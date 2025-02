Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8ad1caed-8079-4deb-9688-b4fbc80db53e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az európai piac több mint harmadát adják már a kisebb-nagyobb mértékben alternatív hajtásra is képes autók. ","shortLead":"Az európai piac több mint harmadát adják már a kisebb-nagyobb mértékben alternatív hajtásra is képes autók. ","id":"20250225_Mar-tobb-hibridet-adnak-el-mint-benzines-autot-Europaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ad1caed-8079-4deb-9688-b4fbc80db53e.jpg","index":0,"item":"b56876fa-1985-42f8-86a3-c047769a377e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_Mar-tobb-hibridet-adnak-el-mint-benzines-autot-Europaban","timestamp":"2025. február. 25. 08:24","title":"Meredeken csökken a benzines autó eladása, a hibridek veszik át a vezető szerepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31dc80c5-651e-4fe8-a349-fe327aefbf76","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hétvégén már a változásoknak megfelelően kell erre autózni.","shortLead":"A hétvégén már a változásoknak megfelelően kell erre autózni.","id":"20250225_Video-autosok-Florian-teri-feluljaro-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31dc80c5-651e-4fe8-a349-fe327aefbf76.jpg","index":0,"item":"809b351d-b6ee-42aa-83e5-4566937405df","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_Video-autosok-Florian-teri-feluljaro-felujitas","timestamp":"2025. február. 25. 10:10","title":"Videó: Erre számíthanak hónapokig az autósok a Flórián téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke reménykedik benne, hogy Németország gazdasága újra talpra tud állni.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke reménykedik benne, hogy Németország gazdasága újra talpra tud állni.","id":"20250224_magyar-peter-friedrich-merz-gyozelem-orban-elvtars","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"7534764f-d238-4998-aaf5-e6dae32b78d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_magyar-peter-friedrich-merz-gyozelem-orban-elvtars","timestamp":"2025. február. 24. 11:37","title":"Magyar Péter Orbánt elvtársazva gratulált Friedrich Merz győzelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0c7b51-1f58-450b-8b52-de8189ffee1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte lehet, hogy egykori kollégája így próbálja meg boldoggá tenni magát.","shortLead":"Szerinte lehet, hogy egykori kollégája így próbálja meg boldoggá tenni magát.","id":"20250224_Galla-Miklos-meztelenseg-Laar-Andras-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0c7b51-1f58-450b-8b52-de8189ffee1f.jpg","index":0,"item":"8c8d6a26-a1e0-4a2c-b727-4731af35e420","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Galla-Miklos-meztelenseg-Laar-Andras-velemeny","timestamp":"2025. február. 24. 13:02","title":"Laár András Galla Miklós újabb meztelenkedéséről: Nem tudok azzal mit csinálni, hogy ő most „megőrült”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884ee4de-c74b-451b-ac9f-ebad88b21dee","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Doctor 46. születésnapjára készült BMW M4 CS Edition VR46 kétféle kivitelben érhető el.","shortLead":"A Doctor 46. születésnapjára készült BMW M4 CS Edition VR46 kétféle kivitelben érhető el.","id":"20250225_valentino-rossi-neve-femjelzi-a-legujabb-limitalt-szerias-bmw-m4-cs-t","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/884ee4de-c74b-451b-ac9f-ebad88b21dee.jpg","index":0,"item":"eca21976-c085-49d3-a3a7-3b9c32c07063","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_valentino-rossi-neve-femjelzi-a-legujabb-limitalt-szerias-bmw-m4-cs-t","timestamp":"2025. február. 25. 07:21","title":"Valentino Rossi neve fémjelzi a legújabb limitált szériás BMW M4 CS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f400cb4-95d6-4a71-bfe9-f529bca92aff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vlagyimir Putyin szerint az oroszoknak sokkal több ritkaföldfémje van, mint az ukránoknak. Korábban Donald Trump azt vetette fel, hogy Ukrajna ezzel az ásványkincsvagyonnal fizethetne az amerikai támogatásért.","shortLead":"Vlagyimir Putyin szerint az oroszoknak sokkal több ritkaföldfémje van, mint az ukránoknak. Korábban Donald Trump azt...","id":"20250225_vlagyimir-putyin-oroszorszag-ukrajna-usa-ritkafoldfem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f400cb4-95d6-4a71-bfe9-f529bca92aff.jpg","index":0,"item":"9cd43f5b-9dde-4333-9241-63dcd7833bc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_vlagyimir-putyin-oroszorszag-ukrajna-usa-ritkafoldfem","timestamp":"2025. február. 25. 07:26","title":"Putyin rálicitálna Zelenszkijre a ritkaföldfémek tekintetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905b20c5-09cf-4004-afb4-dfb0e2fd5b62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrhaderő az X-en osztotta meg azt a felvételt, amit nemrég az X-37B nevű titkos amerikai űrrepülőgép készített.","shortLead":"Az amerikai űrhaderő az X-en osztotta meg azt a felvételt, amit nemrég az X-37B nevű titkos amerikai űrrepülőgép...","id":"20250224_x-37b-amerikai-urrepulogep-fold-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/905b20c5-09cf-4004-afb4-dfb0e2fd5b62.jpg","index":0,"item":"f547b627-30ba-42a7-883d-923d82cfc361","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_x-37b-amerikai-urrepulogep-fold-foto","timestamp":"2025. február. 24. 10:03","title":"Fotót készített a titkos amerikai űrrepülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e957b3e0-cbe9-4414-a8a6-682cdb770ec9","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Magyarországon olyan mértékű a táborok egymás iránti kölcsönös gyűlölete, hogy a szemben álló felek kiengesztelődését elképzelni is nehéz. Pedig, ha egyszer igazán változást akarunk elérni a belpolitikai viszonyokban, szükségünk lesz a képzelőerőnkre. Vélemény.","shortLead":"Magyarországon olyan mértékű a táborok egymás iránti kölcsönös gyűlölete, hogy a szemben álló felek kiengesztelődését...","id":"20250223_orban-viktor-kiengesztelodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e957b3e0-cbe9-4414-a8a6-682cdb770ec9.jpg","index":0,"item":"ee26e4e9-bb3a-4e4a-89de-728fa06e53b0","keywords":null,"link":"/360/20250223_orban-viktor-kiengesztelodes","timestamp":"2025. február. 23. 15:47","title":"Van még esély kiengesztelődésre Orbán Viktorral szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]