[{"available":true,"c_guid":"7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Hurráoptimista és erősen kritikus – sőt, személyeskedő, fenyegető – hangulat jellemezte az indiai téli nyaralásáról hazatért Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúját. Rogán Antal szankciós listára kerülése egy mondatot ért, annál több szó esett a Washington–Brüsszel-tengelyről, a Soros-hálózatról és hogy 2025 a középosztály megerősödésének éve lesz.","shortLead":"Hurráoptimista és erősen kritikus – sőt, személyeskedő, fenyegető – hangulat jellemezte az indiai téli nyaralásáról...","id":"20250117_Orban-Brusszel-Soros-Ukrajna-radiointerju-kossuth-Trump-gazdasag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc.jpg","index":0,"item":"a88a77c8-a401-4d24-99b2-a8803171a7b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_Orban-Brusszel-Soros-Ukrajna-radiointerju-kossuth-Trump-gazdasag-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 12:36","title":"Orbán úgy kipihente magát Indiában, hogy hazatérve kiosztotta a fél világot Brüsszeltől Soroson át Ukrajnáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Most először akadt komoly ellenfele a Fidesznek, akiről bumerángként pattan vissza a rezsim – erről ír David Bear.","shortLead":"Most először akadt komoly ellenfele a Fidesznek, akiről bumerángként pattan vissza a rezsim – erről ír David Bear.","id":"20250117_Magyar-Peter-miatt-Orban-fidesz-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be.jpg","index":0,"item":"df9938c9-4e81-44ba-8300-de784f5db14f","keywords":null,"link":"/360/20250117_Magyar-Peter-miatt-Orban-fidesz-lapszemle","timestamp":"2025. január. 17. 07:30","title":"Magyar Péter miatt Orbán közelebb került a leplezetlen tekintélyelvűséghez – egy konzervatív amerikai híroldal szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9e2d28-3450-47d4-9cf1-041713df2b59","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Don Pettit, a NASA rangidős aktív űrhajósa már 69 éves, de még jelen pillanatban is a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén dolgozik. A fotói egészen lenyűgözők.","shortLead":"Don Pettit, a NASA rangidős aktív űrhajósa már 69 éves, de még jelen pillanatban is a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén...","id":"20250116_don-pettit-nemzetkozi-urallomas-foto-fold-tejutrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b9e2d28-3450-47d4-9cf1-041713df2b59.jpg","index":0,"item":"69102a59-1bee-4875-8cd7-31ecc3992347","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_don-pettit-nemzetkozi-urallomas-foto-fold-tejutrendszer","timestamp":"2025. január. 16. 19:03","title":"A valaha látott legszebb fotót készítették el a Tejútrendszerről a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77079a7-4fbb-4d03-a838-25483b64fadf","c_author":"Mátrai Anna","category":"elet","description":"Szombaton írják a magyar diákok a középiskolai felvételit, Japánban pedig ez az időszak azzal is együtt jár, hogy valósággal kilő az egyik csokoládémárka forgalma. A szigetország híres arról, hogy a Nyugatról érkező hatásokat úgy alakítja, hogy azokra később alig lehet ráismerni. Így tettek a Kit Kattel is, ami mára a diákoknak nem csupán egyszerű csokoládé, sokkal több annál.","shortLead":"Szombaton írják a magyar diákok a középiskolai felvételit, Japánban pedig ez az időszak azzal is együtt jár...","id":"20250117_kit-kat-japan-szerencsehozo-csokolade-vizsga-felveteli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d77079a7-4fbb-4d03-a838-25483b64fadf.jpg","index":0,"item":"68dad74d-20c8-43a4-947e-2d0a918482b8","keywords":null,"link":"/elet/20250117_kit-kat-japan-szerencsehozo-csokolade-vizsga-felveteli","timestamp":"2025. január. 17. 15:35","title":"Miért őrülnek meg a japánok a Kit Katért iskolai vizsgák idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a41e134-f805-48b4-bef0-b99da9caba69","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ugyan csupán egy irányérték a testtömegindex, azaz a BMI, ezzel együtt számos egészségügyi intézményben használják az elhízás mértékének jellemzésére. Egy nemzetközi szakértői csoport viszont árnyalja a képet, és állítja, hiba önmagában a BMI-t használni annak a megállapítására, hogy valaki elhízott-e.","shortLead":"Ugyan csupán egy irányérték a testtömegindex, azaz a BMI, ezzel együtt számos egészségügyi intézményben használják...","id":"20250117_bmi-testtomegindex-koverseg-elhizas-szamitasi-mod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a41e134-f805-48b4-bef0-b99da9caba69.jpg","index":0,"item":"80c97952-0528-47f3-a2a1-9b9137a50d48","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_bmi-testtomegindex-koverseg-elhizas-szamitasi-mod","timestamp":"2025. január. 17. 14:03","title":"Jelentős változás jöhet: Magas a BMI-je? Nem biztos, hogy aggódnia kell az elhízás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e9fb93-a84d-45c5-a1e4-0a7c531ba6a2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem mellesleg a nitrogén-dioxid-szint is közel harmadával csökkent a városban. ","shortLead":"Nem mellesleg a nitrogén-dioxid-szint is közel harmadával csökkent a városban. ","id":"20250116_Bologna-30-tempolimitet-34-ev-utan-eloszor-nem-tortent-halalos-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e9fb93-a84d-45c5-a1e4-0a7c531ba6a2.jpg","index":0,"item":"04e79d6d-dbd3-4256-8d24-fefe539680ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_Bologna-30-tempolimitet-34-ev-utan-eloszor-nem-tortent-halalos-gazolas","timestamp":"2025. január. 16. 17:52","title":"Bologna bevezette tavaly a 30-as tempólimitet, 34 év után először nem történt halálos gázolás a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16ba950-bf65-43ea-91f9-7bfab89c3b50","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain mellett az Al-Hilal is szívesen látná az egyiptomi csatárt.","shortLead":"A Paris Saint-Germain mellett az Al-Hilal is szívesen látná az egyiptomi csatárt.","id":"20250116_labdarugas-mohamed-szalah-liverpool-al-hilal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a16ba950-bf65-43ea-91f9-7bfab89c3b50.jpg","index":0,"item":"2c36eaab-d3b3-4af7-b43f-e24c11e8b527","keywords":null,"link":"/sport/20250116_labdarugas-mohamed-szalah-liverpool-al-hilal","timestamp":"2025. január. 16. 17:02","title":"Neymar szaúdi csapata beszállt a Szalah leigazolásáért folyó versenyfutásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9065c38-a5d8-4a9a-9ed9-1c0739ddd9a3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Amennyiben Izraelben is jóváhagyják a megállapodást, vasárnap elhallgatnak a fegyverek a Gázai övezetben.","shortLead":"Amennyiben Izraelben is jóváhagyják a megállapodást, vasárnap elhallgatnak a fegyverek a Gázai övezetben.","id":"20250117_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszuneti-megallapodas-kormanyules-jovahagyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9065c38-a5d8-4a9a-9ed9-1c0739ddd9a3.jpg","index":0,"item":"8b459e16-5bb3-4ff2-919b-02e8bcff6817","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszuneti-megallapodas-kormanyules-jovahagyas","timestamp":"2025. január. 17. 05:36","title":"Megszületett a túszalku, órákon belül jóváhagyhatja a tűzszüneti megállapodást az izraeli biztonsági kabinet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]