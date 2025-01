Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b82e0619-3842-42ad-ae5f-45e167c13625","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyüzem volt a tűzoltóknál szilveszterkor.","shortLead":"Nagyüzem volt a tűzoltóknál szilveszterkor.","id":"20250101_tuzijatek-tuzesetek-katasztrofavedelem-szilveszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b82e0619-3842-42ad-ae5f-45e167c13625.jpg","index":0,"item":"4721e3cd-9133-4eb0-8369-3336a4c7467f","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_tuzijatek-tuzesetek-katasztrofavedelem-szilveszter","timestamp":"2025. január. 01. 12:13","title":"45 tüzet okoztak a tűzijátékok és a petárdák az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Változik a benzin és a gázolaj ára is.","shortLead":"Változik a benzin és a gázolaj ára is.","id":"20241231_Jelentosen-emelkedhetnek-az-uzemanyagarak-az-ujev-elso-napjaiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1.jpg","index":0,"item":"4623815d-8403-4898-b147-1be965a00733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Jelentosen-emelkedhetnek-az-uzemanyagarak-az-ujev-elso-napjaiban","timestamp":"2024. december. 31. 18:55","title":"Jelentősen emelkedhetnek az üzemanyagárak az újév első napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szélsőjobb köszönet Orbán Viktornak, <strong>kemény uniós beszólás Moszkvának,</strong> bajokat okozhat az orosz gázszállítások leállítása, veszélyeket hordoz Donald Trump újabb elnöksége. 