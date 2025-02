Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d9450e21-fadb-4bd9-9c6a-a22e30992eb6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Becky Hill, Lost Frequencies, Meduza, Sam Feldt, Carpetman és temérdek hazai fellépő várható.","shortLead":"Becky Hill, Lost Frequencies, Meduza, Sam Feldt, Carpetman és temérdek hazai fellépő várható.","id":"20250226_Nagy-nevek-erkeznek-a-Szegedi-Ifjusagi-Napokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9450e21-fadb-4bd9-9c6a-a22e30992eb6.jpg","index":0,"item":"64c8d8ed-c057-4842-9b9c-d2d45db615ee","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_Nagy-nevek-erkeznek-a-Szegedi-Ifjusagi-Napokra","timestamp":"2025. február. 26. 15:23","title":"Nagy nevek érkeznek a Szegedi Ifjúsági Napokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333a8442-de57-4354-b78b-f70419416a85","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színművész méltósággal viselt, hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el.","shortLead":"A színművész méltósággal viselt, hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el.","id":"20250227_meghalt-Mecs-Karoly-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/333a8442-de57-4354-b78b-f70419416a85.jpg","index":0,"item":"304241cb-a575-4f1d-9dd5-43be79403bdc","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_meghalt-Mecs-Karoly-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 09:15","title":"Meghalt Mécs Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19449dcf-3dcb-4104-a327-ec96edfffbbe","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Márciusban New York központjában, a Union Square-en nyit hamburgerezőt a két és fél éve alapított Simon’s Burger két tulajdonosa, Tóth Máté és öccse, Simon.","shortLead":"Márciusban New York központjában, a Union Square-en nyit hamburgerezőt a két és fél éve alapított Simon’s Burger két...","id":"20250227_New-Yorkban-nyitnak-ettermet-a-Simons-Burger-magyar-tulajdonosai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19449dcf-3dcb-4104-a327-ec96edfffbbe.jpg","index":0,"item":"120e8275-444f-46bd-8277-a3b4841eaace","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_New-Yorkban-nyitnak-ettermet-a-Simons-Burger-magyar-tulajdonosai","timestamp":"2025. február. 27. 17:22","title":"A magyar Simon’s Burger tulajdonosai New Yorkban nyitnak éttermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ca870d-2fde-4b15-bb27-ba212d1841f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén 2,1 millió tonna nyersolaj érkezhet a Janaf vezetékrendszerén keresztül.","shortLead":"Idén 2,1 millió tonna nyersolaj érkezhet a Janaf vezetékrendszerén keresztül.","id":"20250226_mol-horvatorszag-adria-koolajvezetek-janaf-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55ca870d-2fde-4b15-bb27-ba212d1841f5.jpg","index":0,"item":"985bc5d7-0e16-46f5-a2ec-a72fbebdb503","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_mol-horvatorszag-adria-koolajvezetek-janaf-megallapodas","timestamp":"2025. február. 26. 21:11","title":"Sajnálkozva számolt be a Mol a horvát olajmegállapodásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe116d1-02ba-4612-b114-9fb065ea0b15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felnőtt magyar lakosság fele azonban elsősorban Oroszországot okolja az ukrajnai háborúért.","shortLead":"A felnőtt magyar lakosság fele azonban elsősorban Oroszországot okolja az ukrajnai háborúért.","id":"20250227_Foleg-a-fideszesek-es-a-Mi-Hazank-szavazoi-hibaztatjak-Ukrajnat-a-haboruert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbe116d1-02ba-4612-b114-9fb065ea0b15.jpg","index":0,"item":"d791cf82-e4a6-444e-b7dd-7cb196a4c1f4","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Foleg-a-fideszesek-es-a-Mi-Hazank-szavazoi-hibaztatjak-Ukrajnat-a-haboruert","timestamp":"2025. február. 27. 14:07","title":"Főleg a fideszesek és a Mi Hazánk szavazói hibáztatják Ukrajnát a háborúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5623b3f1-7a97-45e8-86a9-c10af02af7b7","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Púpos horgászhalat nagyon ritkán lehet látni, így a kutatóknak hihetetlen szerencséjük volt. Ez mindössze a második felvétel a halról. ","shortLead":"Púpos horgászhalat nagyon ritkán lehet látni, így a kutatóknak hihetetlen szerencséjük volt. Ez mindössze a második...","id":"20250226_pupos-horgaszhal-kanari-szigetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5623b3f1-7a97-45e8-86a9-c10af02af7b7.jpg","index":0,"item":"dac91c12-d2e8-45b1-a99c-1ca42923ee04","keywords":null,"link":"/zhvg/20250226_pupos-horgaszhal-kanari-szigetek","timestamp":"2025. február. 26. 17:35","title":"Elképesztően ritka és ronda mélytengeri halat videóztak le a Kanári-szigeteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afdf09d-95ef-4a54-9542-32158b4fd867","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyalogos felfigyelt az érkező veszélyre, és reagált is. ","shortLead":"A gyalogos felfigyelt az érkező veszélyre, és reagált is. ","id":"20250227_gyalogos-skoda-piruett-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4afdf09d-95ef-4a54-9542-32158b4fd867.jpg","index":0,"item":"867876c5-39ef-4d26-a7ef-539a011dbc73","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_gyalogos-skoda-piruett-video","timestamp":"2025. február. 27. 14:03","title":"Piruettel érkezett meg a zebrához a Skoda, kis híján elcsapott egy gyalogost – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vatikáni sajtóiroda tájékoztatása szerint a pápa jól aludt, az orvosok azonban továbbra is óvatosak a prognózissal. ","shortLead":"A vatikáni sajtóiroda tájékoztatása szerint a pápa jól aludt, az orvosok azonban továbbra is óvatosak a prognózissal. ","id":"20250227_ferenc-papa-veseelegtelenseg-tudogyulladas-javul-az-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744.jpg","index":0,"item":"4b3b21df-1d1f-44c2-87a7-2db51c937e7c","keywords":null,"link":"/elet/20250227_ferenc-papa-veseelegtelenseg-tudogyulladas-javul-az-allapota","timestamp":"2025. február. 27. 09:18","title":"Javul Ferenc pápa állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]