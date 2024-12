Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"34a56475-bdc9-432e-9eb1-bcbbfe0ec219","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ugyanakkor a Fidesz-szavazók többsége szerint a felelősség Magyar Péteré.","shortLead":"Ugyanakkor a Fidesz-szavazók többsége szerint a felelősség Magyar Péteré.","id":"20241228_Felmeres-a-fideszesek-tobbsegenek-sem-tetszett-amit-Menczer-csinalt-Magyarral","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34a56475-bdc9-432e-9eb1-bcbbfe0ec219.jpg","index":0,"item":"eff1b606-553d-49ae-9f4b-6fca590ce414","keywords":null,"link":"/itthon/20241228_Felmeres-a-fideszesek-tobbsegenek-sem-tetszett-amit-Menczer-csinalt-Magyarral","timestamp":"2024. december. 28. 08:09","title":"Felmérés: a fideszesek többségének sem tetszett, amit Menczer csinált Magyarral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4f9ebe-4cd8-4925-b31f-8efe16aea480","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hosszabb és biztonságosabb repülést ígérnek azok a drónok, amelyeket önellenőrző idegrendszerrel szerelnek fel. Persze nem pont olyan megoldásról van szó, mint amilyen az emberi idegrendszer, az ötletet mégis ez adta a fejlesztéshez.","shortLead":"Hosszabb és biztonságosabb repülést ígérnek azok a drónok, amelyeket önellenőrző idegrendszerrel szerelnek fel. Persze...","id":"20241226_optikai-szalas-onvizsgalati-lehetoseg-dronoknal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea4f9ebe-4cd8-4925-b31f-8efe16aea480.jpg","index":0,"item":"f0a191a0-11ae-4cee-af94-f6021eba0823","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_optikai-szalas-onvizsgalati-lehetoseg-dronoknal","timestamp":"2024. december. 26. 16:03","title":"Idegrendszert kapnak a drónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f953cf3-a7b2-475c-a8fb-b890521245d9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egymásnak adják a kilincset Trump floridai birtokán a Szilícium-völgy moguljai, akik mind jóban akarnak lenni vele, feledve a sérelmeket.","shortLead":"Egymásnak adják a kilincset Trump floridai birtokán a Szilícium-völgy moguljai, akik mind jóban akarnak lenni vele...","id":"20241227_hvg-trump-zuckerberg-bezos-altman-musk-pichai-brin-cook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f953cf3-a7b2-475c-a8fb-b890521245d9.jpg","index":0,"item":"8d344f1e-b680-4c0f-904d-953373519341","keywords":null,"link":"/360/20241227_hvg-trump-zuckerberg-bezos-altman-musk-pichai-brin-cook","timestamp":"2024. december. 27. 16:00","title":"A múltat feledve és a jövőért hízelegve zarándokolnak Trumphoz a techmogulok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58805db3-888d-42db-8901-18355a91d184","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai TIME magazin 2024-ben is elkészítette a 200-as listáját az év legjobb találmányairól. Most bemutatjuk azokat, melyeket a repülés és az űrkutatás terén tartottak kiemelkedőnek.","shortLead":"Az amerikai TIME magazin 2024-ben is elkészítette a 200-as listáját az év legjobb találmányairól. Most bemutatjuk...","id":"20241226_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-repules-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58805db3-888d-42db-8901-18355a91d184.jpg","index":0,"item":"d04e9e8e-ab79-4e37-b236-43beb6afeeef","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-repules-urkutatas","timestamp":"2024. december. 26. 11:35","title":"2024 legjobb találmányai: 3D-s térkép a világegyetemről, és a kozmikus internet, amit macskás videóval teszteltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3848d5b5-0b3d-41f7-b3c2-68db4001b461","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A katolikus egyházban – mint azt a Konklávé című könyv és az abból készült film is megmutatta – a Vatikánba hívott bíborosok vitákkal teli konklávén döntenek a pápai trón megüresedésekor az utódról. A világ kizárása a folyamatból azonban csak 1904 óta él.","shortLead":"A katolikus egyházban – mint azt a Konklávé című könyv és az abból készült film is megmutatta – a Vatikánba hívott...","id":"20241226_hvg-vatikan-romai-katolikus-egyhaz-papa-vetojog-konklave","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3848d5b5-0b3d-41f7-b3c2-68db4001b461.jpg","index":0,"item":"fe624157-db2b-4daf-92da-6ac3b800fbae","keywords":null,"link":"/360/20241226_hvg-vatikan-romai-katolikus-egyhaz-papa-vetojog-konklave","timestamp":"2024. december. 26. 15:30","title":"Évszázadokon át császárok és királyok szava nélkül nem dőlhetett el, ki legyen a katolikus egyház legfőbb pásztora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451ed3ef-580e-45ee-8b32-ccf8e347b022","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök nem utolsósorban a béke fontosságát is hangsúlyozta.","shortLead":"A köztársasági elnök nem utolsósorban a béke fontosságát is hangsúlyozta.","id":"20241226_sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-karacsonyi-teves-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/451ed3ef-580e-45ee-8b32-ccf8e347b022.jpg","index":0,"item":"5f423568-deb1-4601-b1a4-1b01771c75b6","keywords":null,"link":"/itthon/20241226_sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-karacsonyi-teves-beszed","timestamp":"2024. december. 26. 18:43","title":"Sulyok Tamás a sikeres nemzet receptjéről beszélt, és József Attilát is idézett karácsonyi tévés beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34159877-eb79-482a-bb0b-e16b2a61e080","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az észt külügyminiszter szerint olyan gyakorivá váltak az efféle rongálások, hogy azokat nehéz balesetnek gondolni.","shortLead":"Az észt külügyminiszter szerint olyan gyakorivá váltak az efféle rongálások, hogy azokat nehéz balesetnek gondolni.","id":"20241227_esztorszag-balti-tenger-estlink-kabel-haditengereszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34159877-eb79-482a-bb0b-e16b2a61e080.jpg","index":0,"item":"43a193c3-3f94-4dc5-8d2f-23cbdebb8813","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_esztorszag-balti-tenger-estlink-kabel-haditengereszet","timestamp":"2024. december. 27. 13:10","title":"A haditengerészettel védi Észtország a megmaradt tenger alatti elektromos kábelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a04afe-54b9-432e-a0b3-743406b32170","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Győrkös István szerint megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát.","shortLead":"Győrkös István szerint megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát.","id":"20241227_gyorkos-istvan-bonyi-rendorgyilkos-per-strasbourg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77a04afe-54b9-432e-a0b3-743406b32170.jpg","index":0,"item":"af8fd95a-0f0c-42bd-800a-24cad7d0e211","keywords":null,"link":"/itthon/20241227_gyorkos-istvan-bonyi-rendorgyilkos-per-strasbourg","timestamp":"2024. december. 27. 07:52","title":"Beperelte a magyar államot a bőnyi rendőrgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]