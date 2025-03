Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c374acdb-ce23-43eb-a57f-137d1a630c49","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Megdöbbentő politikai alázóshow-t csinált Donald Trump és J.D. Vance Volodimir Zelenszkij fehér házi látogatásából, amivel Ukrajnának, és közvetve Európának is jelezte, hogy semmi jóra nem számíthatnak. Vlagyimir Putyin jobb ajándékot nem is kaphatott a mai Washingtonból.","shortLead":"Megdöbbentő politikai alázóshow-t csinált Donald Trump és J.D. Vance Volodimir Zelenszkij fehér házi látogatásából...","id":"20250301_Trump-zelenszkij-ukrajna-feher-haz-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c374acdb-ce23-43eb-a57f-137d1a630c49.jpg","index":0,"item":"52128a23-e71e-4b87-a6f8-24fdf4f2fb98","keywords":null,"link":"/360/20250301_Trump-zelenszkij-ukrajna-feher-haz-elemzes","timestamp":"2025. március. 01. 06:35","title":"Trump megmutatta, mibe veszi Ukrajnát és Európát: semmibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead6a48f-83a3-4a9f-ab6a-b726d39d2deb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Orvosi bravúrra került sor egy New York-i gyermekkórházban, születése közben végeztek el egy kritikus, nyitott szívműtétet egy újszülöttön. Pár héttel a műtét után mind a baba, mind az édesanyja jól vannak. A beavatkozás tapasztalatai megnyithatják az utat más, hasonló műtétek előtt.","shortLead":"Orvosi bravúrra került sor egy New York-i gyermekkórházban, születése közben végeztek el egy kritikus, nyitott...","id":"20250301_nyitott-szivmutetet-vegeztek-egy-kisbaban-a-szuletese-kozben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ead6a48f-83a3-4a9f-ab6a-b726d39d2deb.jpg","index":0,"item":"25d03512-cb2d-4e86-8eea-ee74fe449311","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_nyitott-szivmutetet-vegeztek-egy-kisbaban-a-szuletese-kozben","timestamp":"2025. március. 01. 10:03","title":"A világon először végeztek a születése közben nyitott szívműtétet egy kisbabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96e0f9c-d040-4d05-b1c3-04e67628224a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök politikai igazgatójának odaítélték a tudományos fokozatot, erről jegyzőkönyv is készült. ","shortLead":"A miniszterelnök politikai igazgatójának odaítélték a tudományos fokozatot, erről jegyzőkönyv is készült. ","id":"20250228_Orban-Balazs-hivatalosan-is-megkapta-a-doktori-cimet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f96e0f9c-d040-4d05-b1c3-04e67628224a.jpg","index":0,"item":"489c7229-6ad3-487c-927d-1e7f587b9d3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_Orban-Balazs-hivatalosan-is-megkapta-a-doktori-cimet","timestamp":"2025. február. 28. 19:18","title":"Orbán Balázs hivatalosan is megkapta a doktori címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f915508e-f8a1-41b2-85ef-36092598a0d0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Zelenszkij Washingtonból egyenesen Londonba repült, ahol Keir Starmerrel tárgyal.","shortLead":"Zelenszkij Washingtonból egyenesen Londonba repült, ahol Keir Starmerrel tárgyal.","id":"20250301_nagy-britannia-ukrajna-keir-starmer-volodimir-zelenszkij-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f915508e-f8a1-41b2-85ef-36092598a0d0.jpg","index":0,"item":"3b0f518a-4b90-44e5-a225-f38954532287","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_nagy-britannia-ukrajna-keir-starmer-volodimir-zelenszkij-targyalas","timestamp":"2025. március. 01. 19:49","title":"Brit miniszterelnök: „Ukrajna mellett állunk, amíg csak szükséges”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58135cd-df72-4652-ab80-6ea6e327a820","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az ukrán elnököt az Ovális Irodában verbálisan letámadó J.D. Vance síelni ment a családjával Vermontba, azonban ott több száz tüntető várta.","shortLead":"Az ukrán elnököt az Ovális Irodában verbálisan letámadó J.D. Vance síelni ment a családjával Vermontba, azonban ott...","id":"20250302_naci-jd-vance-vermont-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d58135cd-df72-4652-ab80-6ea6e327a820.jpg","index":0,"item":"9659ac4b-4eb8-430e-9a18-1c0e2e2936fd","keywords":null,"link":"/elet/20250302_naci-jd-vance-vermont-tuntetes","timestamp":"2025. március. 02. 14:45","title":"Náci söpredék, Oroszországba menj síelni – így várták J.D. Vance alelnököt Vermontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A nyilvános tárgyalás során Trump egyebek mellett azzal vádolta meg Zelenszkijt, hogy „a harmadik világháborúval játszik”.","shortLead":"A nyilvános tárgyalás során Trump egyebek mellett azzal vádolta meg Zelenszkijt, hogy „a harmadik világháborúval...","id":"20250228_Zelenszkij-sietve-hagyta-el-a-Feher-hazat-miutan-duhos-szovaltasba-keveredett-Trumppal-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95.jpg","index":0,"item":"380f67a1-51c4-45eb-bf51-e4996b940d4a","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_Zelenszkij-sietve-hagyta-el-a-Feher-hazat-miutan-duhos-szovaltasba-keveredett-Trumppal-ebx","timestamp":"2025. február. 28. 20:05","title":"Zelenszkij sietve hagyta el a Fehér Házat, miután dühös szóváltásba keveredett Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90dcd12-0dec-456e-99c7-87c84e636d08","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A minisztérium beavatkozik az MTA kutatóinak perébe, miközben nekik is béremelést ígér. Hankó Balázs miniszter lezártnak tekinti Zalán János kinevezését a Kolibri Színház élére. A tárcavezető az atv.hu-nak Magyar Péterék “befolyásszerzéséről”, az Erasmusról és a Pride-ról is beszélt.","shortLead":"A minisztérium beavatkozik az MTA kutatóinak perébe, miközben nekik is béremelést ígér. Hankó Balázs miniszter...","id":"20250302_A-kulturalis-miniszter-nekimegy-az-akademikusoknak-nem-enged-a-Kolibri-Szinhaznal-amugy-mindenben-Magyar-Peter-armanykodasat-latja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90dcd12-0dec-456e-99c7-87c84e636d08.jpg","index":0,"item":"1c52c9e9-b8c4-4aa7-becd-f33783df3545","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_A-kulturalis-miniszter-nekimegy-az-akademikusoknak-nem-enged-a-Kolibri-Szinhaznal-amugy-mindenben-Magyar-Peter-armanykodasat-latja","timestamp":"2025. március. 02. 09:41","title":"A kulturális miniszter nekimegy az akadémikusoknak, nem enged a Kolibri Színháznál, amúgy mindenben Magyar Péter ármánykodását látja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e49834e-598e-48cd-8757-9faa93613d0e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Lancia Delta S4 Stradale eleve igazi ritkaság, hát még az előszériás verzió.","shortLead":"A Lancia Delta S4 Stradale eleve igazi ritkaság, hát még az előszériás verzió.","id":"20250302_elkepeszto-lancia-delta-s4-szuperritka-kozuti-szornyeteg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e49834e-598e-48cd-8757-9faa93613d0e.jpg","index":0,"item":"712bc148-bdc7-43c1-960e-dc4310d90708","keywords":null,"link":"/cegauto/20250302_elkepeszto-lancia-delta-s4-szuperritka-kozuti-szornyeteg","timestamp":"2025. március. 02. 07:21","title":"Elképesztő Lanciába botlottunk, körbefotóztuk a szuperritka közúti szörnyeteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]