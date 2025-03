Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Azután, hogy a külügyi államtitkár gépét nem hagyták leszállni, még a magyar nagykövetnek is hivatalos meghallgatásra kell mennie. Bekérették Bosznia-Hercegovina magyar nagykövetét Magyar Levente kijelentései miatt A Krisztina körút közelében történt a baleset. Felborult egy teherautó a Hegyalja úton, lezárták egy szakaszát A volt lengyel államfő által is aláírt levél szerint az Ukrajnának adott 1994-es biztonsági garanciák értelmében Washingtonnak feltételek nélkül kellene támogatnia Kijevet. Lech Walesa: Sértő, hogy Trump hálát és tisztelet vár az Ukrajnának nyújtott támogatásért A Vatikán a pápa nélkül készül a hamvazószerdára. Kizárt, hogy lemondjon – állítja Ferenc pápa egy barátja A közeljövőben több hasznos, valamint szórakoztató képességgel bővül az Android, a csalók kiszűrése mellett már valós időben megoszthatja a pozícióját is az ismerőseivel. A csalók rémálma lesz az Android új funkciója A Windows 10 csökken, a Windows 11 erősödik – már csak pár hónap van hátra előbbi támogatásából, és úgy tűnik, végleg elkezdtek elpártolni tőle a felhasználók. Ám még így is rengetegen használják, és masszívan piacvezető a régi rendszer. Közel a vég a Windows 10 számára, és ennek kezd látszata lenni A tavaly, szintén Barcelonában bemutatott appmentes koncepciótelefon után az idei MWC technológiai kiállításon egy kézzelfoghatóbb megoldással állt elő a Magyar Telekomot is birtokló Deutsche Telekom. A Magenta AI a telekomos készülékeken fut majd, az operációs rendszerbe hegesztve segíti a felhasználókat különféle élethelyzetekben. A Telekom előállt az idei legnagyobb újdonságával, a Magenta AI-tól nagyon sokat vár a szolgáltató

Amerikai kutatók óriási adatkészleten vizsgálták meg, miként alakul a bél mikrobioma, ha különböző módon táplálkozik az ember. 21 561 ember rá a bizonyíték: így változik a bél egészsége a különböző étrendek miatt