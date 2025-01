Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9013805f-43a8-4442-997d-98526da15c9c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Richard S. az ukrán barátnője családjával való együttérzése miatt ragadhatott fegyvert Oroszország ellen. ","shortLead":"Richard S. az ukrán barátnője családjával való együttérzése miatt ragadhatott fegyvert Oroszország ellen. ","id":"20250123_Meghalt-egy-osztrak-ferfi-az-ukrajnai-harcokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9013805f-43a8-4442-997d-98526da15c9c.jpg","index":0,"item":"c0c9f7c1-4ddb-4c98-be9f-0c070ff731e6","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_Meghalt-egy-osztrak-ferfi-az-ukrajnai-harcokban","timestamp":"2025. január. 23. 21:39","title":"Meghalt egy osztrák férfi az ukrajnai harcokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e36aab-bc9e-4944-806d-39ba97bed894","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne érezze egyedül magát, ha szinte már a falat kaparja attól, hogy valaki az ujját ropogtatja, vagy hangosan rág a vacsoraasztalnál, mert meglepően sok ember él át hasonlót a mindennapokban. ","shortLead":"Ne érezze egyedül magát, ha szinte már a falat kaparja attól, hogy valaki az ujját ropogtatja, vagy hangosan rág...","id":"20250124_zavaro-zajok-csamcsogas-dobolas-mizofonia-megoldas-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47e36aab-bc9e-4944-806d-39ba97bed894.jpg","index":0,"item":"e88b01bf-b46e-41d9-b630-e8715c76398d","keywords":null,"link":"/elet/20250124_zavaro-zajok-csamcsogas-dobolas-mizofonia-megoldas-tanacsok","timestamp":"2025. január. 24. 09:52","title":"Őrületbe kergeti a hangos csámcsogás? Így tehet ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b2e5dc-db11-4bc1-9dba-e13a68c6599b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszországot igencsak meglepte, hogy Donald Trump amerikai elnök beiktatása után szinte azonnal megfenyegette Moszkvát: ha nem hagy fel az ukrajnai agresszióval, komoly szankciókra, adókra és vámokra számíthat. A meglepetés már csak azért is indokolt, mert korábban úgy tűnt, a republikánus politikus által szorgalmazott tűzszünet és béke inkább az orosz érdekeknek felelt volna meg. De mi a probléma Trump tervével, és mire számíthatnak az ukránok?","shortLead":"Oroszországot igencsak meglepte, hogy Donald Trump amerikai elnök beiktatása után szinte azonnal megfenyegette...","id":"20250124_trump-moszkva-szankciok-beketerv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4b2e5dc-db11-4bc1-9dba-e13a68c6599b.jpg","index":0,"item":"99736927-7602-412c-925d-c4b730a0c911","keywords":null,"link":"/360/20250124_trump-moszkva-szankciok-beketerv","timestamp":"2025. január. 24. 06:31","title":"Most ábrándul ki Moszkva Trumpból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc41782-c292-4d24-bb8d-5439785443a8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A parlamentbe jutása után alig hét évvel a brit konzervatívok élére került Kemi Badenoch nem bánja, hogy provokatív személyiség.","shortLead":"A parlamentbe jutása után alig hét évvel a brit konzervatívok élére került Kemi Badenoch nem bánja, hogy provokatív...","id":"20250125_kemi-badenoch-hvg-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cc41782-c292-4d24-bb8d-5439785443a8.jpg","index":0,"item":"ccfaa1d9-fba6-48cc-955d-9c4f02a3858a","keywords":null,"link":"/360/20250125_kemi-badenoch-hvg-kontur","timestamp":"2025. január. 25. 11:00","title":"Konfliktusokban szeret lubickolni a brit toryk vezére, aki Nigériában nőtt fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vizsgálódik az amerikai légügyi hatóság, miután az Atlanti-óceán mellett szárazföldre is hullott a SpaceX felrobbant rakétájából.","shortLead":"Vizsgálódik az amerikai légügyi hatóság, miután az Atlanti-óceán mellett szárazföldre is hullott a SpaceX felrobbant...","id":"20250123_spacex-starship-urhajo-robbanas-tormelek-zuhanas-karok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944.jpg","index":0,"item":"57bf4c74-559c-422a-8aa7-cb633c27be0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_spacex-starship-urhajo-robbanas-tormelek-zuhanas-karok","timestamp":"2025. január. 23. 15:03","title":"Ingatlanokban is kárt okoztak a felrobbant Starship űrhajó aláhulló darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ef479b-179d-40dd-80d1-21b553de672a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Szívó motor 4 hengerrel, turbós benzines 3 cilinderrel, villanymotor 625 kilométeres hatótáv ígérettel. Két hibrid és egy elektromos Renault szabadidő-autót próbáltunk ki, teszten a Symbioz, a Rafale és a Scenic.","shortLead":"Szívó motor 4 hengerrel, turbós benzines 3 cilinderrel, villanymotor 625 kilométeres hatótáv ígérettel. Két hibrid és...","id":"20250124_renault-symbioz-rafale-scenic-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ef479b-179d-40dd-80d1-21b553de672a.jpg","index":0,"item":"c27ba411-335c-4404-bfcc-29de53a550fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_renault-symbioz-rafale-scenic-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 24. 06:59","title":"3 hengeres bohóckodás és villanyos világmegváltás – a legújabb Renault-kat teszteltük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91301d5a-4545-4c0e-bc1c-762ed2d3685b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfrissebb adatok szerint 257 budapesti és 30 vidéki iskolába küldtek fenyegető e-mailt. Az ORFK tájékoztatása szerint a rendőrök minden érintett épületet ellenőriztek, de robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt sehol sem találtak.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint 257 budapesti és 30 vidéki iskolába küldtek fenyegető e-mailt. Az ORFK tájékoztatása...","id":"20250123_bombariado_rendorseg_sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91301d5a-4545-4c0e-bc1c-762ed2d3685b.jpg","index":0,"item":"e48b32e2-927d-4d55-87d3-491044c9a334","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_bombariado_rendorseg_sajtotajekoztato","timestamp":"2025. január. 23. 13:22","title":"Bombariadók: 287 oktatási intézménybe érkezett fenyegető e-mail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91776d9c-79de-497f-98a5-5bf1208f93af","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nehéz magyarázatot találni az ilyen jelenetekre.","shortLead":"Nehéz magyarázatot találni az ilyen jelenetekre.","id":"20250123_Volkswagen-Touareg-amokfuto-sofor-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91776d9c-79de-497f-98a5-5bf1208f93af.jpg","index":0,"item":"f43f157c-27dc-4dd5-9096-bd493dfce484","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_Volkswagen-Touareg-amokfuto-sofor-video","timestamp":"2025. január. 23. 14:34","title":"Centiken múlt, hogy nem okozott balesetet egy Volkswagen Touareg ámokfutó sofőrje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]