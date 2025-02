Tavaly nagy csinnadrattával tette közzé a luxus-életmódmárkájának indulását Meghan Markle, de az American Riviera Orchard (ARO) teljes zsákutca volt: a weboldala és az Instagram-oldala sem kínált semmit egy logón és egy feliraton kívül, egy idő után pedig érthetetlen volt, hogy egyáltalán miért jelentette be az indulását.

Harry herceg felesége most megpróbál új életet lehelni a vállalkozásába, bár egy izgatott állapotban rögzített Instagram-videónál több nem derül ki most sem arról, hogy mi ez az új márka. A sajtóértesülések szerint a védjegyet elbukó Amerikai Riviera Orchard mindenesetre a múlté, az új brand pedig az As ever, amely mögött azonban most is csak egy élettelen weboldal van, az oda tévedő csak annyit tehet, hogy megadja az e-mail-címét, ha értesülni akar a fejleményekről.

Az eddigi hozzáálláshoz képest újdonság, hogy a gyerekeik magánéletének védelmét annyira nagyra tartó sussexi hercegné minden jel szerint a 3 éves kislányával, Lilivel szerepel a nyitóoldal fotóján. Kérdés, hogy az eddigi elveivel szakítva a gyerekeket kereskedelmi célból mégis megosztja-e a nyilvánossággal.

A vállalkozás szorosan kapcsolódik Markle eredetileg januárra tervezett, de a Los Angeles-i tűzvész miatt márciusra csúsztatott netflixes főzőműsorához, a termékeket pedig a Netflixszel együttműködésben fogja piacra dobni. Egyelőre csak annyit árult el ezekről, hogy lesz köztük lekvár – a kutyakeksz mellett ez volt a megboldogult ARO egyetlen kísérleti terméke, amelyet a celeb barátain keresztül próbált meg megfuttatni az Instagramon.

Feministából stepfordi feleség – Meghan Markle még mindig nem döntötte el, hogyan menti meg a világot A sussexi hercegné már nem a monarchiát akarja megreformálni, de még a magánélet védelméért indított harcban is visszavonulót fújt azzal, hogy visszatért az Instagramra. Helyette bevonult a konyhába, ahonnan korábban alig győzte kizavarni a nőket. Harry herceg felesége teljes kört írt le: lehet, hogy rövid ideig megfordult a brit királyi családban, de valójában mindvégig influenszer volt, és az is maradt.

Markle a videóban utal arra, hogy az új márkájával visszanyúl ahhoz a szerephez, amelyet a Harry herceggel való megismerkedése előtt játszott, amikor The Tig néven életmódbogot vezetett. Azaz az influenszerkedés lesz az új pénzkereseti forrása. A termékeit a Netflix pop-up boltjaiban fogják árulni két amerikai plázában, illetve feltehetően a Shopifyon keresztül is értékesítenek majd.

A mostani bejelentés is némileg elhamarkodottnak tűnik, az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala szerint ugyanis az As Ever névre vonatkozó védjegybejelentés elbírálása még mindig folyamatban van.