Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e7379bfc-2393-43b9-b8b5-304950ef5127","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Nem is titkoltan Donald Trump győzelmére reagálva megszünteti a tényellenőrzést Mark Zuckerberg a Facebookon és egyéb közösségi platformjain. Az egyelőre Európára nem vonatkozó lazítást a konzervatívok a cenzúra végeként ünneplik, a liberálisok a gyűlöletbeszéd elszabadulásától tartanak.","shortLead":"Nem is titkoltan Donald Trump győzelmére reagálva megszünteti a tényellenőrzést Mark Zuckerberg a Facebookon és egyéb...","id":"20250119_hvg-a-capitoliumtol-akapitulalasig-facebook-trump-tenyellenorzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7379bfc-2393-43b9-b8b5-304950ef5127.jpg","index":0,"item":"feda2d24-1948-415c-b593-1b393110f98c","keywords":null,"link":"/360/20250119_hvg-a-capitoliumtol-akapitulalasig-facebook-trump-tenyellenorzes","timestamp":"2025. január. 19. 11:00","title":"Zuckerberg azt mondja, a szólásszabadságot védi, de mások szerint csak becsicskult Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebdb73a-8323-4381-8167-f39018643b56","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A modern képzőművészet valamennyi jelentős stílusa tündöklésének részese volt, sőt: a legjelentősebbeket maga formálhatta 98 életéve alatt. A bécsi Albertina múzeum kiállítása Marc Chagall szentélye.","shortLead":"A modern képzőművészet valamennyi jelentős stílusa tündöklésének részese volt, sőt: a legjelentősebbeket maga...","id":"20250119_hvg-kiserleti-oroklet-marc-chagall_kiallitas-albertina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ebdb73a-8323-4381-8167-f39018643b56.jpg","index":0,"item":"be50cda4-380b-47d6-949f-2ef2e922c8c4","keywords":null,"link":"/360/20250119_hvg-kiserleti-oroklet-marc-chagall_kiallitas-albertina","timestamp":"2025. január. 19. 13:30","title":"Út a gyönyör labirintusába – Chagall a bécsi Albertinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre több helyen szerelnek fel kamerákat, gyakran észre sem vesszük ezeket. A kamerák mögött álló, esetleg fejlett algoritmusok pedig feldolgozzák biometriai adatainkat. Miután ezek a gépi programok egyre fejlettebbek, kifinomultak, érdekes kérdés, hogy vajon hogyan és mennyire lehet elrejteni előlük a személyazonosságot.","shortLead":"Egyre több helyen szerelnek fel kamerákat, gyakran észre sem vesszük ezeket. A kamerák mögött álló, esetleg fejlett...","id":"20250118_modszerek-az-arcfelismero-rendszerek-megtevesztesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c.jpg","index":0,"item":"35a60410-8266-4f7a-9a1d-038117ef9282","keywords":null,"link":"/tudomany/20250118_modszerek-az-arcfelismero-rendszerek-megtevesztesere","timestamp":"2025. január. 18. 16:03","title":"Be lehet-e csapni az arcfelismerést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae101ba3-7b1a-4cc0-a1b1-fcbe11dcacc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Január 18-án ünnepli a 70. életévét az Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező, producer.","shortLead":"Január 18-án ünnepli a 70. életévét az Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező, producer.","id":"20250118_Farkasokkal-tancolt-tobb-volt-mint-testort-es-visszautasitotta-Tarantinot---Kevin-Costner-70-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae101ba3-7b1a-4cc0-a1b1-fcbe11dcacc1.jpg","index":0,"item":"f75ec80f-afc3-42db-bba6-44cb4f9459c1","keywords":null,"link":"/kultura/20250118_Farkasokkal-tancolt-tobb-volt-mint-testort-es-visszautasitotta-Tarantinot---Kevin-Costner-70-eves","timestamp":"2025. január. 18. 13:00","title":"Farkasokkal táncolt, több volt, mint testőr, és visszautasította Tarantinót - Kevin Costner 70 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4517fbb-bd6f-48b7-a8b8-bf168c633909","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Rowenta S240 AI többek közt a mesterséges intelligenciát is beveti az otthonunk tisztábbá tételéért folytatott harcban. Kipróbáltuk, hogyan teljesít a gyakorlatban a felmosásra is képes legújabb robotporszívó.","shortLead":"A Rowenta S240 AI többek közt a mesterséges intelligenciát is beveti az otthonunk tisztábbá tételéért folytatott...","id":"20250118_lezer-kamera-ai-rowenta-s240-okos-robotporszivo-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4517fbb-bd6f-48b7-a8b8-bf168c633909.jpg","index":0,"item":"2d185e1b-f44f-421d-a470-f4e21b69c616","keywords":null,"link":"/tudomany/20250118_lezer-kamera-ai-rowenta-s240-okos-robotporszivo-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 18. 12:03","title":"Lézer, kamera és MI: teszten a Rowenta legokosabb robotporszívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce37044f-75de-4d37-a5a9-ba0a2e5a6be9","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Hétfőn teszi le hivatali esküjét Donald Trump, ennek alkalmából felidézzük, hogyan alakult ki és színesedett évszázadokon át az új amerikai elnök beiktatásának ceremóniája, és hozott időnként szokatlan, rendkívüli és bizarr elemeket is.","shortLead":"Hétfőn teszi le hivatali esküjét Donald Trump, ennek alkalmából felidézzük, hogyan alakult ki és színesedett...","id":"20250119_amerika-elnoki-beiktatasok-menete-tortenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce37044f-75de-4d37-a5a9-ba0a2e5a6be9.jpg","index":0,"item":"a72b1c9a-173b-4cac-9b3d-698d9501313a","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_amerika-elnoki-beiktatasok-menete-tortenete","timestamp":"2025. január. 19. 18:10","title":"Az amerikai elnök, akinek menekülnie kellett a részeg dúvadak elől, és halálos betegséget kapott a saját beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479a831d-5cb3-41b7-bb91-95e3e832aa27","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Két bajnoki döntetlen után ismét nyert a Liverpool, Szoboszlai Dominik 80 percet játszott, rúgott egy kapufát és kapott egy sárga lapot.","shortLead":"Két bajnoki döntetlen után ismét nyert a Liverpool, Szoboszlai Dominik 80 percet játszott, rúgott egy kapufát és kapott...","id":"20250118_liverpool-fc-brentford-premier-league-darwin-nunez-szoboszlai-dominik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/479a831d-5cb3-41b7-bb91-95e3e832aa27.jpg","index":0,"item":"bf05da63-4e9f-4ec1-92db-714726238ae6","keywords":null,"link":"/sport/20250118_liverpool-fc-brentford-premier-league-darwin-nunez-szoboszlai-dominik-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 17:55","title":"A hosszabbításban két gólt lőtt és nyert a Liverpool, megszakadt a listavezető rossz sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe25724b-cafb-4313-9679-627a7502a45e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rászállt a kínai cégekre az ismert osztrák adatvédelmi aktivista, Max Schrems, aki korábban a Metát is megszorongatta, az Európai Unió pedig az ő nevével fémjelezve hozott már két adatvédelmi ítéletet is.","shortLead":"Rászállt a kínai cégekre az ismert osztrák adatvédelmi aktivista, Max Schrems, aki korábban a Metát is megszorongatta...","id":"20250120_tiktok-temu-xiaomi-wechat-aliexpress-shien-adatvedelem-gdpr-max-schrems","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe25724b-cafb-4313-9679-627a7502a45e.jpg","index":0,"item":"c3ba47c0-443a-46ab-a5c3-98b89e3d59e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_tiktok-temu-xiaomi-wechat-aliexpress-shien-adatvedelem-gdpr-max-schrems","timestamp":"2025. január. 20. 09:06","title":"Brutális bírságot kaphat a Temu, a TikTok, a Xiaomi és több kínai vállalat Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]