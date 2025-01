Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dddc1ba1-f7db-465e-bc60-8c3adaafcf66","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250108_Marabu-Feknyuz-Tuk-tuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dddc1ba1-f7db-465e-bc60-8c3adaafcf66.jpg","index":0,"item":"8544fed9-d314-47cf-8084-1114760a0321","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Marabu-Feknyuz-Tuk-tuk","timestamp":"2025. január. 08. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Tuk-tuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13faac5-5b78-436e-8797-2441d7b33151","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Tottenham elleni meccset is kihagyhatja a magyar válogatott.","shortLead":"A Tottenham elleni meccset is kihagyhatja a magyar válogatott.","id":"20250107_arne-slot-szoboszlai-dominik-tottenham","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13faac5-5b78-436e-8797-2441d7b33151.jpg","index":0,"item":"7ede8872-0619-4fc5-8c68-df242c5eee1b","keywords":null,"link":"/sport/20250107_arne-slot-szoboszlai-dominik-tottenham","timestamp":"2025. január. 07. 14:39","title":"Arne Slot: Kétlem, hogy Szoboszlai pályára tudna lépni a következő meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efa4eac-e1ee-4e5c-a444-0b1a61332de1","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az ájurvédikus gyógyító, Krishna Kumar Gattyán Györggyel közös életmódcége masszázst, gyógyteát és tisztítókúrát árul, de kezdettől fogva veszteséges. Kumar saját cége még inkább: milliárdos mínuszt görget maga előtt, igaz, nemrég ezt a lyukat betömte. Gattyán a veszteségek ellenére megtartja a tulajdonrészét, és az is kiderült, miért éppen Kumarral állt össze.","shortLead":"Az ájurvédikus gyógyító, Krishna Kumar Gattyán Györggyel közös életmódcége masszázst, gyógyteát és tisztítókúrát árul...","id":"20250108_orban-india-krishna-kumar-2-millios-kezeles-milliardos-veszteseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6efa4eac-e1ee-4e5c-a444-0b1a61332de1.jpg","index":0,"item":"b4bdd93d-58fb-4928-8628-220effd77bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_orban-india-krishna-kumar-2-millios-kezeles-milliardos-veszteseg-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 15:15","title":"Orbán indiai csodadoktor kalauzánál 2 millió is lehet egy tisztítókúra, mégis milliárdos veszteséget halmozott fel a cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b48eed-9066-44b9-9d74-acb08720bed0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Screen Actors Guild (SAG) díjai rendre előrejelzik a későbbi Oscar-esélyeket.","shortLead":"A Screen Actors Guild (SAG) díjai rendre előrejelzik a későbbi Oscar-esélyeket.","id":"20250109_A-Wicked-es-A-sogun-kapta-a-legtobb-jelolest-a-hollywoodi-szineszceh-dijaira","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97b48eed-9066-44b9-9d74-acb08720bed0.jpg","index":0,"item":"74d28033-8161-4a7a-be4c-67ff8d2304a4","keywords":null,"link":"/kultura/20250109_A-Wicked-es-A-sogun-kapta-a-legtobb-jelolest-a-hollywoodi-szineszceh-dijaira","timestamp":"2025. január. 09. 11:12","title":" A Wicked és A sógun kapta a legtöbb jelölést az \"elő-Oscaron\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, nem tekintik közérdeklődésre számot tartónak a hírt.","shortLead":"Úgy tűnik, nem tekintik közérdeklődésre számot tartónak a hírt.","id":"20250107_mti-rogan-antal-szankcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89.jpg","index":0,"item":"f1f7571f-b170-4590-9ce4-db8977dd60a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_mti-rogan-antal-szankcio-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 18:37","title":"Az MTI Rogán Antal szankcionálásáról nem, csak Gulyás és Szijjártó reakciójáról számolt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A stúdiók sorban jelentik be a halasztásokat. ","shortLead":"A stúdiók sorban jelentik be a halasztásokat. ","id":"20250108_Kalifornia-tuzvesz-filmpremier-halasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35.jpg","index":0,"item":"37e7b2ba-0d20-45b4-96ac-7aedd3a56022","keywords":null,"link":"/kultura/20250108_Kalifornia-tuzvesz-filmpremier-halasztas","timestamp":"2025. január. 08. 12:24","title":"Több hollywoodi filmpremiert is töröltek a Kaliforniában pusztító tűzvészek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e0cb72-e8e0-4016-ad51-364547d03e6d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Figyelemre méltó képességekkel bír majd az a lapka, amit a Google-lel összefogva készít a MediaTek.","shortLead":"Figyelemre méltó képességekkel bír majd az a lapka, amit a Google-lel összefogva készít a MediaTek.","id":"20250108_google-mediatek-osszefogas-okosotthon-chipset-mt7903","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55e0cb72-e8e0-4016-ad51-364547d03e6d.jpg","index":0,"item":"243aaba4-df64-4b79-9119-cbe9db53412d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_google-mediatek-osszefogas-okosotthon-chipset-mt7903","timestamp":"2025. január. 08. 17:03","title":"Összefogott a Google és a MediaTek, és ami ebből kisülhet, annak sokan fognak örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan szocialista frakcióvezető feljelentést tett az ügyben, szerinte az állam előnytelen részvénycseréket hajtott végre. ","shortLead":"Tóth Bertalan szocialista frakcióvezető feljelentést tett az ügyben, szerinte az állam előnytelen részvénycseréket...","id":"20250107_Az-MSZP-feljelentest-tesz-a-Vodafone-adasvetele-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d.jpg","index":0,"item":"b24fdaf5-e37c-424d-8fb5-4099901ecbcf","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Az-MSZP-feljelentest-tesz-a-Vodafone-adasvetele-ugyeben","timestamp":"2025. január. 07. 14:56","title":"Az MSZP szerint 13 milliárd forintos veszteség keletkezett a Vodafone-adásvételkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]