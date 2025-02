Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c0c3fb3-1299-4f7e-8f49-b29ccabe75da","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új lapkakészlettel rukkolt ki a neves tajvani chipgyártó, azonban megnézve a Dimensity 6400 specifikációit, inkább csalódás fogja el az embert.","shortLead":"Új lapkakészlettel rukkolt ki a neves tajvani chipgyártó, azonban megnézve a Dimensity 6400 specifikációit, inkább...","id":"20250219_mediatek-dimensity-6400-lapkakeszlet-specifikacio-6300-ujramarkazott-valtozata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c0c3fb3-1299-4f7e-8f49-b29ccabe75da.jpg","index":0,"item":"4b5fbd62-5e4f-4073-97c2-b5f5bcd9995e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_mediatek-dimensity-6400-lapkakeszlet-specifikacio-6300-ujramarkazott-valtozata","timestamp":"2025. február. 19. 13:03","title":"Ez kerül az olcsó telefonokba: bejelentett egy új lapkakészletet a MediaTek, csak az a baj, hogy nem is annyira új","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter személyisége mellett a volt vezérkari főnök tudását is kritizálta.","shortLead":"A honvédelmi miniszter személyisége mellett a volt vezérkari főnök tudását is kritizálta.","id":"20250218_Szalay-Bobrovniczky-Kristof-Ruszin-Szendi-Romulusz-Magyar-Peter-tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5.jpg","index":0,"item":"c59d4c32-f64f-4ffe-b657-6c8c1b402b21","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Szalay-Bobrovniczky-Kristof-Ruszin-Szendi-Romulusz-Magyar-Peter-tisza","timestamp":"2025. február. 18. 16:17","title":"„Folyamatos szerepzavarban van\" – Szalay-Bobrovniczky Kristóf is elmondta véleményét Ruszin-Szendi Romuluszról, aki nem késett a válasszal, és vitára hívta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7109f6-2379-436b-a853-b3d4158f50ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bonyolítja a mentést, hogy nehezen megközelíthető az érintett partszakasz. ","shortLead":"Bonyolítja a mentést, hogy nehezen megközelíthető az érintett partszakasz. ","id":"20250219_Tobb-mint-150-kis-kardszarnyu-delfin-uszott-ki-az-ausztral-tengerpartra---video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7109f6-2379-436b-a853-b3d4158f50ae.jpg","index":0,"item":"d71d1c25-da31-41a8-8865-4a105daaa81c","keywords":null,"link":"/zhvg/20250219_Tobb-mint-150-kis-kardszarnyu-delfin-uszott-ki-az-ausztral-tengerpartra---video","timestamp":"2025. február. 19. 07:48","title":"Több mint 150 kis kardszárnyú delfin úszott ki az ausztrál tengerpartra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d491a5-624b-446f-b7df-83c4d949d4af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban január eleje óta kell fizetni Manhattan egy részén, épp ott, ahol a Trump Tower is áll.","shortLead":"A városban január eleje óta kell fizetni Manhattan egy részén, épp ott, ahol a Trump Tower is áll.","id":"20250220_donald-trump-elnok-kiraly-new-york-manhattan-dugodij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5d491a5-624b-446f-b7df-83c4d949d4af.jpg","index":0,"item":"d8a53e61-9a26-4b52-872b-bfa97d623aed","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_donald-trump-elnok-kiraly-new-york-manhattan-dugodij","timestamp":"2025. február. 20. 06:18","title":"„Éljen soká a király” – írta magáról Trump, amikor a New York-i dugódíj eltöröltetéséről posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed497e90-7eb0-4895-9be3-717c8865c85f","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20250219_Marabu-Feknyuz-Europa-pufolese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed497e90-7eb0-4895-9be3-717c8865c85f.jpg","index":0,"item":"3d29d829-644a-482a-8ff4-33625e5c1fd3","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Marabu-Feknyuz-Europa-pufolese","timestamp":"2025. február. 19. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Európa püfölése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18420793-21ce-4df9-b814-375618630c83","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bono az amerikai külügyminisztérium Európai és Eurázsiai Ügyek Hivatalát vezeti.","shortLead":"Bono az amerikai külügyminisztérium Európai és Eurázsiai Ügyek Hivatalát vezeti.","id":"20250219_Magyarorszag-usa-kulugyminiszterium-tisztviselo-megbeszeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18420793-21ce-4df9-b814-375618630c83.jpg","index":0,"item":"0d6f1cb0-584a-41f9-a809-cc589c65877e","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Magyarorszag-usa-kulugyminiszterium-tisztviselo-megbeszeles","timestamp":"2025. február. 19. 21:51","title":"Magyarországon tárgyalt Louis Bono amerikai külügyi tisztviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dec2174-bd2f-4a44-808c-f6d10cb46bee","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az egyik legősibb, de legveszélyesebb sport az ökölvívás. Orvosszervezetek kampányoltak a betiltása mellett, az amatőrök egészségét fejvédővel próbálták megóvni, de úgy tűnik, az csak tetézte a bajt. Közelebb vihetnek a sorra ismétlődő tragédiák a sportág biztonságosabbá tételéhez?","shortLead":"Az egyik legősibb, de legveszélyesebb sport az ökölvívás. Orvosszervezetek kampányoltak a betiltása mellett...","id":"20250218_okolvivas-boksz-halalos-serulesek-fejvedo-john-cooney","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dec2174-bd2f-4a44-808c-f6d10cb46bee.jpg","index":0,"item":"c3d01e75-4803-4f16-9928-e75a191e6125","keywords":null,"link":"/sport/20250218_okolvivas-boksz-halalos-serulesek-fejvedo-john-cooney","timestamp":"2025. február. 18. 13:57","title":"Boksztragédiák: ha több életet tesz jobbá, mint ahányan belehalnak, akkor rendben van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d26a8f-23ce-4b5c-9a17-511a01ec86af","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bekerült a Guinness-rekordok könyvébe két harmadéves egyetemista – azzal, hogy 84 percen át lebegtettek, és tartottak „életben” egy szappanbuburékot. Bár ez nem tűnik nagy durranásnak, de a tudományban ez fontos lehet.","shortLead":"Bekerült a Guinness-rekordok könyvébe két harmadéves egyetemista – azzal, hogy 84 percen át lebegtettek, és tartottak...","id":"20250218_szappanbuborek-lebegtetes-guinness-rekord-84-perc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56d26a8f-23ce-4b5c-9a17-511a01ec86af.jpg","index":0,"item":"9c328fbe-b423-40ff-b020-fb8712ce002b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_szappanbuborek-lebegtetes-guinness-rekord-84-perc","timestamp":"2025. február. 18. 15:03","title":"Guinness-rekord: 84 percen át lebegtetett egy szappanbuborékot két egyetemista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]