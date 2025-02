Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel velük a kesztyűt. Elég, ha a két legfontosabb szegmensre, a táplálkozásra és a mozgásra fókuszálunk, és máris kifelé tarthatunk a mély gödörből. ","shortLead":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel...","id":"20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f.jpg","index":0,"item":"0ae8f10b-9a9e-426c-b2d6-5f56bd46e924","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","timestamp":"2025. február. 10. 10:45","title":"Depressziódiétával és fizikai antidepresszánssal a lelkünkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Igen, ezek az ötös lottó nyerőszámai. A hatos szám szerelmesei járhattak jól.","shortLead":"Igen, ezek az ötös lottó nyerőszámai. A hatos szám szerelmesei járhattak jól.","id":"20250208_32-milliard-forintot-erhettek-volna-ezek-a-szamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"ac67c2f8-61db-473d-a06b-fbbe99d5b0fe","keywords":null,"link":"/elet/20250208_32-milliard-forintot-erhettek-volna-ezek-a-szamok","timestamp":"2025. február. 08. 20:15","title":"3,2 milliárd forintot érhettek volna ezek a számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e74a97c-4f88-4aa7-a968-c4a72f61524d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Egyikük ráadásul elképesztő rekorddöntésre készül.","shortLead":"Egyikük ráadásul elképesztő rekorddöntésre készül.","id":"20250209_apatest-sorhas-sport-nfl-patrick-mahomes-kansas-city-chiefs-super-bowl-philadelphia-eagles-labdarugas-foci-ailton-puskas-ferenc-cristiano-ronaldo-oliver-miller-phil-kessel-luka-doncic-nikola-jokic-nba-nhl-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e74a97c-4f88-4aa7-a968-c4a72f61524d.jpg","index":0,"item":"f86d9a52-d3de-4604-91cf-6c63b1d69031","keywords":null,"link":"/sport/20250209_apatest-sorhas-sport-nfl-patrick-mahomes-kansas-city-chiefs-super-bowl-philadelphia-eagles-labdarugas-foci-ailton-puskas-ferenc-cristiano-ronaldo-oliver-miller-phil-kessel-luka-doncic-nikola-jokic-nba-nhl-ebx","timestamp":"2025. február. 09. 14:00","title":"Szégyen az apatest? Ugyan már, a világ legjobb sportolóinak is sörhasa van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4def562-5280-4d0f-bde8-a7a790e88cc5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az első kiadást egy, a borítón található elírásról lehet megismerni, amelyet a későbbi újranyomások alkalmával már javítottak.","shortLead":"Az első kiadást egy, a borítón található elírásról lehet megismerni, amelyet a későbbi újranyomások alkalmával már...","id":"20250209_harry-potter-konyv-aukcio-licit-arveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4def562-5280-4d0f-bde8-a7a790e88cc5.jpg","index":0,"item":"939d40c1-1b81-4c0c-849e-14ecccef41d2","keywords":null,"link":"/elet/20250209_harry-potter-konyv-aukcio-licit-arveres","timestamp":"2025. február. 09. 14:44","title":"Majdnem a szemétben landolt, végül 10 millió forintért kelt el egy Harry Potter-könyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e595df1a-3292-4e9e-aa03-c298a9c7bdc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség javítóintézeti nevelést kért a gyerekre.","shortLead":"Az ügyészség javítóintézeti nevelést kért a gyerekre.","id":"20250210_bonyi-keseles-kiskoru-vademeles-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e595df1a-3292-4e9e-aa03-c298a9c7bdc8.jpg","index":0,"item":"e39bdb50-354a-4070-8e60-ff69b43e1d47","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_bonyi-keseles-kiskoru-vademeles-ebx","timestamp":"2025. február. 10. 08:16","title":"Vádat emeltek a bőnyi kislány ellen, aki egy húszcentis késsel próbálta megölni egy osztálytársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243def90-b76a-4b3f-b21b-937641f4779a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vasárnap délután automatikus védelmi működés lépett életbe a Paksi Atomerőműben.","shortLead":"Vasárnap délután automatikus védelmi működés lépett életbe a Paksi Atomerőműben.","id":"20250209_paksi-atomeromu-4-es-blokk-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/243def90-b76a-4b3f-b21b-937641f4779a.jpg","index":0,"item":"3a4e3cdd-60f0-423c-a17c-10f815c8f46c","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_paksi-atomeromu-4-es-blokk-hiba","timestamp":"2025. február. 09. 21:25","title":"Hiba történt a Paksi Atomerőmű 4-es blokkjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050b5463-daab-4262-a0a5-ed69dd392cf1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A kínai valóság szembejött az amerikai elnök vágyvezérelt és erőfitogtatásból álló világával, és ez újratervezésre késztetheti Donald Trumpot. A távol-keleti startup ott mutatott be az amerikai techóriásoknak, ahol a jövő eldől: a mesterséges intelligencia alkalmazásában.","shortLead":"A kínai valóság szembejött az amerikai elnök vágyvezérelt és erőfitogtatásból álló világával, és ez újratervezésre...","id":"20250209_hvg-mi-kina-usa-deepseek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/050b5463-daab-4262-a0a5-ed69dd392cf1.jpg","index":0,"item":"0c2a01a5-9b23-4692-92bb-127536013084","keywords":null,"link":"/360/20250209_hvg-mi-kina-usa-deepseek","timestamp":"2025. február. 09. 08:15","title":"Hiába gáncsolja az USA a kínai mesterséges intelligencia fejlesztését, Peking most túljárt Trumpék eszén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df8447a5-de23-4ebf-ba6a-cc1ac15e2469","c_author":"Székács Linda","category":"elet","description":"Havonta akár több napon keresztül nehezítheti meg nők tömegeinek mindennapjait a menstruációs fájdalom, aminek enyhítésére sokszor még a fájdalomcsillapító és görcsoldó szerek sem bizonyulnak elégnek. Erre jelenthetnek megoldást a különböző, hővel enyhítő eszközök, például a mikróban melegíthető plüssök és akár egy egyszerű, forró vízzel bevont melegvizes palack is.","shortLead":"Havonta akár több napon keresztül nehezítheti meg nők tömegeinek mindennapjait a menstruációs fájdalom, aminek...","id":"20250209_menstruacios-fajdalom-gorcs-enyhitese-ho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df8447a5-de23-4ebf-ba6a-cc1ac15e2469.jpg","index":0,"item":"6443a3e7-3d7d-46e8-8951-8b987b32730c","keywords":null,"link":"/elet/20250209_menstruacios-fajdalom-gorcs-enyhitese-ho","timestamp":"2025. február. 09. 06:01","title":"Így segíthet a hő a menstruációs fájdalom enyhítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]