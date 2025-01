Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"96b29d84-c28a-4b79-8d7b-5aa47423199a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes írásbeli válaszban reagált a DK képviselőjének megjegyzéseire.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes írásbeli válaszban reagált a DK képviselőjének megjegyzéseire.","id":"20250109_Imadkozom-Onert-Semjen-Zsolt-Karmelita-megszenteles-Vadai-Agnes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96b29d84-c28a-4b79-8d7b-5aa47423199a.jpg","index":0,"item":"935f27f7-0cfd-463f-9b7a-ebcd0cbe5fa2","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Imadkozom-Onert-Semjen-Zsolt-Karmelita-megszenteles-Vadai-Agnes","timestamp":"2025. január. 09. 09:04","title":"„Imádkozom Önért” – üzente Semjén a Karmelita megszentelését firtató Vadai Ágnesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091e58cf-61bc-4aef-a1e0-563d452bf9d1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az elnök ugyanakkor állítja, Kamala Harrisszel szemben ő legyőzte volna Trumpot.","shortLead":"Az elnök ugyanakkor állítja, Kamala Harrisszel szemben ő legyőzte volna Trumpot.","id":"20250108_joe-biden-amerikai-elnok-egeszsegi-allapot-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/091e58cf-61bc-4aef-a1e0-563d452bf9d1.jpg","index":0,"item":"f23dcbcf-00b8-42fe-a7e7-1cf9df930d92","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_joe-biden-amerikai-elnok-egeszsegi-allapot-donald-trump","timestamp":"2025. január. 08. 19:20","title":"Joe Biden elismerte, nem biztos, hogy bírt volna még négy év elnökséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"“A korábbinál több autóipari vállalat tárgyal leépítésekről” – közölte a német gazdaságkutató intézet. ","shortLead":"“A korábbinál több autóipari vállalat tárgyal leépítésekről” – közölte a német gazdaságkutató intézet. ","id":"20250110_Egyre-kilatastalanabb-helyzetben-erzik-magukat-a-nemet-autoipari-cegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1.jpg","index":0,"item":"e115f516-cd73-4de0-8db4-766f09498b36","keywords":null,"link":"/cegauto/20250110_Egyre-kilatastalanabb-helyzetben-erzik-magukat-a-nemet-autoipari-cegek","timestamp":"2025. január. 10. 07:48","title":"Mélypontra zuhant a német autóipari cégek hangulata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9999e191-fee4-47be-8840-ac4e15e621b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz gyerek is életét veszítette már az orosz-ukrán háborúban az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szerint. ","shortLead":"Több száz gyerek is életét veszítette már az orosz-ukrán háborúban az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szerint. ","id":"20250108_ENSZ-Ukrajna-Oroszorszag-haboru-civil-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9999e191-fee4-47be-8840-ac4e15e621b9.jpg","index":0,"item":"083add3e-fb80-40c4-b82d-598fa0ce48de","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_ENSZ-Ukrajna-Oroszorszag-haboru-civil-aldozatok","timestamp":"2025. január. 08. 21:30","title":"Az ENSZ elárulta hány civil áldozata volt eddig az ukrajnai háborúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c754e5cb-d544-42c2-b5ab-289427789bf3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az MSZP frakcióvezetője szerint az állami cég a Mátrai Erőmű megvásárlásakor engedély nélkül fizetett ki hitelkiváltásként Mészáros Lőrinc érdekeltségének 5 milliárdot.","shortLead":"Az MSZP frakcióvezetője szerint az állami cég a Mátrai Erőmű megvásárlásakor engedély nélkül fizetett ki...","id":"20250109_mvm-matrai-eromu-meszaros-lorinc-sikkasztas-hutlen-kezeles-feljelentes-mszp-toth-bertalan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c754e5cb-d544-42c2-b5ab-289427789bf3.jpg","index":0,"item":"4c9460fd-8050-4885-a6ec-750ead1b120e","keywords":null,"link":"/kkv/20250109_mvm-matrai-eromu-meszaros-lorinc-sikkasztas-hutlen-kezeles-feljelentes-mszp-toth-bertalan","timestamp":"2025. január. 09. 08:11","title":"Bűncselekményt gyanít az MSZP-s Tóth Bertalan az MVM-nél, feljelentést tesz egy Mészáros Lőrinchez köthető kifizetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb80abc-d33d-4fbc-a612-9531b90e2128","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Sosem fogyott még olyan sok Lamborghini, mint tavaly.","shortLead":"Sosem fogyott még olyan sok Lamborghini, mint tavaly.","id":"20250110_ugy-viszik-az-uj-lamborghiniket-mint-a-cukrot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb80abc-d33d-4fbc-a612-9531b90e2128.jpg","index":0,"item":"d16c9e2c-3da2-4db1-9fb2-6e7f82a63b1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250110_ugy-viszik-az-uj-lamborghiniket-mint-a-cukrot","timestamp":"2025. január. 10. 08:41","title":"Úgy viszik az új Lamborghiniket, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gibson háza porrá égett, de a csirkéi megmenekültek.","shortLead":"Gibson háza porrá égett, de a csirkéi megmenekültek.","id":"20250110_Mel-Gibson-haza-is-leegett-a-Los-Angeles-i-tuzveszben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58dc602d-6390-48d6-aca5-db89c21927f7.jpg","index":0,"item":"4aa0e1cd-bb66-48ed-9280-9425f52284cb","keywords":null,"link":"/kultura/20250110_Mel-Gibson-haza-is-leegett-a-Los-Angeles-i-tuzveszben","timestamp":"2025. január. 10. 08:14","title":"Mel Gibson háza is leégett a Los Angeles-i tűzvészben, a színész egy másik sztárról is beszámolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b12f5f-7bef-49a8-bbfe-fb9e70446649","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszót Wladár Sándor méltatta.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszót Wladár Sándor méltatta.","id":"20250109_hosszu-katinka-visszavonulas-wladar-sandor-uszoszovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4b12f5f-7bef-49a8-bbfe-fb9e70446649.jpg","index":0,"item":"523bd227-f1a2-4a27-a110-fe325a8ba985","keywords":null,"link":"/sport/20250109_hosszu-katinka-visszavonulas-wladar-sandor-uszoszovetseg","timestamp":"2025. január. 09. 09:39","title":"Az úszóelnök Hosszú Katinkáról: „Bebizonyította, hogy a lehetetlen nem létezik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]