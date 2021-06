Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarokkal érkezik majd a lehűlés.","shortLead":"Zivatarokkal érkezik majd a lehűlés.","id":"20210621_kanikula_hidegfront","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bce121-00d3-49aa-97b5-b37771230d7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_kanikula_hidegfront","timestamp":"2021. június. 21. 21:51","title":"Pénteken érhet véget a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad19b37-12ca-4486-accb-7fd8ed8cfadd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tenger fenekére süllyesztett adatközpontokban látja a jövőt a Microsoft. A vállalat egy látványos videóban is bemutatta e nagyszabású projekttel kapcsolatos elképzeléseit.","shortLead":"A tenger fenekére süllyesztett adatközpontokban látja a jövőt a Microsoft. A vállalat egy látványos videóban is...","id":"20210620_project_natick_microsoft_youtube_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ad19b37-12ca-4486-accb-7fd8ed8cfadd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2118efc-b061-46f9-ae38-b717fbab2f1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_project_natick_microsoft_youtube_video","timestamp":"2021. június. 20. 18:03","title":"Felhő a mélyben: 3D videón a Microsoft tenger alatti adatközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde48ce6-b0db-411e-9f08-83dfd8314cb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi weboldal, illetve alkalmazás a Spotifyon alapszik, de azon belül fókuszában csak a komolyzene áll.","shortLead":"Az alábbi weboldal, illetve alkalmazás a Spotifyon alapszik, de azon belül fókuszában csak a komolyzene áll.","id":"20210620_concertmaster_spotify_alapu_komolyzenei_oldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cde48ce6-b0db-411e-9f08-83dfd8314cb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1620ab76-f275-4f49-b70b-f3bbb900d93e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_concertmaster_spotify_alapu_komolyzenei_oldal","timestamp":"2021. június. 20. 15:03","title":"Kedveli a klasszikus zenét? Akkor ez az oldal önnek készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf691180-c51a-442f-a87f-c56af2597970","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Húsz éve már, hogy a Mini márka újjászületett a BMW csoport keretein belül. A legismertebb modelljük harmadik generációja idén ismét megújult, amelyet még inkább letisztult irányába fejlesztettek tovább. Kipróbáltuk a három- és ötajtós és kabrió Coopereket.","shortLead":"Húsz éve már, hogy a Mini márka újjászületett a BMW csoport keretein belül. A legismertebb modelljük harmadik...","id":"20210621_Minimalista_facelift__menetproban_a_megujult_Mini_Cooper_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf691180-c51a-442f-a87f-c56af2597970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc31685-f8b0-4e3e-a86b-5f01ed105690","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Minimalista_facelift__menetproban_a_megujult_Mini_Cooper_csalad","timestamp":"2021. június. 22. 04:41","title":"Minimalista facelift – menetpróbán a megújult Mini Cooper család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy népszerű youtuber hozzájutott a bemutatásra váró Windows 11 korai kiadásához, és ha már így alakult, teszteket is végzett. Az eredmények azt sugallják, hogy az új Windows sokkal gyorsabb lesz.","shortLead":"Egy népszerű youtuber hozzájutott a bemutatásra váró Windows 11 korai kiadásához, és ha már így alakult, teszteket is...","id":"20210621_windows_11_teljesitmeny_gyorsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cc12b2-91c2-4d18-a391-cbf1a4f4599f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_windows_11_teljesitmeny_gyorsasag","timestamp":"2021. június. 21. 09:03","title":"Windows 10 van a gépén? Figyelje csak, mennyivel gyorsabb lehet, ha felteszi a Windows 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"025d4ff1-37d3-43fb-863f-b9f603326036","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már a tűzoltók is ott voltak, akik épp vették elő a felfújható mentőpárnát, amikor a fiatal férfi leesett.","shortLead":"Már a tűzoltók is ott voltak, akik épp vették elő a felfújható mentőpárnát, amikor a fiatal férfi leesett.","id":"20210621_vigszinhaz_felmaszott_lezuhant_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=025d4ff1-37d3-43fb-863f-b9f603326036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1ace30-db00-4365-89de-7fae232766ed","keywords":null,"link":"/elet/20210621_vigszinhaz_felmaszott_lezuhant_video","timestamp":"2021. június. 21. 05:42","title":"Videó is készült arról, ahogy a Vígszínházra felmászó fiatal lezuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1858fec0-a9a3-4d27-962f-0ff9a1c1d130","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elmúlt hetekben többször utalt rá a jegybank Monetáris Tanácsa, hogy az alapkamat emelésére készül, bár az emelés mértéke jelenleg még bizonytalan. Milyen hatással lehet a lakossági hitelekre egy esetleges kamatemelés, egyáltalán befolyásolja-e a piacot, ha szigorít a jegybank - ezeknek a kérdéseknek jártunk utána.","shortLead":"Az elmúlt hetekben többször utalt rá a jegybank Monetáris Tanácsa, hogy az alapkamat emelésére készül, bár az emelés...","id":"20210622_hitel_mnb_alapkamat_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1858fec0-a9a3-4d27-962f-0ff9a1c1d130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b04c55-3fee-456c-8678-09a78c6dc2a8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210622_hitel_mnb_alapkamat_bank360","timestamp":"2021. június. 22. 09:12","title":"Hogyan hat majd a hitelekre, ha az MNB valóban hozzányúl az alapkamathoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c6967-14f6-41f2-a21c-aa2274d3e6b8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A termelésük átstrukturálásának egyik fontos alapköve lesz a debreceni gyár beindítása is. ","shortLead":"A termelésük átstrukturálásának egyik fontos alapköve lesz a debreceni gyár beindítása is. ","id":"20210622_Jelentosen_csokkentene_autoinak_gyartasi_koltsegeit_a_BMW","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb1c6967-14f6-41f2-a21c-aa2274d3e6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f055f0-5d21-4971-8734-f7fd79854367","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_Jelentosen_csokkentene_autoinak_gyartasi_koltsegeit_a_BMW","timestamp":"2021. június. 22. 11:46","title":"Jelentősen csökkenti autóinak gyártási költségét a BMW, beindítják a debreceni gyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]