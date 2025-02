Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A jóhír elfogyott, repülőrajt nem is volt, de valamiről mégis beszélnie kell Orbán Viktornak az évértékelőn. Marad a harci hergelés, az ellenségképzés. Ellenségből pedig nincs hiány, ráadásul a legújabb, Magyar Péter még valós veszélyt is jelent a NER-re.","shortLead":"A jóhír elfogyott, repülőrajt nem is volt, de valamiről mégis beszélnie kell Orbán Viktornak az évértékelőn. Marad...","id":"20250222_Ujra-kilovagol-serege-ele-Orban-a-Brusszel-elleni-Negy-Csata-Vezere-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797.jpg","index":0,"item":"0b6ce6ac-c20d-4524-9060-068459e83b87","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Ujra-kilovagol-serege-ele-Orban-a-Brusszel-elleni-Negy-Csata-Vezere-ebx","timestamp":"2025. február. 22. 08:00","title":"Újra kilovagol serege elé Orbán, a Brüsszel elleni Négy Csata Vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf985a7-acdf-442b-9000-1f1a6bf8cfc1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Némi késedelemmel és megkötésekkel ugyan, de immáron az Apple mobiljain is lehet koppintással vagy karikázással keresni.","shortLead":"Némi késedelemmel és megkötésekkel ugyan, de immáron az Apple mobiljain is lehet koppintással vagy karikázással keresni.","id":"20250221_google-bekarikazos-kereses-megjelenes-iphone-ios-chrome","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acf985a7-acdf-442b-9000-1f1a6bf8cfc1.jpg","index":0,"item":"2f2f8596-c333-46f7-8af3-8850703589c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_google-bekarikazos-kereses-megjelenes-iphone-ios-chrome","timestamp":"2025. február. 21. 13:03","title":"Az iPhone-okra is megérkezett a Google bekarikázós keresése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nemzetközi lapszemle: válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"Nemzetközi lapszemle: válogatásunk a világlapok írásaiból.","id":"20250222_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"218e9a5b-17f1-419f-a521-30829e506512","keywords":null,"link":"/360/20250222_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 22. 08:55","title":"Eldőlt: nem indíthatnak pert a magyar állam ellen az Amerikában élő holokauszttúlélők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debbb1f1-1039-4351-be9c-2100a7aa1f85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Példa nélküli, hogy a bírók az utcán demonstráljanak, de most épp ez történik.","shortLead":"Példa nélküli, hogy a bírók az utcán demonstráljanak, de most épp ez történik.","id":"20250222_birok-tuntetese-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/debbb1f1-1039-4351-be9c-2100a7aa1f85.jpg","index":0,"item":"e8a779c8-6ea7-4761-a385-dd2f6702a07e","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_birok-tuntetese-Budapest","timestamp":"2025. február. 22. 13:30","title":"„Nincs szabadság független igazságszolgáltatás nélkül” - Több ezren tüntettek a bírók mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas évek. Pedig a modell története régebbre nyúlik vissza, mostani megújulásával pedig folytatja a Ford pár éve elkezdett új fejezetét. ","shortLead":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas...","id":"20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9.jpg","index":0,"item":"c6c3774c-fd94-4c9a-9b45-67ec7cb9f569","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","timestamp":"2025. február. 21. 11:30","title":"Új Ford Capri: Európa Mustangja most is a jövőbe vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"21c82d0a-8930-4c03-92fb-c89375069a8c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Oroszország-szakértő szerint Pilhál Tamás képes az önreflexióra, ezért vinné el őt Bucsába, majd hozná haza.","shortLead":"Az Oroszország-szakértő szerint Pilhál Tamás képes az önreflexióra, ezért vinné el őt Bucsába, majd hozná haza.","id":"20250221_racz-andras-magyar-nemzet-pilhal-tamas-bucsai-meszarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21c82d0a-8930-4c03-92fb-c89375069a8c.jpg","index":0,"item":"bb7f1f28-46d8-470a-b4f1-bf07241212e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_racz-andras-magyar-nemzet-pilhal-tamas-bucsai-meszarlas","timestamp":"2025. február. 21. 15:21","title":"Rácz András elvinné Ukrajnába a Magyar Nemzet publicistáját, aki a bucsai mészárlásról mint színjátékról írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317a15c0-a4e9-43fc-aaa2-fe42d2b29ec3","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Egy baszk acélgyártó által vezetett banki konzorcium szerzett közel 30 százalékos tulajdonrészt a spanyol Talgo vonatgyártóban, amelyet a magyar állam, illetve a Fidesz-közeli Magyar Vagon kívánt felvásárolni. A felvásárlást a spanyol kormány nemzetbiztonsági kockázatok miatt nem engedélyezte.","shortLead":"Egy baszk acélgyártó által vezetett banki konzorcium szerzett közel 30 százalékos tulajdonrészt a spanyol Talgo...","id":"20250221_A-Magyar-Vagon-az-orosz-hatter-miatt-kisiklott-Spanyolorszagban-de-lett-masik-befekteto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/317a15c0-a4e9-43fc-aaa2-fe42d2b29ec3.jpg","index":0,"item":"7e50233c-beed-4d0b-979a-90f0373f3a7e","keywords":null,"link":"/kkv/20250221_A-Magyar-Vagon-az-orosz-hatter-miatt-kisiklott-Spanyolorszagban-de-lett-masik-befekteto","timestamp":"2025. február. 21. 17:11","title":"A Magyar Vagon az orosz háttér miatt kisiklott Spanyolországban, de lett másik befektető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203cc8e0-e84a-4535-811b-862f5df79c03","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Biztonsági okok miatt a Zöld Pokolban mostantól már csak autósok vehetnek részt a nyílt napokon. A motorosok kapnak összesen négy napot egy évben, hogy használják a pályát. ","shortLead":"Biztonsági okok miatt a Zöld Pokolban mostantól már csak autósok vehetnek részt a nyílt napokon. A motorosok kapnak...","id":"20250221_kitiltottak-a-motorosokat-a-nordschleiferol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/203cc8e0-e84a-4535-811b-862f5df79c03.jpg","index":0,"item":"640a53a0-cdfb-490d-a597-c31b85a91bbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_kitiltottak-a-motorosokat-a-nordschleiferol","timestamp":"2025. február. 21. 07:09","title":"Lényegében kitiltották a motorosokat a Nordschleiféről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]