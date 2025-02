Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ed4a8b7a-3580-49a1-b3a6-bbb817241c79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pilhál Tamás kételkedés nélkül, határozottan állt bele arccal az orosz propagandába.","shortLead":"Pilhál Tamás kételkedés nélkül, határozottan állt bele arccal az orosz propagandába.","id":"20250220_bucsa-magyar-nemzet-szinjatek-pilhal-orosz-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed4a8b7a-3580-49a1-b3a6-bbb817241c79.jpg","index":0,"item":"b818e2a6-f5d1-418c-8bc6-75be91c62956","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_bucsa-magyar-nemzet-szinjatek-pilhal-orosz-propaganda","timestamp":"2025. február. 20. 11:43","title":"Bucsai színjátékról ír a Magyar Nemzet publicistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1716a4-fddb-42ad-bee7-265de70433b1","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nagy leépítéshullám a kirándulók biztonságát is veszélyeztetheti az Egyesült Államokban.","shortLead":"A nagy leépítéshullám a kirándulók biztonságát is veszélyeztetheti az Egyesült Államokban.","id":"20250219_elon-musk-nemzeti-park-leepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c1716a4-fddb-42ad-bee7-265de70433b1.jpg","index":0,"item":"8568948d-2f18-4f0a-a2ed-96749f58e143","keywords":null,"link":"/zhvg/20250219_elon-musk-nemzeti-park-leepites","timestamp":"2025. február. 19. 14:43","title":"A nemzeti park vécépucolóját is kirúgatta Elon Musk hivatala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86","c_author":"Bábel Vilmos","category":"vilag","description":"Az, hogy a háborút az ukránok „kezdték”, az orosz háborús narratíva szó szerinti átvétele. Ilyesmit még a magyar kormányzat tagjai sem engedtek meg maguknak, legalábbis eddig. ","shortLead":"Az, hogy a háborút az ukránok „kezdték”, az orosz háborús narratíva szó szerinti átvétele. Ilyesmit még a magyar...","id":"20250219_Trump-arrol-beszelt-hogy-az-ukranok-kezdtek-a-haborut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86.jpg","index":0,"item":"81da3251-cf11-4a04-8377-6c3ace062a4b","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Trump-arrol-beszelt-hogy-az-ukranok-kezdtek-a-haborut","timestamp":"2025. február. 19. 08:54","title":"„Nem kellett volna elkezdenetek. Megállapodhattatok volna” – Trump már arról beszél, hogy az ukránok kezdték a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump, Putyin és Hszi évei következnek, a kontinensnek sürgősen cselekednie kell, ha nem akar autokraták közé szorulni.","shortLead":"Trump, Putyin és Hszi évei következnek, a kontinensnek sürgősen cselekednie kell, ha nem akar autokraták közé szorulni.","id":"20250220_Joschka-Fischer-Europa-magara-maradt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86.jpg","index":0,"item":"90759b8f-837d-4bff-b436-e6fdbdb41da6","keywords":null,"link":"/360/20250220_Joschka-Fischer-Europa-magara-maradt","timestamp":"2025. február. 20. 07:30","title":"Joschka Fischer: Európa magára maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e1efcf-759a-4105-b4bb-3db3b2b337d3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A GTi-jelvényt nem viseli egy ideje egyetlen modelljük sem. ","shortLead":"A GTi-jelvényt nem viseli egy ideje egyetlen modelljük sem. ","id":"20250218_Peugeot-uj-fonoke-nyitott-a-208-GTi-ujjaelesztesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9e1efcf-759a-4105-b4bb-3db3b2b337d3.jpg","index":0,"item":"6b47b655-12b3-4fa0-99f4-6d112c75d1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_Peugeot-uj-fonoke-nyitott-a-208-GTi-ujjaelesztesere","timestamp":"2025. február. 18. 20:20","title":"Peugeot új főnöke nyitott a 208 GTi újjáélesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyomozás még mindig tart a haláluk ügyében, a család kapcsolatban van a helyi rendőrséggel. ","shortLead":"A nyomozás még mindig tart a haláluk ügyében, a család kapcsolatban van a helyi rendőrséggel. ","id":"20250220_Skociaban-eltunt-magyar-ikerpar-holttest-hazaszallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810.jpg","index":0,"item":"a58ddec9-66ac-4a65-9870-1fb62f15eda7","keywords":null,"link":"/elet/20250220_Skociaban-eltunt-magyar-ikerpar-holttest-hazaszallitas","timestamp":"2025. február. 20. 08:46","title":"Hazahozatják a Skóciában meghalt magyar ikerpár holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Janice Nixet 2022-ben jelentette fel a kislány bátyja, akivel a nő szintén kegyetlenkedett.","shortLead":"Janice Nixet 2022-ben jelentette fel a kislány bátyja, akivel a nő szintén kegyetlenkedett.","id":"20250219_vademeles-1978-gyerek-halaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070.jpg","index":0,"item":"a45e0094-9ad5-4833-ab1a-372ff16e4397","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_vademeles-1978-gyerek-halaleset","timestamp":"2025. február. 19. 17:54","title":"Ötven évvel az eset után vádoltak meg egy nőt azzal, hogy halálra forrázott egy ötéves gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df97a30f-878f-4da3-bfe1-9f0834731481","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Este tíz óra után néhány perccel lehetett érezni.","shortLead":"Este tíz óra után néhány perccel lehetett érezni.","id":"20250220_foldrenges-per-foldmozgas-katasztrofavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df97a30f-878f-4da3-bfe1-9f0834731481.jpg","index":0,"item":"5687f3c8-e684-4062-a178-38b3b5726f7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_foldrenges-per-foldmozgas-katasztrofavedelem","timestamp":"2025. február. 20. 05:19","title":"Most Pér térségében rengett a föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]