Nincs erre jobb szó, hitványul vagyok

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"99f2272d-db71-4f37-b4bb-18d334ad83d4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai lap az általa megszerzett szerződések nyomán járt utána annak, hogyan mélyültek el a magyar kormány és az amerikai jobboldal kapcsolatai.","shortLead":"Az amerikai lap az általa megszerzett szerződések nyomán járt utána annak, hogyan mélyültek el a magyar kormány és...","id":"20250308_Boston-Globe-amerikai-jobboldal-Trump-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99f2272d-db71-4f37-b4bb-18d334ad83d4.jpg","index":0,"item":"3b4acba7-3ce7-46a4-941c-7308ba2b55bf","keywords":null,"link":"/360/20250308_Boston-Globe-amerikai-jobboldal-Trump-Orban","timestamp":"2025. március. 08. 09:05","title":"Boston Globe-tényfeltárás: Így kaptak pénzt Magyarországról Orbán amerikai szócsövei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"1 750 000 euró, azaz mintegy 700 millió forint megfizetésére kötelezte az Európai Bíróság Magyarországot egy újabb jogsértés miatt. Ha a pénzt nem fizeti be a kormány, akkor levonják bármely, Magyarországnak járó kifizetésből.","shortLead":"1 750 000 euró, azaz mintegy 700 millió forint megfizetésére kötelezte az Európai Bíróság Magyarországot egy újabb...","id":"20250306_europai-birosag-unios-jog-kotelezettsegszeges-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0.jpg","index":0,"item":"99f41821-6977-4655-a620-aa2a60457166","keywords":null,"link":"/eurologus/20250306_europai-birosag-unios-jog-kotelezettsegszeges-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 11:17","title":"Újabb pert bukott el az Orbán-kormány az EU-val szemben: most 700 millió forintot veszítettünk az uniós forrásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3507514-80cb-44e0-97ec-a49a8ffb7f48","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Az eddiginél is több pénzt öntene a többgyerekes anyákra a kormány, bár az eddigi családtámogatások sikere átmenetinek bizonyult, és a 2021-es termékenységi csúcs után minden idők legalacsonyabb születésszámát regisztrálták tavaly. Az ok nemcsak a szülőképes korban lévő nők számának csökkenése, hanem a gyerekvállalási kedv apadása is. ","shortLead":"Az eddiginél is több pénzt öntene a többgyerekes anyákra a kormány, bár az eddigi családtámogatások sikere átmenetinek...","id":"20250307_hvg-aldatlan-allapot-kifulladt-szulesi-kedv-gyermektelenseg-demografiai-melypont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3507514-80cb-44e0-97ec-a49a8ffb7f48.jpg","index":0,"item":"07bd3ee4-39e6-45bf-a7c8-faccad2873c3","keywords":null,"link":"/360/20250307_hvg-aldatlan-allapot-kifulladt-szulesi-kedv-gyermektelenseg-demografiai-melypont","timestamp":"2025. március. 07. 13:30","title":"Nem csak elhalasztják a szülést a magyar nők, egyre többen teljesen le is tesznek róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89185fbd-1308-43dc-b2be-9e284a4b7071","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Továbbra is pörög az lakáspiac, ahol egyre többen licitálnak. Ezzel inkább Budapesten élnek a vevők, vidéken inkább az alku jellemző.","shortLead":"Továbbra is pörög az lakáspiac, ahol egyre többen licitálnak. Ezzel inkább Budapesten élnek a vevők, vidéken inkább...","id":"20250307_ingatlanpiac-lakasvasarlas-licit-duna-house","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89185fbd-1308-43dc-b2be-9e284a4b7071.jpg","index":0,"item":"38b7b4a9-1cc6-4c32-9385-2626f8891bba","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250307_ingatlanpiac-lakasvasarlas-licit-duna-house","timestamp":"2025. március. 07. 12:08","title":"Egyre gyakoribb a licit az ingatlanpiacon, a vevők tízmilliókkal is hajlandóak többet fizetni a vágyott otthonért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05dd4b09-8c69-4cf3-ab99-3965898b6f20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint a feltárt problémák nem veszélyeztetik a Gránit Bank működését.","shortLead":"A jegybank szerint a feltárt problémák nem veszélyeztetik a Gránit Bank működését.","id":"20250307_mnb-birsag-tiborcz-granit-bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05dd4b09-8c69-4cf3-ab99-3965898b6f20.jpg","index":0,"item":"9a95d3a9-e487-4539-8f32-f8e63eb932f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250307_mnb-birsag-tiborcz-granit-bank","timestamp":"2025. március. 07. 10:47","title":"Megbírságolta az MNB Tiborcz István bankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"A Nemzeti Lovas Stratégia kidolgozása után a fideszes Horváth László kormánybiztosként nem kisebb feladatot kapott Orbán Viktortól, mint a kábítószer-kereskedelem felszámolását. Ez ugyanúgy kudarcra van ítélve, mint a Fidesz-kormány korábbi célkitűzése, hogy 2020-ra drogmentessé teszi Magyarországot. Még jó, hogy a miniszterelnök sem gondolja komolyan, de közeleg a választási kampány. ","shortLead":"A Nemzeti Lovas Stratégia kidolgozása után a fideszes Horváth László kormánybiztosként nem kisebb feladatot kapott...","id":"20250306_Orban-herbal-haboru-drogugyi-kormanybiztos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f.jpg","index":0,"item":"7c9143e4-1d23-4bc3-82f6-28dc2845f624","keywords":null,"link":"/360/20250306_Orban-herbal-haboru-drogugyi-kormanybiztos","timestamp":"2025. március. 06. 13:01","title":"Orbán herbálháborúja: csak kábítás a drogellenes kormánybiztos bevetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28cfc61-6813-4fa4-a698-f0658312867f","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Akárhogy is hívjuk, egy nemzeti konzultáció lesz, és ugyanúgy nem kötelezi a kormányt semmire az Ukrajna EU-tagságáról szóló véleménynyilvánító szavazás, amit Orbán Viktor bejelentett. Kockázata nincs, mert a többség – főleg a Fidesz-szavazók – ellenzi Ukrajna felvételét. Orbán persze nem iránymutatást vár ettől, hiszen már rég döntött, hanem politikai erőt gyűjt, és beáll Magyar Péter mellé az utcai mozgósító versenybe.","shortLead":"Akárhogy is hívjuk, egy nemzeti konzultáció lesz, és ugyanúgy nem kötelezi a kormányt semmire az Ukrajna EU-tagságáról...","id":"20250307_Nincs-is-olyan-szavazas-amit-Orban-beigert-Ukrajna-EU-tagsagarol-de-akkor-hogyan-lesz-megis-es-mi-a-celja-vele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e28cfc61-6813-4fa4-a698-f0658312867f.jpg","index":0,"item":"4971c357-6e66-424e-b585-7829c5cae342","keywords":null,"link":"/360/20250307_Nincs-is-olyan-szavazas-amit-Orban-beigert-Ukrajna-EU-tagsagarol-de-akkor-hogyan-lesz-megis-es-mi-a-celja-vele","timestamp":"2025. március. 07. 11:47","title":"Nincs is olyan szavazás, amit Orbán beígért Ukrajna EU-tagságáról, de akkor hogyan lesz mégis, és mi a célja vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a412e45-6909-43c0-995e-4145183af77e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Franciaország nyitott arra is, hogy kiterjessze a nukleáris arzenálja által nyújtott védelmet európai partnereire.","shortLead":"Franciaország nyitott arra is, hogy kiterjessze a nukleáris arzenálja által nyújtott védelmet európai partnereire.","id":"20250306_Franciaorszag-hirszerzesi-segitseget-ajanlott-fel-Ukrajnanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a412e45-6909-43c0-995e-4145183af77e.jpg","index":0,"item":"99cc7a98-62c7-437c-9c46-73486b55eb56","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_Franciaorszag-hirszerzesi-segitseget-ajanlott-fel-Ukrajnanak","timestamp":"2025. március. 06. 11:58","title":"Franciaország hírszerzési segítséget ajánlott fel Ukrajnának, miután Washington azt felfüggesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]