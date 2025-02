Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9600a090-7d66-4ed5-b170-4571881e1050","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hogy a pókok megéreznek illatokat, az köztudott, azonban azt, hogy ezt miként teszik, régóta kutatják a szakemberek. Német és svéd kutatók csapata megoldotta a rejtélyt, rájöttek arra, hol található a pókok „orra”.","shortLead":"Hogy a pókok megéreznek illatokat, az köztudott, azonban azt, hogy ezt miként teszik, régóta kutatják a szakemberek...","id":"20250211_him-darazspokok-szagloszerve-labon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9600a090-7d66-4ed5-b170-4571881e1050.jpg","index":0,"item":"848c1988-aaa6-40f2-acfc-b84705941828","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_him-darazspokok-szagloszerve-labon","timestamp":"2025. február. 11. 11:03","title":"Nincsen orruk, mégis szagolnak a pókok, és most az is kiderült, hogy a lábukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Dnyeszteren túli szakadár terület nem kér a további uinós segítségből – írja a Bloomberg. ","shortLead":"A Dnyeszteren túli szakadár terület nem kér a további uinós segítségből – írja a Bloomberg. ","id":"20250211_Dubaj-MET-orosz-gaz-Moldova-dnyeszteren-tuli-terulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf.jpg","index":0,"item":"7ce2b79b-473f-410e-99b5-4d352de4ea18","keywords":null,"link":"/360/20250211_Dubaj-MET-orosz-gaz-Moldova-dnyeszteren-tuli-terulet","timestamp":"2025. február. 11. 10:14","title":"Dubaji pénzért magyar cég szállít orosz gázt Moldova fagyoskodó oroszbarát régiójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6084dab3-2276-4d23-98dc-e8ebc48e771d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ember meghalt, Vince Neil nem tartózkodott a repülőgépen, de a barátnője igen, ő kórházba került.","shortLead":"Egy ember meghalt, Vince Neil nem tartózkodott a repülőgépen, de a barátnője igen, ő kórházba került.","id":"20250211_motley-crue-magangep-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6084dab3-2276-4d23-98dc-e8ebc48e771d.jpg","index":0,"item":"0e410db4-114e-4841-929f-02deabc087d7","keywords":null,"link":"/elet/20250211_motley-crue-magangep-baleset","timestamp":"2025. február. 11. 08:41","title":"Végzetes ütközés: a Mötley Crüe frontemberének magángépe a kifutón rohant bele egy másik repülőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Nielsen piackutató cég felmérése szerint a tévén már több időt töltenek az amerikaiak a youtube-ozással, mint a telefonjukon.","shortLead":"A Nielsen piackutató cég felmérése szerint a tévén már több időt töltenek az amerikaiak a youtube-ozással, mint...","id":"20250212_youtube-video-platform-okostelefon-teve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab.jpg","index":0,"item":"fc1bd366-fe2e-4dc5-b567-1942f6bd913f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_youtube-video-platform-okostelefon-teve","timestamp":"2025. február. 12. 20:03","title":"Valami nagyot változott a YouTube-on: a nagyon sokan már nem a mobiljukon nézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d944c85-ee95-4d3f-94e8-fbe5100b8f1b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A német gyártó legújabb Dakar tematikájú modellje várhatóan 541 lóerős hibrid hajtáslánccal támad.","shortLead":"A német gyártó legújabb Dakar tematikájú modellje várhatóan 541 lóerős hibrid hajtáslánccal támad.","id":"20250213_erosebb-uj-911-dakar-sportkocsival-lepi-meg-a-rajongokat-a-porsche","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d944c85-ee95-4d3f-94e8-fbe5100b8f1b.jpg","index":0,"item":"afdf3a53-4e41-40d8-a980-e7584c0d748d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_erosebb-uj-911-dakar-sportkocsival-lepi-meg-a-rajongokat-a-porsche","timestamp":"2025. február. 13. 06:41","title":"Erősebb új 911 Dakar sportkocsival lepi meg a rajongókat a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem pusztán egyhavi megugrásról van szó, éves átlagban 5 százalék fölé várható az infláció. Az eddig vártnál magasabb infláció mellett valószínűtlen, hogy a jegybank idén még tud kamatot csökkenteni, de akár kamatemelés is benne lehet a pakliban.","shortLead":"Nem pusztán egyhavi megugrásról van szó, éves átlagban 5 százalék fölé várható az infláció. Az eddig vártnál magasabb...","id":"20250211_inflacio-elemzok-kamatemeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe.jpg","index":0,"item":"5a370dc7-a1c6-4d52-ba06-bb1f8f283ba1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_inflacio-elemzok-kamatemeles","timestamp":"2025. február. 11. 10:57","title":"Elemzők az inflációról: Hidegzuhany, a megélhetési válságot idézi, akár kamatemelés jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d5faa8-d429-4b15-892e-6f97b5302200","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem véletlenül az egyik legzsúfoltabb területen dolgozik a legtöbbet a „lopós autó”. ","shortLead":"Nem véletlenül az egyik legzsúfoltabb területen dolgozik a legtöbbet a „lopós autó”. ","id":"20250211_fori-szabalytalan-parkolas-elszallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73d5faa8-d429-4b15-892e-6f97b5302200.jpg","index":0,"item":"d654c6cf-e156-4d4f-879c-b02e31108e34","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_fori-szabalytalan-parkolas-elszallitas","timestamp":"2025. február. 11. 10:00","title":"Egy kerület mind felett a fővárosi autóelszállításokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A szoros magyar–orosz viszony mellett az autóipari export is böki az amerikaiak csőrét. Orbán a Spiegel szerint úgy szigetelődött el Európában, hogy az óceán két partja között valójában szóba sem jön hídépítőként. ","shortLead":"A szoros magyar–orosz viszony mellett az autóipari export is böki az amerikaiak csőrét. Orbán a Spiegel szerint...","id":"20250212_spiegel-lapszemle-orban-viktor-trump-tornado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74.jpg","index":0,"item":"00903893-83fd-4f08-818d-8c6c94f98dac","keywords":null,"link":"/360/20250212_spiegel-lapszemle-orban-viktor-trump-tornado","timestamp":"2025. február. 12. 07:30","title":"Spiegel: Lehet, hogy Orbánt is elsöpri a Trump-tornádó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]