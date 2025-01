Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7901fffd-fe7e-49bb-8de0-57f6d67e7ec2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Állítólag nagyvonalú végkielégítéssel bocsátják őket az útjukra. ","shortLead":"Állítólag nagyvonalú végkielégítéssel bocsátják őket az útjukra. ","id":"20250115_Komoly-leepitest-tervez-a-Meta-tobb-ezer-embernek-szunhet-meg-a-munkaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7901fffd-fe7e-49bb-8de0-57f6d67e7ec2.jpg","index":0,"item":"dfae71cc-adae-4a8d-902d-d43b6db392d2","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_Komoly-leepitest-tervez-a-Meta-tobb-ezer-embernek-szunhet-meg-a-munkaja","timestamp":"2025. január. 15. 10:55","title":"Komoly leépítést tervez a Meta, több ezer embernek szűnhet meg a munkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e95427-2397-47e5-9f88-2604484cba1d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy egész napnyi díjat ír jóvá az amerikai AT&T akár már akkor is, ha csak 20 percig nincs internet – de akkor is pénzt kaphatnak az ügyfelek, ha sokat kell várni az ügyfélszolgálaton.","shortLead":"Egy egész napnyi díjat ír jóvá az amerikai AT&T akár már akkor is, ha csak 20 percig nincs internet – de akkor is...","id":"20250116_amerika-att-mobilszolgaltato-kompenzacio-kimaradas-ugyfelszolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58e95427-2397-47e5-9f88-2604484cba1d.jpg","index":0,"item":"1bf1b798-9cbd-4a50-af21-b9f86b4a2871","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_amerika-att-mobilszolgaltato-kompenzacio-kimaradas-ugyfelszolgalat","timestamp":"2025. január. 16. 09:03","title":"A magyarok imádnák: egy amerikai mobilszolgáltató fizet, ha kimaradás van, de akkor is, ha sokat kell várni az ügyfélszolgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d287caf-fed5-4908-8e6b-de8173451346","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a korallokból vettek mintát, amikor egy műanyag zacskóval a bébi királyrákot is kiemelték a vízből.","shortLead":"Amerikai kutatók a korallokból vettek mintát, amikor egy műanyag zacskóval a bébi királyrákot is kiemelték a vízből.","id":"20250114_bebi-kiralyrak-tengerbiologia-noaa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d287caf-fed5-4908-8e6b-de8173451346.jpg","index":0,"item":"f7ffc78a-f3bb-4266-9c6a-a2e9aaef05c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_bebi-kiralyrak-tengerbiologia-noaa-video","timestamp":"2025. január. 14. 20:03","title":"Mindenkit levesz a lábáról ez a bébi királyrák, amit a Mexikói-öbölben találtak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6425e7-c66b-4d75-b21b-e68fc90e02b1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit luxusmárka tavaly jelentősen kevesebb autót adott el, mint az előző évben.","shortLead":"A kékvérű brit luxusmárka tavaly jelentősen kevesebb autót adott el, mint az előző évben.","id":"20250116_bezuhantak-a-bentley-eladasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c6425e7-c66b-4d75-b21b-e68fc90e02b1.jpg","index":0,"item":"822377d1-c841-424f-bfa1-6d633af274ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_bezuhantak-a-bentley-eladasai","timestamp":"2025. január. 16. 07:59","title":"Bezuhantak a Bentley eladásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tévéműsort, amelyben a mentális problémákkal küzdő francia nő szerepelt, eltávolították, miután az áldozatot gúnyolni kezdték az online platformokon.","shortLead":"A tévéműsort, amelyben a mentális problémákkal küzdő francia nő szerepelt, eltávolították, miután az áldozatot gúnyolni...","id":"20250114_Elmeselte-hogyan-dolt-be-az-al-Brad-Pittnek-most-online-zaklatas-cunamival-kell-szembeneznie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59.jpg","index":0,"item":"6b1df0ea-6c59-4ec9-aca1-efd3a44e4577","keywords":null,"link":"/elet/20250114_Elmeselte-hogyan-dolt-be-az-al-Brad-Pittnek-most-online-zaklatas-cunamival-kell-szembeneznie","timestamp":"2025. január. 14. 21:05","title":"Elmesélte, hogyan dőlt be az ál-Brad Pittnek, most online zaklatás-cunamival kell szembenéznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pedig a magyar kormány nagyon sokat vár az új elnöktől.","shortLead":"Pedig a magyar kormány nagyon sokat vár az új elnöktől.","id":"20250115_trump-beiktatas-orban-nem-megy-el-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"b235069c-21aa-4e0e-9450-8c49a54a3339","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_trump-beiktatas-orban-nem-megy-el-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 12:53","title":"Orbán nem megy el Trump beiktatására, helyette Budapesten tart előadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb05f1ef-8df6-4209-a65f-8f20ffaac64d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi egy faluig jutott, ahol elfogták.","shortLead":"A férfi egy faluig jutott, ahol elfogták.","id":"20250116_rendorseg-heves-megye-elovezetes-szokes-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb05f1ef-8df6-4209-a65f-8f20ffaac64d.jpg","index":0,"item":"3d2e5836-184c-4bb9-bbe8-855852ca5636","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_rendorseg-heves-megye-elovezetes-szokes-vademeles","timestamp":"2025. január. 16. 11:28","title":"Hányást színlelt, majd kiugrott a rendőrautóból és elmenekült egy fogoly Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Decemberben 1077 milliárd forinttal mérsékelte az államadósságot a pénzügyi tárca, majd a múlt héten csaknem ugyanannyival növelte, ám ezzel sem sikerült az év végén az államadósság rátáját csökkenteni.","shortLead":"Decemberben 1077 milliárd forinttal mérsékelte az államadósságot a pénzügyi tárca, majd a múlt héten csaknem...","id":"20250116_hvg-koltsegvetesi-hiany-allamadossag-ngm-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488.jpg","index":0,"item":"226b6147-7268-4ac9-8459-649ec6501013","keywords":null,"link":"/360/20250116_hvg-koltsegvetesi-hiany-allamadossag-ngm-nagy-marton","timestamp":"2025. január. 16. 10:10","title":"Hiába trükközött a kormány, az alaptörvény elvárása ellenére sem sikerült csökkentenie az államadósságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]