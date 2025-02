Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"31dc80c5-651e-4fe8-a349-fe327aefbf76","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hétvégén már a változásoknak megfelelően kell erre autózni.","shortLead":"A hétvégén már a változásoknak megfelelően kell erre autózni.","id":"20250225_Video-autosok-Florian-teri-feluljaro-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31dc80c5-651e-4fe8-a349-fe327aefbf76.jpg","index":0,"item":"809b351d-b6ee-42aa-83e5-4566937405df","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_Video-autosok-Florian-teri-feluljaro-felujitas","timestamp":"2025. február. 25. 10:10","title":"Videó: Erre számíthanak hónapokig az autósok a Flórián téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fac9f17-12a7-4d40-b019-287e6dc9b8ab","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Pénzeső esik majd a magyarokra – legalábbis a 2-3 gyerekesekre és a nyugdíjasokra – Orbán Viktor évértékelős kampányígéretei után, a Fidesz pedig meg is nyerte ezzel a választást? Vagy jól fognak kinézni a szlogenek a kék plakátokon, de semmi komoly hatásuk nem lesz? És miből tömné be az állam a költségvetési lyukat? Ennek jártunk utána.","shortLead":"Pénzeső esik majd a magyarokra – legalábbis a 2-3 gyerekesekre és a nyugdíjasokra – Orbán Viktor évértékelős...","id":"20250225_osztogatas-igeretek-kampany-csalad-gyerek-ado-nyugdijas-szja-afa-keszpenz-boltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fac9f17-12a7-4d40-b019-287e6dc9b8ab.jpg","index":0,"item":"2c00ceb1-1cc3-4a4c-8d2b-fa51f9ef0aa8","keywords":null,"link":"/360/20250225_osztogatas-igeretek-kampany-csalad-gyerek-ado-nyugdijas-szja-afa-keszpenz-boltok","timestamp":"2025. február. 25. 06:30","title":"A magyar gazdaságtörténet legnagyobb osztogatása jön, vagy csak egy hatalmas lufit fúj Orbán Viktor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89877153-3652-4228-8edb-74016e5657f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó pillanatban sikerült megúszni a tragédiát, a sínekről lehúzott autó azonban elütötte a sofőrt és az egyik segítőjét is.","shortLead":"Az utolsó pillanatban sikerült megúszni a tragédiát, a sínekről lehúzott autó azonban elütötte a sofőrt és az egyik...","id":"20250223_Sorompo-vasuti-atjaro-auto-Lengyelorszag-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89877153-3652-4228-8edb-74016e5657f3.jpg","index":0,"item":"e739022d-e3e4-474f-8fe4-6cd24413b516","keywords":null,"link":"/cegauto/20250223_Sorompo-vasuti-atjaro-auto-Lengyelorszag-baleset","timestamp":"2025. február. 23. 16:38","title":"Vasúti átjáróban ragadt egy nő az autójával, majd egészen dermesztő jelenetek következtek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65ab888-4952-4515-818c-bbe41bf3a494","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Kezdetben azt hisszük, örökké fiatalok maradunk, mi biztosan nem fogunk öregedni, egy ráncunk sem lesz. A változókor beköszöntével azonban be kell látnunk, hogy ez igenis bekövetkezik – már ha szerencsések vagyunk. A változást sosem könnyű feldolgozni, ez pedig egy igazán komplex, testet-lelket igénybe vevő transzformáció, amelyet úgy hívnak: menopauza. Ebben jelentenek nagy segítséget a női közösségek, amelyek fókuszában a változókor áll.","shortLead":"Kezdetben azt hisszük, örökké fiatalok maradunk, mi biztosan nem fogunk öregedni, egy ráncunk sem lesz. A változókor...","id":"20250203_Menopauza-tarsasagi-elet-segitseg-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65ab888-4952-4515-818c-bbe41bf3a494.jpg","index":0,"item":"d5125388-7845-4f97-b767-349b18511cd0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250203_Menopauza-tarsasagi-elet-segitseg-remifemin","timestamp":"2025. február. 23. 11:30","title":"Nem maradunk örökké fiatalok, és ezt valahogy fel kell dolgoznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Elon Musk elszabadult hajóágyúhoz hasonló kormányzati munkája és orosz propagandának is beillő nemzetközi fellépése láttán mind többen tiltakoznak. A tiltakozás már elérte a cég vezetését is, az viszont kérdés, hogyan befolyásolja a Tesla hosszabb távú terveit.