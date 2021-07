Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"becafd0f-40e8-4683-8619-1179379d9c29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hszi Csin-ping egyértelművé tette azt is, hogy leszámolni terveznek a tajvani függetlenségi törekvésekkel is.","shortLead":"Hszi Csin-ping egyértelművé tette azt is, hogy leszámolni terveznek a tajvani függetlenségi törekvésekkel is.","id":"20210701_hszi_csin_ping_kinai_elnok_kommunista_part_evfordulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=becafd0f-40e8-4683-8619-1179379d9c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb00ab3-1a92-4bd1-99f6-046758777ce4","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_hszi_csin_ping_kinai_elnok_kommunista_part_evfordulo","timestamp":"2021. július. 01. 07:37","title":"Üzent a kínai elnök: Aki zsarnokoskodni próbál felettünk, 1,4 milliárd kínai alkotta, acélos Nagy Falba ütközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40eca630-e20c-4c7a-bf1d-467d8b1f681b","c_author":"Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna - Vándor Éva","category":"kultura","description":"Megnyomhatták a központban a piros gombot, mert a kormánypárti propagandamédia hétfőn este és kedden reggel a különböző felületein egyszerre rohant ki az LMBTQ-tartalmak, valamint az érintett szexuális kisebbségek jogait védő civil szervezetek, emberek ellen. Az össztűzben mindenki megkapja a magáét: Soros György, a filmipar, a TikTok, a civilek és az egyszeri Facebook-felhasználók is. Közben hiába elfogadó a magyar társadalom nagy része, egy hangos homofób kisebbséget bátorít a kormány propagandája. És nem látszik, hol a határ.","shortLead":"Megnyomhatták a központban a piros gombot, mert a kormánypárti propagandamédia hétfőn este és kedden reggel a különböző...","id":"20210629_kormany_lmbtq_propaganda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40eca630-e20c-4c7a-bf1d-467d8b1f681b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3f2e3b-922a-4fa0-aa88-368d42bc83ac","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_kormany_lmbtq_propaganda","timestamp":"2021. június. 29. 15:20","title":"Új szintre lépett a kormánysajtó homofób propagandája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c48a68-2c22-4842-bacc-acc47d13a606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismeretlenről, akivel szemben súlyos testi sértés miatt nyomoznak, felvételt is megosztott a police.hu.","shortLead":"Az ismeretlenről, akivel szemben súlyos testi sértés miatt nyomoznak, felvételt is megosztott a police.hu.","id":"20210630_rendorok_keresik_sulyos_testi_sertes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3c48a68-2c22-4842-bacc-acc47d13a606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af15adf-b9f9-44a5-9118-f2fc5b5fbdab","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_rendorok_keresik_sulyos_testi_sertes","timestamp":"2021. június. 30. 15:53","title":"Ezt a férfit keresik a rendőrök: fellökött és megrugdalt valakit a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ee1dfd-f717-416c-8938-e8387089f3a1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megtalálták az athéni Nemzeti Galériából kilenc éve ellopott Pablo Picasso- és Piet Mondrian-festményt. Nemcsak árban, érzelmi értékben is sokat jelentettek a görögöknek. \r

\r

","shortLead":"Megtalálták az athéni Nemzeti Galériából kilenc éve ellopott Pablo Picasso- és Piet Mondrian-festményt. Nemcsak árban...","id":"20210629_Elokerult_a_kilenc_eve_ellopott_Picasso_es_Mondrianfestmenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75ee1dfd-f717-416c-8938-e8387089f3a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cda7339-a943-4fa9-a759-5e176bdfb871","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Elokerult_a_kilenc_eve_ellopott_Picasso_es_Mondrianfestmenyt","timestamp":"2021. június. 29. 14:20","title":"Előkerült a kilenc éve ellopott Picasso- és Mondrian-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokkal többet vásároltak, mint amennyit fel tudnak használni.","shortLead":"Sokkal többet vásároltak, mint amennyit fel tudnak használni.","id":"20210629_izrael_pfizer_800_ezer_adag_lejaro_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e143eeb-b091-4e18-a07e-bba344b3e64d","keywords":null,"link":"/vilag/20210629_izrael_pfizer_800_ezer_adag_lejaro_vakcina","timestamp":"2021. június. 29. 20:10","title":"800 ezer adag Pfizer-vakcinát dobhatnak ki Izraelben, mert lejár a szavatosságuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán napközben még nagyon meleg lesz, de estefelé már mérséklődni kezd a hőség.","shortLead":"Szerdán napközben még nagyon meleg lesz, de estefelé már mérséklődni kezd a hőség.","id":"20210629_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4ec1c3-b4d9-4294-86de-fb3e944f60b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes_omsz","timestamp":"2021. június. 29. 20:32","title":"Már látszik az újabb hőhullám vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605056f3-5b50-4f4e-8a4f-965ca2e9ef1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új rendelkezésből az is kiderül, mit tehetnek a magyar védettségi igazolvánnyal nem rendelkező uniós polgárok.

","shortLead":"Az új rendelkezésből az is kiderül, mit tehetnek a magyar védettségi igazolvánnyal nem rendelkező uniós polgárok.

","id":"20210630_Megjelent_a_rendelet_az_unios_Covidigazolvanyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=605056f3-5b50-4f4e-8a4f-965ca2e9ef1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d3e375-a5e9-4656-a85b-2c08d776d924","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Megjelent_a_rendelet_az_unios_Covidigazolvanyrol","timestamp":"2021. június. 30. 23:00","title":"Megjelent a rendelet az uniós Covid-igazolványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b3122d-2d23-4178-9858-0432d8a2183f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jelenlegi technológiákkal 2025-re legfeljebb 150 millió szén-dioxidot lehetne kivonni a légkörből, ami sokkal kevesebb, mint amire szükség van.","shortLead":"A jelenlegi technológiákkal 2025-re legfeljebb 150 millió szén-dioxidot lehetne kivonni a légkörből, ami sokkal...","id":"20210630_szen_dioxid_legkor_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_legszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b3122d-2d23-4178-9858-0432d8a2183f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97df77f8-bb94-4a10-af23-94a0ee8f099a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_szen_dioxid_legkor_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_legszennyezes","timestamp":"2021. június. 30. 15:03","title":"Egymilliárd tonna szén-dioxidot kellene kivonni a légkörből 2025-ig, de ettől nagyon messze vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]