","timestamp":"2021. február. 25. 12:39","title":"Így fog kinézni az újra felépített József főhercegi palota a budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz bajnok és a Borussia Dortmund is szemet vetett a magyar válogatott kapusára.","shortLead":"Az olasz bajnok és a Borussia Dortmund is szemet vetett a magyar válogatott kapusára.","id":"20210226_Gulacsi_Peter_inter_milan_igazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3492c3da-db15-47d4-b19e-baf416d811e0","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_Gulacsi_Peter_inter_milan_igazolas","timestamp":"2021. február. 26. 09:35","title":"Gulácsi Péter az Interbe igazolhat, a világ tíz legjobban fizetett kapusa közé kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9256c5e-c99d-40ff-89ac-ff74098ed684","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A születésszám növelésében óriási anyagi ráfordítások árán elért eredményeket elvinni látszik a járvány. ","shortLead":"A születésszám növelésében óriási anyagi ráfordítások árán elért eredményeket elvinni látszik a járvány. ","id":"202108__termekenyseg_virus_idejen__pechsorozat__erzelmi_dontes__nehez_szules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9256c5e-c99d-40ff-89ac-ff74098ed684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da91d30-f0ad-479d-bae4-46ad9a161d6d","keywords":null,"link":"/360/202108__termekenyseg_virus_idejen__pechsorozat__erzelmi_dontes__nehez_szules","timestamp":"2021. február. 26. 15:00","title":"Elmaradt a \"karanténbaba-boom\" – és nem csak a járvány miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MTA által alapított szervezet állásfoglalást adott ki az írót a kötelező olvasmányokról alkotott véleménye miatt ért támadásokról.","shortLead":"Az MTA által alapított szervezet állásfoglalást adott ki az írót a kötelező olvasmányokról alkotott véleménye miatt ért...","id":"20210226_Politikai_indittatasu_megfelemlitesnek_nevezi_a_Toth_Krisztinat_ert_tamadasokat_a_Szechenyi_Akademia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aae9c2f-461e-4b43-a6d0-d4a48d19c37e","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Politikai_indittatasu_megfelemlitesnek_nevezi_a_Toth_Krisztinat_ert_tamadasokat_a_Szechenyi_Akademia","timestamp":"2021. február. 26. 14:19","title":"Politikai indíttatású megfélemlítésnek nevezi a Tóth Krisztinát ért támadásokat a Széchenyi Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f4cbf3-af4c-4c0d-a690-a7057d823f37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendőrség már nyomoz az ügyben, de a \"magyar Facebooknak\" úgy tűnik, kevés volt fél nap, hogy reagáljanak.","shortLead":"A rendőrség már nyomoz az ügyben, de a \"magyar Facebooknak\" úgy tűnik, kevés volt fél nap, hogy reagáljanak.","id":"20210225_hundub_biztonsagi_hiba_gyermekpornografia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9f4cbf3-af4c-4c0d-a690-a7057d823f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb95591-62b0-49b5-a8f5-46294cb355c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_hundub_biztonsagi_hiba_gyermekpornografia","timestamp":"2021. február. 25. 17:19","title":"Telex: Gyermekpornográf képeket is küldözgetnek a Hundubon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]