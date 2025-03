Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tönkreteszik-e a vámok az amerikai gazdaságot? Kilépteti-e Trump országát a NATO-ból? Mi marad egyáltalán a NATO-ból, ha nem lesz benne Amerika? Mit jelent mindez Európának? Csizmazia Gábor Amerika-kutatót Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Tönkreteszik-e a vámok az amerikai gazdaságot? Kilépteti-e Trump országát a NATO-ból? Mi marad egyáltalán a NATO-ból...","id":"20250307_Fulke-podcast-Csizmazia-Gabor-USA-Donald-Trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"5bb051f4-434e-44c3-be7a-167a6394d9f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Fulke-podcast-Csizmazia-Gabor-USA-Donald-Trump-ebx","timestamp":"2025. március. 07. 18:30","title":"Mégis mi a logika Trump ámokfutásában? – Csizmazia Gábor a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2a22d0-461c-4ae7-9cae-f25a56e3e3e0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Fásy Zsüliett emlékezetes alakítása volt annak idején, hogy apjával együtt dallal köszöntötte fel a születésnapos miniszterelnököt.","shortLead":"Fásy Zsüliett emlékezetes alakítása volt annak idején, hogy apjával együtt dallal köszöntötte fel a születésnapos...","id":"20250306_Fasy-Adam-Fasy-Zsuliett-Zsam-Art-Production-Szolgaltato-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc2a22d0-461c-4ae7-9cae-f25a56e3e3e0.jpg","index":0,"item":"49ac5acd-66bd-44a2-8729-8a13fa243bc5","keywords":null,"link":"/360/20250306_Fasy-Adam-Fasy-Zsuliett-Zsam-Art-Production-Szolgaltato-Kft","timestamp":"2025. március. 06. 16:30","title":"Orbánnak énekelt, most új cégével hódítana a szórakoztatóiparban Fásy Ádám lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572b02b6-41fe-424a-b6de-517816ac21fc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Unitree G1 a korábbinál gyorsabban és hatékonyabban tud bonyolult mozdulatokat megtanulni. Most épp azt, hogyan kell kungfuzni.","shortLead":"A Unitree G1 a korábbinál gyorsabban és hatékonyabban tud bonyolult mozdulatokat megtanulni. Most épp azt, hogyan kell...","id":"20250306_unitree-g1-robot-kungfu-harcmuveszet-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/572b02b6-41fe-424a-b6de-517816ac21fc.jpg","index":0,"item":"e30bcaf8-1388-4172-8c6d-4b80a5f58197","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_unitree-g1-robot-kungfu-harcmuveszet-video","timestamp":"2025. március. 06. 17:03","title":"Pörgőrúgással fegyverezi le ellenfelét a kínai humanoid robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Maldív-szigetek és Budapest között nagyjából 9 óra a repülési idő, vagyis akár 40 millió forintba is kerülhetett az út.","shortLead":"A Maldív-szigetek és Budapest között nagyjából 9 óra a repülési idő, vagyis akár 40 millió forintba is kerülhetett...","id":"20250306_orban-sara-jaszai-gellert-4ig-maldiv-szigetek-repulout","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210.jpg","index":0,"item":"168f58fb-0fe5-4a00-af69-ea22037d52db","keywords":null,"link":"/elet/20250306_orban-sara-jaszai-gellert-4ig-maldiv-szigetek-repulout","timestamp":"2025. március. 06. 20:56","title":"A 4iG Orbán Sára és Jászai Gellért magánrepülős útjáról: „Minden család saját maga fizette az utazás költségeit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3eb4958-3cce-4de8-b221-028c119d279e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kuvaiti tudósok vizsgálata arra jutott, hogy már egyetlen napnyi alvásmegvonás is komoly gyulladásos állapotot válthat ki a szervezetben.","shortLead":"Kuvaiti tudósok vizsgálata arra jutott, hogy már egyetlen napnyi alvásmegvonás is komoly gyulladásos állapotot válthat...","id":"20250307_alvas-megvonas-gyulladas-szervezet-immunrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3eb4958-3cce-4de8-b221-028c119d279e.jpg","index":0,"item":"cc53c1c4-0ede-4f27-bdfc-b6b4ee5940c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_alvas-megvonas-gyulladas-szervezet-immunrendszer","timestamp":"2025. március. 07. 19:03","title":"Kiderült valami az alvásról: jobban teszi, ha nem marad fönt sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Mivel az egyházfő légzési nehézségekkel küzd, a hangja erőtlennek tűnik, de kórházba kerülése óta ez az első alkalom, hogy a nyilvánosság hallhatta őt.","shortLead":"Mivel az egyházfő légzési nehézségekkel küzd, a hangja erőtlennek tűnik, de kórházba kerülése óta ez az első alkalom...","id":"20250307_Ferenc-papa-hanguzenet-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e.jpg","index":0,"item":"337093a9-0b23-4f3a-8f79-3332b43ca5db","keywords":null,"link":"/elet/20250307_Ferenc-papa-hanguzenet-korhaz","timestamp":"2025. március. 07. 08:42","title":"Ferenc pápa hangüzenetet küldött a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több cégnek is volt elővásárlási joga a Mini- vagy Rákosdubajként elhíresült projekt területére, de végül csak egy élt vele, a fővárosé, a Budapest Közművek Zrt. A vevőnek tíz munkanapja lesz kicsengetni a 12,5 milliárdos első részletet. ","shortLead":"Több cégnek is volt elővásárlási joga a Mini- vagy Rákosdubajként elhíresült projekt területére, de végül csak egy élt...","id":"20250307_rakosrendezo-rakosdubaj-mini-dubaj-ngm-elovasarlasi-jog-bkm-zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"594ec3c5-8595-4a9d-8ab1-9c13eea3bf0c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250307_rakosrendezo-rakosdubaj-mini-dubaj-ngm-elovasarlasi-jog-bkm-zrt","timestamp":"2025. március. 07. 10:20","title":"Csak egy cég élt az elővásárlási jogával Rákosrendezőn, Habonyék lemondtak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ön mennyit adna a pajkaszegi sörözőért?","shortLead":"Ön mennyit adna a pajkaszegi sörözőért?","id":"20250306_Elado-A-mi-kis-falunk-kocsmaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace.jpg","index":0,"item":"abd484ed-61dc-47ba-aa6b-b7f9e3f4277a","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_Elado-A-mi-kis-falunk-kocsmaja","timestamp":"2025. március. 06. 14:13","title":"Eladó A mi kis falunk kocsmája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]