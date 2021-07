Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) szerint csak az utóbbi hat évben több száz milliárd forintot vettek el a nyugdíjasoktól.","shortLead":"A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) szerint csak az utóbbi hat évben több száz milliárd forintot vettek...","id":"20210705_nyuszet_nyugdij_inflacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c32b54-f7b7-4af7-9c09-1e2efa9fe73f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_nyuszet_nyugdij_inflacio","timestamp":"2021. július. 05. 08:02","title":"50 ezer forintos gyorssegélyt kérnek az átlagnyugdíjnál kevesebből élőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366e3ed5-bbdb-48f5-b52f-dbb8f88c5088","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Viharos tempóban zsugorodnak a tavaszi felfutásban bitcoinba fektetett megtakarítások, de ebből még nem következik, hogy ne lehetne jó üzletet csinálni belőle. ","shortLead":"Viharos tempóban zsugorodnak a tavaszi felfutásban bitcoinba fektetett megtakarítások, de ebből még nem következik...","id":"202126__bitcoin__kinai_tiltas__magyar_adoamnesztia__szabadesesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=366e3ed5-bbdb-48f5-b52f-dbb8f88c5088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22372829-6d40-40a1-ada5-2b12b6a0400a","keywords":null,"link":"/360/202126__bitcoin__kinai_tiltas__magyar_adoamnesztia__szabadesesben","timestamp":"2021. július. 03. 16:00","title":"Szabadesésben a bitcoin, de a profik még mindig bizakodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"487c7e5d-118a-4b10-a828-e8457cf487fb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Annyira minden az angolok mellett van a 21:00-kor kezdődő meccsen, hogy az már gyanús.","shortLead":"Annyira minden az angolok mellett van a 21:00-kor kezdődő meccsen, hogy az már gyanús.","id":"20210703_focieb_pp_szombat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=487c7e5d-118a-4b10-a828-e8457cf487fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68602daa-8c6a-4da4-9a3b-d9e409a4a72f","keywords":null,"link":"/sport/20210703_focieb_pp_szombat","timestamp":"2021. július. 03. 15:08","title":"Itt visszanézheti, mi történt az Eb szombati napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d96184e-5029-4d6c-bf4f-b71135289938","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autoriter vezetők elitalakulatába válogatták be a miniszterelnököt. Az értékelésre Deutsch Tamás durcásan reagált. ","shortLead":"Autoriter vezetők elitalakulatába válogatták be a miniszterelnököt. Az értékelésre Deutsch Tamás durcásan reagált. ","id":"20210705_Fake_News_Hatarok_Nelkul__Deutsch_Tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d96184e-5029-4d6c-bf4f-b71135289938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f85694-4f27-4952-9223-fbf61f64b6b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_Fake_News_Hatarok_Nelkul__Deutsch_Tamas","timestamp":"2021. július. 05. 12:09","title":"A Riporterek Határok Nélkül szerint Orbán a \"sajtószabadság ellensége\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kimaradó időpontok miatt lassul az oltási kampány, a felhasználatlan oltóanyag pedig kárba vész.","shortLead":"A kimaradó időpontok miatt lassul az oltási kampány, a felhasználatlan oltóanyag pedig kárba vész.","id":"20210704_nemetorszag_vakcina_masodik_oltas_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93bf996-95ab-40ed-b22b-eca6b339b4ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_nemetorszag_vakcina_masodik_oltas_birsag","timestamp":"2021. július. 04. 13:27","title":"Németországban 8-10 ezer forint közti bírságot kapnának azok, akik nem mennek el a második oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa050dc-a33a-42fe-b449-66a22a2bc477","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyon simán ment tovább a jóval esélyesebb angol válogatott, Ukrajna ennek ellenére is elégedett lehet a teljesítményével.","shortLead":"Nagyon simán ment tovább a jóval esélyesebb angol válogatott, Ukrajna ennek ellenére is elégedett lehet...","id":"20210703_anglia_ukrajna_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faa050dc-a33a-42fe-b449-66a22a2bc477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5073423-d603-4294-a74f-f444dc365ece","keywords":null,"link":"/sport/20210703_anglia_ukrajna_eb","timestamp":"2021. július. 03. 22:57","title":"Öt percig volt izgalmas az Ukrajna-Anglia, sima 4-0 a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9c306f-59c9-4803-9762-d735de0e3ca5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Amikor igent mondunk a Diákvárosra, akkor természetesen nemet mondunk a Fudan-beruházásra is” – hangoztatta a főpolgármester. ","shortLead":"„Amikor igent mondunk a Diákvárosra, akkor természetesen nemet mondunk a Fudan-beruházásra is” – hangoztatta...","id":"20210704_karacsony_gergely_diakvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a9c306f-59c9-4803-9762-d735de0e3ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b456f735-79ea-45af-8620-fb1f5ae6805a","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_karacsony_gergely_diakvaros","timestamp":"2021. július. 04. 12:59","title":"Karácsony Gergely: A Diákváros ügye a kormány egyik legnagyobb árulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adf276d-9de0-4346-a7fd-895876fa15dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy kisfiú kért tőle egy fényképet, a dán válogatott csapatkapitánya pedig pózolt.","shortLead":"Egy kisfiú kért tőle egy fényképet, a dán válogatott csapatkapitánya pedig pózolt.","id":"20210704_christian_eriksen_szelfi_tengerpart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6adf276d-9de0-4346-a7fd-895876fa15dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b760a1-eed4-441b-92d3-f3f5a135f316","keywords":null,"link":"/sport/20210704_christian_eriksen_szelfi_tengerpart","timestamp":"2021. július. 04. 09:36","title":"Cristian Eriksen már annyira jól van, hogy a tengerparton fotózkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]