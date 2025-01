Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"31774e6a-09a3-4126-941c-179586c5eeb4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a kolerabaktérium zebrahalakra gyakorolt hatását vizsgálva arra jutottak, hogy az immunrendszer és az idegrendszer együtt dolgozik azon, hogy a bélrendszer egészségét visszaállítsa.","shortLead":"Amerikai kutatók a kolerabaktérium zebrahalakra gyakorolt hatását vizsgálva arra jutottak, hogy az immunrendszer és...","id":"20250113_etkezes-gyomorfajdalom-fertozes-bakterium-hasmenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31774e6a-09a3-4126-941c-179586c5eeb4.jpg","index":0,"item":"9e3f1648-77ce-404d-806a-f7b3933bca0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_etkezes-gyomorfajdalom-fertozes-bakterium-hasmenes","timestamp":"2025. január. 13. 20:03","title":"Rosszat evett, és görcsöl a hasa? Valójában ez egy nagyon jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51644a94-43d3-4de6-b1d6-134d979c6a05","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az elmúlt évek egyik legnagyobb számlagyáras botrányában vállalta magára az apja és kollégája terhére rótt bűncselekményeket.","shortLead":"Az elmúlt évek egyik legnagyobb számlagyáras botrányában vállalta magára az apja és kollégája terhére rótt...","id":"20250114_Jellinek-Daniel-szamlagyaras-ugy-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51644a94-43d3-4de6-b1d6-134d979c6a05.jpg","index":0,"item":"4ec38ce1-8cf2-4544-96a9-1236a6733478","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_Jellinek-Daniel-szamlagyaras-ugy-itelet","timestamp":"2025. január. 14. 10:35","title":"Lemondott a tárgyaláshoz való jogáról Jellinek Dániel a számlagyáras ügyben, 250 milliós büntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed23e69-6f88-4978-bcf2-080ef5298b2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legfontosabb ellenzéki pártok bojkottálták és színjátéknak nevezték az egészet, és a korábbi elnökválasztáshoz hasonlították, amit az a Mahamat Déby nyert, akivel Orbán is jó kapcsolatot ápol.","shortLead":"A legfontosabb ellenzéki pártok bojkottálták és színjátéknak nevezték az egészet, és a korábbi elnökválasztáshoz...","id":"20250112_Csad-parlamenti-valasztas-kormanypart-tobbseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ed23e69-6f88-4978-bcf2-080ef5298b2e.jpg","index":0,"item":"170ce5fd-eca6-4f7c-acff-27d0aa1172b4","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Csad-parlamenti-valasztas-kormanypart-tobbseg","timestamp":"2025. január. 12. 21:31","title":"A csádi kormánypárt szerezte meg a többséget a parlamenti választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d40a43c-1028-456e-bdfd-76f9c56b092f","c_author":"Balla István - Nemes Nikolett","category":"360","description":"Elsősorban orvosnak tartják magukat, de szabadidejükben tulajdonképpen megújították a tudományos ismeretterjesztést, amikor pár perces TikTok-videókban magyaráznak el bonyolult nőgyógyászati témákat. A „Nődokikat”, azaz Baradács Istvánt, Czébely-Lénárt Andrást és Csirzó Ádámot kérdeztük a videókról, a tabukról és az orális nyalókendőről.","shortLead":"Elsősorban orvosnak tartják magukat, de szabadidejükben tulajdonképpen megújították a tudományos ismeretterjesztést...","id":"20250112_nodokik-nogyogyaszat-nogyogyasz-tudomany-nepszerusites-tiktok-influenszer-egeszsegugy-menstruacio-veteles-fogamzasgatlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d40a43c-1028-456e-bdfd-76f9c56b092f.jpg","index":0,"item":"e8d620e2-d163-4dbe-858c-b17f17e1fe81","keywords":null,"link":"/360/20250112_nodokik-nogyogyaszat-nogyogyasz-tudomany-nepszerusites-tiktok-influenszer-egeszsegugy-menstruacio-veteles-fogamzasgatlas","timestamp":"2025. január. 12. 19:30","title":"„Nem szólhat minden videó az orális nyalókendőről” – interjú a Nődokikkal, a TikTok orvos sztárjaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf4e04c-f018-4625-b03e-6e7c802d86f7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A sas leszállt.","shortLead":"A sas leszállt.","id":"20250114_lazio-sas-serie-a-peniszimplantatum-instagram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abf4e04c-f018-4625-b03e-6e7c802d86f7.jpg","index":0,"item":"05875b85-357c-402e-aeed-7097a30bc8d6","keywords":null,"link":"/elet/20250114_lazio-sas-serie-a-peniszimplantatum-instagram","timestamp":"2025. január. 14. 10:28","title":"Nem repül többé sas a Lazio meccsei előtt, miután péniszimplantátumáról posztolt a röptetője Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b98053-8db0-448c-81a4-eee337309d29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha csak az élénkítő hatása miatt fogyaszt kávét, most van egy újabb jó hír – kiderült ugyanis, hogy a napot beindító italnak jelentős pozitív egészségügyi hatása van, ráadásul tényleg akkor a leginkább, ha reggel fogyasztja. ","shortLead":"Ha csak az élénkítő hatása miatt fogyaszt kávét, most van egy újabb jó hír – kiderült ugyanis, hogy a napot beindító...","id":"20250114_kavefogyasztas-jotekony-hatasok-mikor-kell-fogyasztani-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34b98053-8db0-448c-81a4-eee337309d29.jpg","index":0,"item":"faed0f22-0fcb-4f36-9ca2-5f01b33d60d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_kavefogyasztas-jotekony-hatasok-mikor-kell-fogyasztani-kutatas","timestamp":"2025. január. 14. 08:03","title":"Megvizsgáltak 40 000 embert, és kiderült: nem mindegy, hogy mikor issza meg az ember a kávét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d4f567-5941-4152-b213-965e297d6733","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nemcsak reggel, hanem nap közben is számíthatunk mínuszokra, valamint kisebb havazásra, havas esőre. ","shortLead":"Nemcsak reggel, hanem nap közben is számíthatunk mínuszokra, valamint kisebb havazásra, havas esőre. ","id":"20250112_Idojaras-napsutes-borult-kodos-ido-hideg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34d4f567-5941-4152-b213-965e297d6733.jpg","index":0,"item":"bafe1cb0-b927-440a-af11-cc13f8646397","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Idojaras-napsutes-borult-kodos-ido-hideg","timestamp":"2025. január. 12. 15:30","title":"Napsütés után borult, ködös idő lesz a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nigériából Thaiföldre tartó járatról menekítették ki az öt hónapos állatot.","shortLead":"A Nigériából Thaiföldre tartó járatról menekítették ki az öt hónapos állatot.","id":"20250113_Gorillabebit-mentettek-ki-egy-dobozbol-amit-a-Turkish-Airlines-gepere-adtak-fel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338.jpg","index":0,"item":"ad82e0da-3290-4654-a97b-e4f54defaa03","keywords":null,"link":"/elet/20250113_Gorillabebit-mentettek-ki-egy-dobozbol-amit-a-Turkish-Airlines-gepere-adtak-fel","timestamp":"2025. január. 13. 08:37","title":"Gorillabébit mentettek ki egy dobozból, amit a Turkish Airlines gépére adtak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]