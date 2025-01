Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január 31-gyel távozik posztjáról Balczó Barnabás, a Magyar Posta jelenlegi elnök-vezérigazgatója.","shortLead":"Január 31-gyel távozik posztjáról Balczó Barnabás, a Magyar Posta jelenlegi elnök-vezérigazgatója.","id":"20250113_Magyar-Posta-Nagy-Marton-Lang-Geza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"c6bde43f-f191-45b5-98bb-af4946e1a8c2","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Magyar-Posta-Nagy-Marton-Lang-Geza","timestamp":"2025. január. 13. 16:17","title":"Nagy Márton bejelentette, hogy kit jelöl a Magyar Posta új vezérigazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5409dfd9-a536-49f2-9f12-f8b79a370aa8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyan Mute Egede leszögezte, hogy Grönland nem eladó, de az együttműködés lehetőségét nem zárja ki. ","shortLead":"Ugyan Mute Egede leszögezte, hogy Grönland nem eladó, de az együttműködés lehetőségét nem zárja ki. ","id":"20250113_gronland_miniszterelnok_egyuttmukodes_usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5409dfd9-a536-49f2-9f12-f8b79a370aa8.jpg","index":0,"item":"0b3cd969-6a4e-4f82-852e-03e1912a8cda","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_gronland_miniszterelnok_egyuttmukodes_usa","timestamp":"2025. január. 13. 20:20","title":"Grönland miniszterelnöke bejelentette, szorosabban együttműködnének Washingtonnal a védelem és a bányászat terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc20ea45-ee92-4fd6-b6f7-7e6467a39c09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Menekülés közben szórta el a tolvaj a zsákmányt.","shortLead":"Menekülés közben szórta el a tolvaj a zsákmányt.","id":"20250114_amputalt-labak-lopas-bukaresti-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc20ea45-ee92-4fd6-b6f7-7e6467a39c09.jpg","index":0,"item":"467aa19d-1c12-44ee-9547-392016ab9e23","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_amputalt-labak-lopas-bukaresti-korhaz","timestamp":"2025. január. 14. 11:29","title":"Amputált lábakat loptak egy bukaresti kórházból, az egyiket a Dacia sugárúton találták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed032c96-63ea-4fee-9712-378a9b57aa9b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hétezer autó a szállítási kapacitása.","shortLead":"Hétezer autó a szállítási kapacitása.","id":"20250114_byd-autoszallito-hajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed032c96-63ea-4fee-9712-378a9b57aa9b.jpg","index":0,"item":"3ec8d44f-3ddf-41aa-bc84-d90ca6a6790a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_byd-autoszallito-hajo","timestamp":"2025. január. 14. 10:46","title":"Elkészült a BYD harmadik hatalmas autószállító hajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f622c8-4201-4115-b65b-2b25e7d3c7b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos akcióval álltak ki az egyik aszfaltfestő aktivistájuk mellett, akinek korábban egy Lázárhoz közeli híroldal nyilvánosságra hozta a személyes adatait","shortLead":"Országos akcióval álltak ki az egyik aszfaltfestő aktivistájuk mellett, akinek korábban egy Lázárhoz közeli híroldal...","id":"20250112_Magyar-Ketfarku-Kutya-Part-vasutallomas-orszagos-akcio-felfestes-Lazar-Janos-Batida-kastely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52f622c8-4201-4115-b65b-2b25e7d3c7b5.jpg","index":0,"item":"aa39072c-482e-41ed-9a27-69213e93241f","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Magyar-Ketfarku-Kutya-Part-vasutallomas-orszagos-akcio-felfestes-Lazar-Janos-Batida-kastely","timestamp":"2025. január. 12. 16:39","title":"A kutyapártos aktivisták már közel 30 vasútállomás környékére festették fel, hogy milyen messze van Lázár János batidai kastélya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cccf7f-df0a-48e9-b06d-acab0e1dcbf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tulajdonos azt írta, a török vendégek rendszeresen molesztálják a klub vendégeit. Kommentben már „importtermékként” hivatkozott az elkövetőkre.","shortLead":"A tulajdonos azt írta, a török vendégek rendszeresen molesztálják a klub vendégeit. Kommentben már „importtermékként”...","id":"20250113_kaposvar-park-diszko-torok-vendegmunkasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3cccf7f-df0a-48e9-b06d-acab0e1dcbf6.jpg","index":0,"item":"5723c996-e829-4a62-be7f-345abca0a876","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_kaposvar-park-diszko-torok-vendegmunkasok","timestamp":"2025. január. 13. 10:12","title":"Kitiltották a török vendégmunkásokat a kaposvári Park 74 diszkóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29502709-d942-4844-8e4f-75b184b64706","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump elnöksége képlékennyé teszi a milliárdosok elveit.","shortLead":"Donald Trump elnöksége képlékennyé teszi a milliárdosok elveit.","id":"20250114_mark-zuckerberg-maszkulin-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29502709-d942-4844-8e4f-75b184b64706.jpg","index":0,"item":"fb75f7cf-e737-4b24-a2a3-2a66327f9f77","keywords":null,"link":"/elet/20250114_mark-zuckerberg-maszkulin-energia","timestamp":"2025. január. 14. 09:07","title":"Mark Zuckerberg egykor feministaként reklámozta magát, most azt bizonygatja, mennyire macsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6815556-4f6e-44ee-9401-d0280ae8d1bb","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Annyira megsokasodtak a bajok a győri vasútvonalon a felújítás után, hogy a második helyre jött fel, de a legtöbb gondot összeszedő magyar vonal így is ugyanaz lett, mint amely öt éve minden évben. A csúcskésést az a vonat hozta össze, amely Budapestről kilenc és fél óra alatt ért el Ausztriába, de a listánkból az is kiderül, hogy a havazás vagy épp a nyári hőség mennyire viselte meg a vasutat. Ahogy az is, van-e egyáltalán olyan vonal, ahol tökéletes volt a szolgáltatás.","shortLead":"Annyira megsokasodtak a bajok a győri vasútvonalon a felújítás után, hogy a második helyre jött fel, de a legtöbb...","id":"20250113_vasut-vonat-mav-hibak-keses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6815556-4f6e-44ee-9401-d0280ae8d1bb.jpg","index":0,"item":"eec86f57-f02b-43cf-9d8b-acf857523c1e","keywords":null,"link":"/360/20250113_vasut-vonat-mav-hibak-keses","timestamp":"2025. január. 13. 06:30","title":"Kiszámoltuk, melyik volt az ország legproblémásabb vasútvonala 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]