A macskák imádják a magas helyeket, és azokat akrobatikus ügyességgel képesek megközelíteni. Magaslatok iránti vonzódásukat a kutatók evolúciós örökségükkel magyarázzák: vérbeli vadászként szeretik belátni az egész terepet, hogy minden apró prédát kiszúrhassanak, egyúttal elbújhassanak a rájuk veszélyt jelentő ragadozók elől. Ahhoz azonban, hogy magabiztosan mozoghassanak nagy magasságokban is, rendelkezniük kell egy különleges képességgel a zuhanás okozta sérülések elkerülése érdekében.

Az embereket már egészen régóta foglalkoztatja, hogyan képesek a macskák olyan ügyesen földre érkezni, és komolyabb baj nélkül megúszni számunkra nyaktörőnek tűnő eséseket is. 1894-ben egy francia tudós, Étienne-Jules Marey a fényképészet segítségével igyekezett megfejteni a macskák talpra esésének titkát: saját találmányával, a mozgás dokumentálására alkalmas kronofotográfiával rögzítette egy esésben lévő macska minden mozdulatát a levegőben. Ezeknek a pillanatképeknek a tanulmányozásával rekonstruálni tudta a mozdulatsort, jobban megértve ezáltal az állat testfelépítésének és egyes végtagjainak szerepét mozgáskoordinációjában.

Falling Cat is an 1894 short film produced and directed by Étienne-Jules Marey, a French scientist. It was filmed in a public park, Bois de Boulogne, and released in France. It is believed to be the first motion picture in history to show a live cat.