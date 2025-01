Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cdf44fc3-ae65-4a99-909f-317dae170623","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában ezt járjuk körbe különböző aspektusokból; ebben a cikkünkben arról lesz szó, hogy miként zajlott a kényszerűnek tűnő digitális átalakulás, amely nemcsak a munkaerőpiacra, a cégekre volt súlyos hatással, hanem a mentális állapotunkra is. Miért nem teljesen egyértelmű még ma sem a home office megítélése, hogyan változtak meg az elvárt vezetői és munkavállalói kompetenciák, és mi az a VUCA/BANI-világ, amelyben élünk? Szakértőket kérdeztünk.","shortLead":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában...","id":"20250115_Covid-koronavirus-jarvany-hatasa-a-munkahelyekre-munkaeropiac-digitalizacio-home-office-krizis-technostressz-kieges-digitalis-nomadok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdf44fc3-ae65-4a99-909f-317dae170623.jpg","index":0,"item":"612e49fc-058b-4c15-87f1-fe6fdc763026","keywords":null,"link":"/360/20250115_Covid-koronavirus-jarvany-hatasa-a-munkahelyekre-munkaeropiac-digitalizacio-home-office-krizis-technostressz-kieges-digitalis-nomadok","timestamp":"2025. január. 15. 14:45","title":"Technostressz, kiégés, home office – áldjuk vagy átkozzuk a Covidot azért, amivé a munkahelyek váltak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a946c9-c1db-4a93-9360-fcdd5971af66","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Horváth Richárd a Facebookon közzétett posztjában arról ír, hogy a városvezetéssel senki sem egyeztetett.","shortLead":"Horváth Richárd a Facebookon közzétett posztjában arról ír, hogy a városvezetéssel senki sem egyeztetett.","id":"20250115_Hatvan-polgarmesterenek-elfelejtettek-szolni-hogy-kinai-gyar-epul-a-varosban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87a946c9-c1db-4a93-9360-fcdd5971af66.jpg","index":0,"item":"54f15548-a2fa-4a5a-b411-4787f67d0006","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_Hatvan-polgarmesterenek-elfelejtettek-szolni-hogy-kinai-gyar-epul-a-varosban","timestamp":"2025. január. 15. 09:46","title":"Hatvan polgármesterének elfelejtettek szólni, hogy kínai gyár épül a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e52cb56-8b00-483a-86d5-3b299430e5b0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy illetéktelenek vették át az irányítást a webhely fölött.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy illetéktelenek vették át az irányítást a webhely fölött.","id":"20250116_mesterseges-intelligencia-kormanyzati-oldal-online-kaszino-sportgfogadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e52cb56-8b00-483a-86d5-3b299430e5b0.jpg","index":0,"item":"f590bcac-57eb-4a91-9cd0-ae50d2f2c63e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_mesterseges-intelligencia-kormanyzati-oldal-online-kaszino-sportgfogadas","timestamp":"2025. január. 16. 13:59","title":"Feltörhettek egy kormányzati honlapot, amely már online kaszinókat és sportfogadási oldalakat reklámoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Üzletpolitikájuk olyan, hogy ne kelljen külső tőkére támaszkodniuk. Szerzőiknek a legmagasabb jogdíjakat ígérik.","shortLead":"Üzletpolitikájuk olyan, hogy ne kelljen külső tőkére támaszkodniuk. Szerzőiknek a legmagasabb jogdíjakat ígérik.","id":"20250116_Empyreum-Kiado-Megveto-Kiado-Puzser-Robert-Frank-Robin-Zarand-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee.jpg","index":0,"item":"595d8e79-5280-476a-9036-9f3e635cb4f0","keywords":null,"link":"/360/20250116_Empyreum-Kiado-Megveto-Kiado-Puzser-Robert-Frank-Robin-Zarand-Peter","timestamp":"2025. január. 16. 06:15","title":"Empyreum és Megvető: egyszerre két kiadóval lép ki a könyv-, illetve a társasjátékpiacra Puzsér Róbert és üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c09320-a906-442e-9e18-93bc9549b603","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Baleset-megelőzési jelleggel kapnak több sárga színt a tramtrainek.","shortLead":"Baleset-megelőzési jelleggel kapnak több sárga színt a tramtrainek.","id":"20250115_sargitas-szegedi-tram-train-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08c09320-a906-442e-9e18-93bc9549b603.jpg","index":0,"item":"99326add-3ea6-491c-a972-4005f68a7e42","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_sargitas-szegedi-tram-train-baleset","timestamp":"2025. január. 15. 19:31","title":"Sárgítják a szegedi tramtraineket, mert nem veszik észre az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6436d348-8e75-4983-84c2-254771e1aa59","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hónapok óta szivárognak az információk a Samsung új csúcstelefonjairól. Milyen specifikációval érkezhet a Galaxy S25, a Galaxy S25+ és a Galaxy S25 Ultra? Milyen árcédulát kaphatnak a telefonok? Jövünk a nem hivatalos válaszokkal.","shortLead":"Hónapok óta szivárognak az információk a Samsung új csúcstelefonjairól. Milyen specifikációval érkezhet a Galaxy S25...","id":"20250116_samsung-galaxy-s25-galaxy-s25-plus-galaxy-s25-utra-specifikacio-arazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6436d348-8e75-4983-84c2-254771e1aa59.jpg","index":0,"item":"a46d59f3-1e0c-4097-8f97-af4585ac51a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_samsung-galaxy-s25-galaxy-s25-plus-galaxy-s25-utra-specifikacio-arazas","timestamp":"2025. január. 16. 11:03","title":"Mit fognak tudni a Samsung új telefonjai? Tényleg drágábbak lesznek? Íme minden, amit most tudni lehet a Galaxy S25-ösökről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0e8803-fafa-42b4-a7c6-20b4125d0ce4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lőrinci lakosok korábban jelezték, egy zajvédő fallal is elégedettek lennének.","shortLead":"A lőrinci lakosok korábban jelezték, egy zajvédő fallal is elégedettek lennének.","id":"20250114_zenelo-ut-ismeros-arcok-nelkuled-miniszterium-eltavolitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e0e8803-fafa-42b4-a7c6-20b4125d0ce4.jpg","index":0,"item":"bf647de9-6d8f-4235-98bf-95486f365299","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_zenelo-ut-ismeros-arcok-nelkuled-miniszterium-eltavolitas","timestamp":"2025. január. 14. 21:21","title":"A kormány nem ragaszkodik a Nélküledet játszó zenélő úthoz, ha a helyieket „valóban” zavarja a hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2c48c8-4ed5-4c28-b00a-e79617badb1e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple gyakran emeli ki a termékei biztonságát, a biztonsági kutatók pedig azt, hogy ez hány sebből vérzik. Most a szinte összes termékükön ott lévő USB-C csatlakozó vezérlőjében bukkantak egy sebezhetőségre.","shortLead":"Az Apple gyakran emeli ki a termékei biztonságát, a biztonsági kutatók pedig azt, hogy ez hány sebből vérzik. Most...","id":"20250114_apple-iphone-biztonsagi-res-sebezhetoseg-usb-c-vezerlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d2c48c8-4ed5-4c28-b00a-e79617badb1e.jpg","index":0,"item":"62658430-1ba3-4efe-8926-e87f2bec93bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_apple-iphone-biztonsagi-res-sebezhetoseg-usb-c-vezerlo","timestamp":"2025. január. 14. 19:03","title":"Súlyos biztonsági hibát találtak az iPhone-okban, az ön készüléke is veszélyben lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]