[{"available":true,"c_guid":"6f0aadfd-ec1b-46e6-83fa-c0c117d04205","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán erők újabb támadást indítottak a nyugat-oroszországi Kurszk térségében, ahova tavaly nyáron hatoltak be.","shortLead":"Az ukrán erők újabb támadást indítottak a nyugat-oroszországi Kurszk térségében, ahova tavaly nyáron hatoltak be.","id":"20250105_orosz-ukran-hadsereg-kurszk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f0aadfd-ec1b-46e6-83fa-c0c117d04205.jpg","index":0,"item":"cf125d82-1865-42f8-bf03-c8aafba8721e","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_orosz-ukran-hadsereg-kurszk","timestamp":"2025. január. 05. 16:22","title":"Támadást indított az ukrán hadsereg Kurszknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f13b00-4b71-44e2-b560-d2ed8085286b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Összesen 30 millió rubel büntetést szabtak ki a bíróságok.","shortLead":"Összesen 30 millió rubel büntetést szabtak ki a bíróságok.","id":"20250106_orosz-hatosagok-homofobtorveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61f13b00-4b71-44e2-b560-d2ed8085286b.jpg","index":0,"item":"b6437b80-9ea7-4b79-8a9d-0acd6fb237b6","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_orosz-hatosagok-homofobtorveny","timestamp":"2025. január. 06. 15:09","title":"Másfél év alatt 188-szor büntettek az orosz hatóságok a homofóbtörvény alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0794c66b-38ec-4172-8e1b-81d612103dcd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miután Nagy Márton és minisztériuma helyretette a sajtót, hogyan kell, úgymond, “megfelelő és körültekintő” módon értelmezni a KSH adatait, a Duma Aktuál sem akart lemaradni. Litkai Gergely helyre kis sorvezetőt rittyentett, hogy mindenki világosan lássa, mik a helyesen értelmezendő új mutatók és új szándékok. Azt is megláthatjuk, mi jut eszébe a ChatGPT-nek a magyar gazdaságról, ami – ez is kiderül – egy dologban nagyon hasonlít Kovács András Péterre.","shortLead":"Miután Nagy Márton és minisztériuma helyretette a sajtót, hogyan kell, úgymond, “megfelelő és körültekintő”...","id":"20250104_duma-aktual-gazdasagi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0794c66b-38ec-4172-8e1b-81d612103dcd.jpg","index":0,"item":"d905c816-5454-4a6e-b960-395dfc8ca26b","keywords":null,"link":"/360/20250104_duma-aktual-gazdasagi-adatok","timestamp":"2025. január. 04. 19:30","title":"Nagy Márton nyomában – a Duma Aktuál útmutatója a sajtó számára, hogyan kell értelmezni a gazdasági adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Dél-Korea szerint ez egy újabb provokáció.","shortLead":"Dél-Korea szerint ez egy újabb provokáció.","id":"20250106_Ballisztikus-raketat-lott-ki-Eszak-Korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd.jpg","index":0,"item":"49693331-7aeb-44f1-9c2d-693194c5ecc4","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_Ballisztikus-raketat-lott-ki-Eszak-Korea","timestamp":"2025. január. 06. 08:02","title":"Újabb ballisztikus rakétát lőtt ki Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156da1e3-15e2-4ad8-90a6-47f3cc6445a1","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A rizottó az olasz konyha egyik legváltozatosabb és legkedveltebb fogása, amely számtalan formában elkészíthető. Íme néhány főzési tipp Maxine Clark gasztronómiai szakíró és főzőtanár Rizottó című könyvéből. Részlet.","shortLead":"A rizottó az olasz konyha egyik legváltozatosabb és legkedveltebb fogása, amely számtalan formában elkészíthető. Íme...","id":"20250104_Ime-7-alaptipp-a-tokeletes-rizotto-elkeszitesehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/156da1e3-15e2-4ad8-90a6-47f3cc6445a1.jpg","index":0,"item":"37aca7cd-e030-4472-8dbf-b6f3e5af5251","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250104_Ime-7-alaptipp-a-tokeletes-rizotto-elkeszitesehez","timestamp":"2025. január. 04. 19:15","title":"Íme 7 alaptipp a tökéletes rizottó elkészítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b9b7b0-0b7c-47f4-9c3b-38f78edb0590","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250105_vodafone-digi-one-daganatos-sejtek-atalakitasa-tej-cukorbetegseg-olcso-szamitogep-asvanyvizek-pfas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87b9b7b0-0b7c-47f4-9c3b-38f78edb0590.jpg","index":0,"item":"5137d34f-f232-4803-8b0d-b0ee18bdb97d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250105_vodafone-digi-one-daganatos-sejtek-atalakitasa-tej-cukorbetegseg-olcso-szamitogep-asvanyvizek-pfas","timestamp":"2025. január. 05. 12:00","title":"Ez történt: Megváltoztak a dolgok, ez vár a Vodafone és a Digi ügyfeleire One név alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b592fb-bd63-4fbc-8784-c9068d54e27a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Wahingtonban szakad a hó, azt kérte a polgármester a lakosságtól, hogy maradjanak otthon.","shortLead":"Wahingtonban szakad a hó, azt kérte a polgármester a lakosságtól, hogy maradjanak otthon.","id":"20250106_usa-vihar-repulojarat-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3b592fb-bd63-4fbc-8784-c9068d54e27a.jpg","index":0,"item":"193ae0b0-cdbe-4cad-bfec-287d5c5c7e85","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_usa-vihar-repulojarat-torles","timestamp":"2025. január. 06. 16:55","title":"Akkora vihar van az USA-ban, hogy töröltek 1300 repülőjáratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fe8444-ed1c-4b15-bd5f-6c131bbcddcc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha valaki huzamosabb ideig tartózkodik a hideg levegőn, nem árt, ha tart magánál zsebkendőt. Persze csak akkor lesz rá szükség, ha a szervezete megfelelően teszi a dolgát.","shortLead":"Ha valaki huzamosabb ideig tartózkodik a hideg levegőn, nem árt, ha tart magánál zsebkendőt. Persze csak akkor lesz rá...","id":"20250106_orrfolyas-hideg-zsebkendo-megfazas-orrfujas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1fe8444-ed1c-4b15-bd5f-6c131bbcddcc.jpg","index":0,"item":"30b99f73-7fe6-4686-8733-856adee23b6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_orrfolyas-hideg-zsebkendo-megfazas-orrfujas","timestamp":"2025. január. 06. 08:03","title":"De miért folyik az orrunk a hidegben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]