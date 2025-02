Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok feltárták a legrégebbi, mintegy 150 millió éves rövidfarkú madár fosszíliáját, melynek felfedezése arra utal, hogy a madarak korábban jelenhettek meg a Földön, mint azt a tudósok eddig gondolták.","shortLead":"Kínai tudósok feltárták a legrégebbi, mintegy 150 millió éves rövidfarkú madár fosszíliáját, melynek felfedezése arra...","id":"20250223_madarak-kialakulasa-fosszilia-kinai-kutatok-20-millio-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599.jpg","index":0,"item":"1277f95a-7541-4f3b-88b1-4a45deec96d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_madarak-kialakulasa-fosszilia-kinai-kutatok-20-millio-ev","timestamp":"2025. február. 23. 08:03","title":"20 000 000 éves tévedésre derült fény a madarakkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c55df40-0225-40d3-a050-351fb1edd987","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy utasnak sem esett baja a ceglédi vonatbalesetnél, de a tilos jelzés ellenére a sínre hajtó autó vezetője és utasa is meghalt. A Budapest–Szeged vonalon jókora késésekre kell felkészülni.","shortLead":"Egy utasnak sem esett baja a ceglédi vonatbalesetnél, de a tilos jelzés ellenére a sínre hajtó autó vezetője és utasa...","id":"20250222_mozdony-auto-tuz-cegled-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c55df40-0225-40d3-a050-351fb1edd987.jpg","index":0,"item":"5f6e31b1-bcdc-4192-a351-6846bae113cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250222_mozdony-auto-tuz-cegled-baleset","timestamp":"2025. február. 22. 12:02","title":"Égett egy mozdony Cegléden, miután belehajtott egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"A cápa szájába sietnek a magyar felhasználók, kifejezetten gyatrának tűnik egy új felmérés szerint a felhasználók pénzügyi tájékozottsága. Hamis biztonságérzet jellemzi a magyar társadalmat a kiberbűnözéssel kapcsolatban: miközben az áldozatok száma éves szinten tízezres, az okozott károké immár tízmilliárdos nagyságrendű.","shortLead":"A cápa szájába sietnek a magyar felhasználók, kifejezetten gyatrának tűnik egy új felmérés szerint a felhasználók...","id":"20250222_kiberpajzs-felmeres-mastercard-online-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c.jpg","index":0,"item":"acd76347-637f-407a-993c-6053fa7b10ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250222_kiberpajzs-felmeres-mastercard-online-csalas","timestamp":"2025. február. 22. 07:30","title":"Táncra hívja a lakosság a kiberbűnözőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai vezérkari főnököt, a haditengerészet első emberét és a légierő helyettes vezérét is lecserélték.","shortLead":"Az amerikai vezérkari főnököt, a haditengerészet első emberét és a légierő helyettes vezérét is lecserélték.","id":"20250222_usa-hadsereg-trump-katona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584.jpg","index":0,"item":"b8ec8f90-5e7c-4735-b8fe-86cb34f27ac8","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_usa-hadsereg-trump-katona","timestamp":"2025. február. 22. 08:30","title":"Trumpék kirúgták az amerikai hadsereg három vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac796be-e503-4f56-90cc-1ea154e4c551","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elon Musk szerint a Tesla egyedi gyártási rendszerét nem lehet más cégekével összehozni. ","shortLead":"Elon Musk szerint a Tesla egyedi gyártási rendszerét nem lehet más cégekével összehozni. ","id":"20250221_Musk-cafol-Tesla-Nissan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ac796be-e503-4f56-90cc-1ea154e4c551.jpg","index":0,"item":"54871518-bc85-4397-a0ce-a711518585f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_Musk-cafol-Tesla-Nissan","timestamp":"2025. február. 21. 12:18","title":"Erős pletykának tűnt, de Musk cáfolja, hogy a Tesla mentené meg a Nissant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9fb501-5b81-4a8d-ae00-2a349141196e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy indiai gyógyszergyárban találták meg annak a veszélyes szernek a forrását, amely milliók függőségét okozza Nyugat-Afrikában.","shortLead":"Egy indiai gyógyszergyárban találták meg annak a veszélyes szernek a forrását, amely milliók függőségét okozza...","id":"20250221_indiaban-opiad-drogkrizis-afrika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c9fb501-5b81-4a8d-ae00-2a349141196e.jpg","index":0,"item":"1d1b7fb9-842a-43be-8ad3-a818c6f7f81e","keywords":null,"link":"/elet/20250221_indiaban-opiad-drogkrizis-afrika","timestamp":"2025. február. 21. 18:15","title":"Indiában gyártott opioidok okoznak drogkrízist afrikai országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hat izraelit adtak át a Hamász fegyveresei, cserébe 600 palesztin fogoly szabadul hamarosan.","shortLead":"Hat izraelit adtak át a Hamász fegyveresei, cserébe 600 palesztin fogoly szabadul hamarosan.","id":"20250222_Izrael-tuszok-tuszalku-Nova-fesztival-Hamasz-palesztin-konfliktus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331.jpg","index":0,"item":"d8570887-faf7-475f-b20d-e2fa6f625ffd","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_Izrael-tuszok-tuszalku-Nova-fesztival-Hamasz-palesztin-konfliktus","timestamp":"2025. február. 22. 16:26","title":"Újabb túszok térhettek vissza szombaton Izraelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4f52f-14dd-41e2-9c7f-860ce8b6a499","c_author":"HVG","category":"360","description":"Trump első elnöki hónapjában a legrosszabb forgatókönyv vált valóra: felforgatja az amerikai kormányzatot, és olyan vehemenciával külpolitizál, amitől mindenki tartott. Európának azonban nagyon gyorsan észhez kellene térnie, és kezébe vennie az irányítást, mert a régi világ már nem fog visszatérni, és még az is előfordulhat, hogy teljesen magára marad – ez volt a témája a HVG Címlapsztori rendezvényének, ahol Yaro Patrice külpolitikai szakértő és Csizmazia Gábor, az NKE adjunktusa volt a vendégünk.","shortLead":"Trump első elnöki hónapjában a legrosszabb forgatókönyv vált valóra: felforgatja az amerikai kormányzatot, és olyan...","id":"20250221_cimlapsztori-amerika-trump-yaro-patrice-csizmazia-gabor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2b4f52f-14dd-41e2-9c7f-860ce8b6a499.jpg","index":0,"item":"667557e1-21ba-45ac-8f62-5bd571732853","keywords":null,"link":"/360/20250221_cimlapsztori-amerika-trump-yaro-patrice-csizmazia-gabor","timestamp":"2025. február. 21. 13:50","title":"Európának meg kell értenie az amerikai álláspontot, és nem hisztériázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]