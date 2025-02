Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f03f3cec-ac41-4759-98c4-d2fbc1c8454f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250216_Balesetet-szenvedett-egy-heteves-kisfiu-a-balatonfuredi-kilatonal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f03f3cec-ac41-4759-98c4-d2fbc1c8454f.jpg","index":0,"item":"1c663b19-8a43-42ac-8088-c309b91d3e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Balesetet-szenvedett-egy-heteves-kisfiu-a-balatonfuredi-kilatonal","timestamp":"2025. február. 16. 14:07","title":"Balesetet szenvedett egy hétéves kisfiú a balatonfüredi kilátónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f31a84-36f1-440b-bea1-ff981709470b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A tavaly Karsai Dánielnek ítélt díjat idén Laczó Adrienn és Vadász Viktor lemondott bírák vették át.","shortLead":"A tavaly Karsai Dánielnek ítélt díjat idén Laczó Adrienn és Vadász Viktor lemondott bírák vették át.","id":"20250217_magyar-civil-becsuletrend-biroi-fuggetlenseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48f31a84-36f1-440b-bea1-ff981709470b.jpg","index":0,"item":"16ce4132-91d4-4849-83b4-11e879188893","keywords":null,"link":"/elet/20250217_magyar-civil-becsuletrend-biroi-fuggetlenseg","timestamp":"2025. február. 17. 11:46","title":"Civil becsületrenddel tüntették ki a függetlenségükért kiálló bírákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köztük egy őz és egy csincsilla is.","shortLead":"Köztük egy őz és egy csincsilla is.","id":"20250215_Leegett-egy-allatmenhely-sok-allat-bent-egett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690.jpg","index":0,"item":"fe692c0a-def3-4747-890f-154559f3eb50","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Leegett-egy-allatmenhely-sok-allat-bent-egett","timestamp":"2025. február. 15. 21:53","title":"Leégett egy állatmenhely, több állat bent égett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec982c9-d582-4b6b-b719-e615550d1001","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kanadaiak 15 év, 26 győzelem után kaptak ki Sidney Crosbyval a soraikban. ","shortLead":"A kanadaiak 15 év, 26 győzelem után kaptak ki Sidney Crosbyval a soraikban. ","id":"20250216_Volt-nagy-csihi-puhi-9-masodperc-alatt-harman-verekedtek-ossze-a-jegkorong-orokrangadojan-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ec982c9-d582-4b6b-b719-e615550d1001.jpg","index":0,"item":"04c75e81-5363-44cd-a53b-38e1808c00c6","keywords":null,"link":"/sport/20250216_Volt-nagy-csihi-puhi-9-masodperc-alatt-harman-verekedtek-ossze-a-jegkorong-orokrangadojan-video","timestamp":"2025. február. 16. 14:34","title":"Volt nagy csihi-puhi: 9 másodperc alatt hárman verekedtek össze a jégkorong örökrangadóján – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6c638c-25e6-4d16-8e99-91dc4e45b78e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez a második szakasza annak a projektnek, amelynek keretein belül már felépült egy egymilliárd dolláros adatközpont Lengyelországban.","shortLead":"Ez a második szakasza annak a projektnek, amelynek keretein belül már felépült egy egymilliárd dolláros adatközpont...","id":"20250217_microsoft-lengyelorszag-befektetes-hadsereg-kiberbiztonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d6c638c-25e6-4d16-8e99-91dc4e45b78e.jpg","index":0,"item":"71b17de7-44b9-4883-bdf1-73c6fbc0f458","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_microsoft-lengyelorszag-befektetes-hadsereg-kiberbiztonsag","timestamp":"2025. február. 17. 12:05","title":"Újabb 700 millió dollárt fektet be a Microsoft Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8c6965-d25f-4103-9682-45f4c3ed0796","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiadta a 2024 második félévére vonatkozó jelentését az internetes sebességmérésre szakosodott Speedtest. A magyar piac viszonylatában fény derült arra is, hogy melyik szolgáltatónál a legjobb az internet, ha játékról van szó.","shortLead":"Kiadta a 2024 második félévére vonatkozó jelentését az internetes sebességmérésre szakosodott Speedtest. A magyar piac...","id":"20250217_speedtest-connectivity-report-magyarorszag-otthoni-mobil-internet-sebesseg-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8c6965-d25f-4103-9682-45f4c3ed0796.jpg","index":0,"item":"f518a731-99be-4192-97bd-3be938de32d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_speedtest-connectivity-report-magyarorszag-otthoni-mobil-internet-sebesseg-adatok","timestamp":"2025. február. 17. 11:25","title":"Hol a leggyorsabb az internet? Melyik szolgáltató a legjobb, ha játékról van szó? Kijöttek a magyarországi sebességadatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2455de0-fc66-4b51-bc9c-3d4ed8c47761","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetkezendő napokban fagyosak lesznek a hajnalok. ","shortLead":"Az elkövetkezendő napokban fagyosak lesznek a hajnalok. ","id":"20250217_idojaras-fagypont-alatti-homerseklet-elorejelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2455de0-fc66-4b51-bc9c-3d4ed8c47761.jpg","index":0,"item":"1db58eef-fa7f-4fcf-86c2-7f18857c75f4","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_idojaras-fagypont-alatti-homerseklet-elorejelzes","timestamp":"2025. február. 17. 07:02","title":"Hajnalban akár -15 fok is lehetett, és ez nem lesz jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Hekkerek blokkolták a Nemzeti Régészeti Intézet szervereit – tudta meg a HVG. Nem tudni pontosan, milyen szerverekhez férhettek hozzá, az intézetnél jelenleg az adatok visszaállítása zajlik. Az biztos, hogy a munkatársak nem tudnak dolgozni, állnak a régészeti feltárások és így azok a beruházások is, amelyek megkezdéséhez előzetes feltárásokra van szükség.","shortLead":"Hekkerek blokkolták a Nemzeti Régészeti Intézet szervereit – tudta meg a HVG. Nem tudni pontosan, milyen szerverekhez...","id":"20250217_NRI-hackeles-regeszeti-intezet-fresz-ferenc-valtsagdij-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"b27e79c5-4400-45bb-8d72-01f7d2591491","keywords":null,"link":"/360/20250217_NRI-hackeles-regeszeti-intezet-fresz-ferenc-valtsagdij-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 12:36","title":"Hekkerek törték fel a Nemzeti Régészeti Intézet szervereit, érzékeny tervekhez juthattak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]