[{"available":true,"c_guid":"30593b43-9127-48db-aab4-e750f31217b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán fegyveres erők szerint 84 embert mentettek ki a légicsapás után, amiért az oroszokat okolják. Moszkva viszont közölte, hogy szerinte az ukránok okolhatók a négy civil áldozatot követelő támadásért.","shortLead":"Az ukrán fegyveres erők szerint 84 embert mentettek ki a légicsapás után, amiért az oroszokat okolják. Moszkva viszont...","id":"20250202_Ukrajna-es-Oroszorszag-egymast-hibaztatja-mert-tobb-ember-meghalt-egy-kurszki-iskolat-ert-raketatamadasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30593b43-9127-48db-aab4-e750f31217b9.jpg","index":0,"item":"bbef8e7f-3e1c-4b92-a380-d6227023715f","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Ukrajna-es-Oroszorszag-egymast-hibaztatja-mert-tobb-ember-meghalt-egy-kurszki-iskolat-ert-raketatamadasban","timestamp":"2025. február. 02. 11:37","title":"Ukrajna és Oroszország egymást hibáztatja, mert többen meghaltak egy kurszki iskolát ért rakétatámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f51f15-752d-41e8-b9d6-11bf5d34182d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös ellenzéki tüntetést hirdetett március 15-ére Gyurcsány Ferenc a DK tisztújító kongresszusán. A pártelnök nemcsak Orbánnak, de Elon Musknak is beszólt, végül megjegyezte: fontos az is, mi lesz Orbán után.","shortLead":"Közös ellenzéki tüntetést hirdetett március 15-ére Gyurcsány Ferenc a DK tisztújító kongresszusán. A pártelnök nemcsak...","id":"20250202_Gyurcsany-Ferenc-Demokratikus-Koalicio-tisztujitas-kongresszus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f51f15-752d-41e8-b9d6-11bf5d34182d.jpg","index":0,"item":"7b63e476-2657-4051-86c1-d053ae082fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_Gyurcsany-Ferenc-Demokratikus-Koalicio-tisztujitas-kongresszus","timestamp":"2025. február. 02. 16:20","title":"Gyurcsány már koalíciós kormányt vizionál és március 15-én meg is alapozná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed72555a-9de9-47da-8d44-5f9d33c62618","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megkezdődött a frissített dizájnú és modernizált technikájú faceliftes BMW iX hazai forgalmazása.","shortLead":"Megkezdődött a frissített dizájnú és modernizált technikájú faceliftes BMW iX hazai forgalmazása.","id":"20250203_magyarorszagon-a-700-kilometeres-hatotavu-uj-elektromos-bmw-ix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed72555a-9de9-47da-8d44-5f9d33c62618.jpg","index":0,"item":"6ec594c5-2f87-4814-b96f-7db145b6ed5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250203_magyarorszagon-a-700-kilometeres-hatotavu-uj-elektromos-bmw-ix","timestamp":"2025. február. 03. 06:41","title":"Magyarországon a 700 kilométeres hatótávú új elektromos BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89dd0307-c9d2-4a82-8e11-a90abb8f38b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnöke szerint a kegyelmi botránnyal indult 2024-es év a kormány számára politikailag rendkívül sikeres volt. Magyar Péterről pedig azt gondolja, hogy egy „idegbeteg csávó”.","shortLead":"A Fidesz alelnöke szerint a kegyelmi botránnyal indult 2024-es év a kormány számára politikailag rendkívül sikeres...","id":"20250203_Kubatov-Gabor-Magyar-Peter-egy-gatlastalan-hulye-gyerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89dd0307-c9d2-4a82-8e11-a90abb8f38b2.jpg","index":0,"item":"7e092451-06db-4074-ae7e-ad20e618fb99","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Kubatov-Gabor-Magyar-Peter-egy-gatlastalan-hulye-gyerek","timestamp":"2025. február. 03. 08:23","title":"Kubatov Gábor: Magyar Péter egy gátlástalan hülye gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0ef73c-f42b-4e83-9b02-8297377cc3b6","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Kirúgták az óvónőt, mert nem szavazott a Fidesszel – nagyjából ezzel a címmel ment körbe a magyar sajtóban az, ami Nyírcsászáriban történt január végén. De a politikai háború nem Demeter Zsuzsa kirúgásával kezdődött. Zsarolás, lejáratás, kavarás, hazugság és megalázás a Nyírségben. ","shortLead":"Kirúgták az óvónőt, mert nem szavazott a Fidesszel – nagyjából ezzel a címmel ment körbe a magyar sajtóban az, ami...","id":"20250203_A-nyircsaszari-ovono-kirugasa-csak-a-jeghegy-csucsa-a-faluban-poltikai-haboru-van-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b0ef73c-f42b-4e83-9b02-8297377cc3b6.jpg","index":0,"item":"4182672c-bb83-49af-b764-28318b4528e7","keywords":null,"link":"/360/20250203_A-nyircsaszari-ovono-kirugasa-csak-a-jeghegy-csucsa-a-faluban-poltikai-haboru-van-riport","timestamp":"2025. február. 03. 06:30","title":"A nyírcsászári óvónő kirúgása csak a jéghegy csúcsa, a faluban politikai háború van – riport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a86841-ea03-4b0c-b98b-8108c6dd801b","c_author":"EUrologus/Moravecz Kata","category":"360","description":"Mennyire átlátható és a nyilvánosság számára hozzáférhető a parlamenti döntéshozatal a világ különböző részein? Cikkünkben nemzeti parlamentek munkáját hasonlítjuk össze: milyen és mennyit adatot tesznek közzé, mennyire könnyű azokat megtalálni. Például végig kell-e nézni egy adott információ megszerzéséhez a maratoni élő közvetítéseket vagy elolvasni több száz oldalnyi jegyzőkönyvet?","shortLead":"Mennyire átlátható és a nyilvánosság számára hozzáférhető a parlamenti döntéshozatal a világ különböző részein...","id":"20250203_eurologus-europai-parlament-nezeti-parlamentek-nyilvanossag-atlathatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92a86841-ea03-4b0c-b98b-8108c6dd801b.jpg","index":0,"item":"64726bc5-16b6-4834-83f5-5e68e11b2e40","keywords":null,"link":"/360/20250203_eurologus-europai-parlament-nezeti-parlamentek-nyilvanossag-atlathatosag","timestamp":"2025. február. 03. 14:41","title":"Ember legyen a talpán, aki meg akarja tudni, hogyan szavazott a képviselője a magyar parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért olyan nagyon mégse, mert telitalálatos szelvény nem volt, az öttalálatosok nyereménye pedig csak egy negyed négyzetméternyi budapesti új lakásra elég.","shortLead":"Azért olyan nagyon mégse, mert telitalálatos szelvény nem volt, az öttalálatosok nyereménye pedig csak egy negyed...","id":"20250202_Megvannak-a-nyertes-lottoszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"cf5765ce-743f-4ee1-aaf0-25aa1ec3bdec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Megvannak-a-nyertes-lottoszamok","timestamp":"2025. február. 02. 17:14","title":"Megvannak a nyertes lottószámok, örülhetnek a prímszámok szerelmesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bebac6-1bc5-44f1-8eb2-9085dd07a986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy komáromi középiskola igazgatója szexuális kapcsolatba került egy diáklánnyal, az egyik oktató erről trágár stílusban kommunikált nyilvánosan.","shortLead":"Egy komáromi középiskola igazgatója szexuális kapcsolatba került egy diáklánnyal, az egyik oktató erről trágár...","id":"20250203_Jol-teszi-hogy-bassza-a-kislanyokat-az-igazgato-mondta-egy-oktato-aki-ellen-panasszal-eltek-a-diakok-es-szulok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1bebac6-1bc5-44f1-8eb2-9085dd07a986.jpg","index":0,"item":"801bd890-c5cb-4801-9566-2e3a4d658da8","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Jol-teszi-hogy-bassza-a-kislanyokat-az-igazgato-mondta-egy-oktato-aki-ellen-panasszal-eltek-a-diakok-es-szulok","timestamp":"2025. február. 03. 09:32","title":"„Jól teszi” – mondta a komáromi tanár az igazgatójáról, miután az szexuális kapcsolatot létesített egy diákjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]