[{"available":true,"c_guid":"d8447113-a39a-4711-b111-783e5fe6b10d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tizennyolc éves, ruandai származású Axel Rudakubana hétfőn bűnösnek vallotta magát a hatéves Bebe King, a hétéves Elsie Dot Stancombe és a kilencéves Alice da Silva Aguiar meggyilkolásában, valamint további nyolc gyermek és két felnőtt elleni gyilkossági kísérlet vádjában. Csütörtökön a bíróság kimondta az ítéletet. ","shortLead":"A tizennyolc éves, ruandai származású Axel Rudakubana hétfőn bűnösnek vallotta magát a hatéves Bebe King, a hétéves...","id":"20250123_southport-gyilkossag-gyerekek-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8447113-a39a-4711-b111-783e5fe6b10d.jpg","index":0,"item":"9d4b4060-75ec-414e-a340-35d80d69b5e6","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_southport-gyilkossag-gyerekek-itelet","timestamp":"2025. január. 23. 19:15","title":"„Annyira örülök, hogy azok a gyerekek halottak”– 52 év börtönbüntetést kapott a fiú, aki három kislányt késelt halálra Southportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2831534a-18c3-4942-8bcc-592510d5b9e8","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Két nehéz meccs vár még a Fradira, és lehet, hogy az egy pont nem lesz elég a továbbjutáshoz.","shortLead":"Két nehéz meccs vár még a Fradira, és lehet, hogy az egy pont nem lesz elég a továbbjutáshoz.","id":"20250123_fradi-europa-liga-meccsek-sorsolas-frankfurt-az-alkmaar-robbie-keane","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2831534a-18c3-4942-8bcc-592510d5b9e8.jpg","index":0,"item":"a3da3863-cbf1-4d95-bcb9-011a5e0c6fcc","keywords":null,"link":"/sport/20250123_fradi-europa-liga-meccsek-sorsolas-frankfurt-az-alkmaar-robbie-keane","timestamp":"2025. január. 23. 05:31","title":"Bajba kerülhet a Ferencváros az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1d23b3-e3af-498f-bf42-8d086bf57663","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Samsung a Galaxy S25-széria premierjével egy időben tavaly bemutatott eszközét, a Galaxy Ring okosgyűrűt is elhozza a magyar piacra.","shortLead":"A Samsung a Galaxy S25-széria premierjével egy időben tavaly bemutatott eszközét, a Galaxy Ring okosgyűrűt is elhozza...","id":"20250122_samsung-galaxy-ring-okosgyuru-magyarorszag-megjelenes-ar-forintban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d1d23b3-e3af-498f-bf42-8d086bf57663.jpg","index":0,"item":"07f524e9-2846-41a1-9942-088ec62a2e47","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_samsung-galaxy-ring-okosgyuru-magyarorszag-megjelenes-ar-forintban","timestamp":"2025. január. 22. 19:01","title":"Megjelent Magyarországon a Samsung okosgyűrűje – íme a forintban mérhető Galaxy Ring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8702810e-8216-41f6-9f98-74a13a1ec964","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy szabolcsi útszakaszon mérték be az extrém gyorshajtót. ","shortLead":"Egy szabolcsi útszakaszon mérték be az extrém gyorshajtót. ","id":"20250124_190-es-tempo-gyorshajtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8702810e-8216-41f6-9f98-74a13a1ec964.jpg","index":0,"item":"c54f01af-dca0-47d7-ab79-082525bb8ff8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_190-es-tempo-gyorshajtas","timestamp":"2025. január. 24. 08:14","title":"Ausztriában ezért a kocsit is elvennék: 190-es tempóval ment a 90-es táblánál egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4209bc64-9929-480b-b835-313a6d1bf9c7","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A túszok elengedése feletti öröm aligha lesz tartós. Izrael folytathatja a háborút, a Hamász pedig újra toboroz, ami akadályokat állíthat az útba.","shortLead":"A túszok elengedése feletti öröm aligha lesz tartós. Izrael folytathatja a háborút, a Hamász pedig újra toboroz, ami...","id":"20250123_hvg-elso-fazis-gazai-tuzszunet-hamasz-","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4209bc64-9929-480b-b835-313a6d1bf9c7.jpg","index":0,"item":"c5e68d50-1109-4e1c-83b4-2f1e975f608e","keywords":null,"link":"/360/20250123_hvg-elso-fazis-gazai-tuzszunet-hamasz-","timestamp":"2025. január. 23. 11:00","title":"Aligha lesz tartós béke az izraeli tűzszünetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fcb62ef-0229-4266-b45b-1fa25d4c4fd0","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"A csütörtöki bombariadó során sehol nem találtak bombát és a rendőrség szerint senkinek az élete nem forgott veszélyben, voltak, akik értetlenkedtek is, hogy mi ez a nagy felhajtás. Csakhogy sok diákkal egyáltalán nem közölték a tanárok, hogy a fenyegetés komolytalan, emiatt sokan kifejezetten aggódtak, és sok diák sírva reagálta le az első sokkot. ","shortLead":"A csütörtöki bombariadó során sehol nem találtak bombát és a rendőrség szerint senkinek az élete nem forgott...","id":"20250124_Bombariado-felelem-tajekoztatas-Orban-diakok-szulok-oktatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fcb62ef-0229-4266-b45b-1fa25d4c4fd0.jpg","index":0,"item":"602ca98c-a015-4564-8302-8913ef676d4b","keywords":null,"link":"/elet/20250124_Bombariado-felelem-tajekoztatas-Orban-diakok-szulok-oktatas-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 16:01","title":"Lehet, hogy senki nem volt veszélyben, de ezt nem így érezték a kisiskolások, akik még sosem hallottak bombariadóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30389f19-3ed5-4ae2-85e2-f2a25357e350","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fontos lenne, hogy visszakerüljünk az Erasmus-programba, mert jelenleg kiestünk az európai networkből – mondja Gyenge Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Karának dékánja.","shortLead":"Fontos lenne, hogy visszakerüljünk az Erasmus-programba, mert jelenleg kiestünk az európai networkből – mondja Gyenge...","id":"20250122_Gyenge-Zoltan-SZTE-bolcseszet-tarsadalomtudomany-dekan-HVG-Diploma-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30389f19-3ed5-4ae2-85e2-f2a25357e350.jpg","index":0,"item":"5b25d9d6-b4e0-4cc0-b24a-f0a19b7a1ddb","keywords":null,"link":"/360/20250122_Gyenge-Zoltan-SZTE-bolcseszet-tarsadalomtudomany-dekan-HVG-Diploma-2025","timestamp":"2025. január. 22. 18:30","title":"„Nagyon rossz sztereotípia, hogy bölcsészdiplomával nem lehet elhelyezkedni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3334fb4c-bbd8-43db-bfda-6a247551e192","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az államkincstári elnöki állás szakmai követelményeit eddig tételesen felsorolta egy kormányrendelet, most ezeket kihúzták, és csak annyi szerepel a helyükön, hogy a szakmai és képesítési feltételekről a miniszter dönt.","shortLead":"Az államkincstári elnöki állás szakmai követelményeit eddig tételesen felsorolta egy kormányrendelet, most ezeket...","id":"20250124_nagy-marton-mak-elnok-kinevezes-szakmai-feltetelek-kormanyrendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3334fb4c-bbd8-43db-bfda-6a247551e192.jpg","index":0,"item":"fd12d291-91b2-4cf4-8b50-11debd0b5abe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_nagy-marton-mak-elnok-kinevezes-szakmai-feltetelek-kormanyrendelet","timestamp":"2025. január. 24. 07:45","title":"Nagy Márton bárkit kinevezhet a Magyar Államkincstár élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]